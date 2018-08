2018. július. 11. 07:00 Gergely Zsófia Itthon

Hiába vetette volna be tanúként Zuschlag Jánost a TV2, a jelenleg is gyanúsított exszocialista másodszor sem ment el a tárgyalásra – tudtuk meg a pert kezdeményező Czeglédy Csaba ügyvédjétől. Andy Vajna csatornájának másik tanúja pedig azért nem tudott megjelenni, mert éppen házi őrizetben van. A legszebb, hogy Zuschlag nem is szerepelt a riportban, amely miatt az eljárás folyik, de azért ő a tanú, mert állítólag egy elsötétítve látható statisztával helyettesítették.