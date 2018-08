Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b9bad40-55fb-4249-a636-190eafb29f32","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Orbán Viktor első útja nyaralásából visszatérve Milánóba vezetett, ahol kedd délután Matteo Salvini olasz belügyminiszterrel van munkamegbeszélése. Demonstrálók fogadták. ","shortLead":"Orbán Viktor első útja nyaralásából visszatérve Milánóba vezetett, ahol kedd délután Matteo Salvini olasz...","id":"20180828_tuntetes_orban_viktor_matteo_salvini_milano_bevandorlas_migransok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b9bad40-55fb-4249-a636-190eafb29f32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7c1fb65-3f95-46e9-9d88-23146dfe860f","keywords":null,"link":"/vilag/20180828_tuntetes_orban_viktor_matteo_salvini_milano_bevandorlas_migransok","timestamp":"2018. augusztus. 28. 17:48","title":"Egy-két ezren tüntetnek az Orbánok és Salvinik ellen – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2044677-ebb4-4074-b7f8-9416a3d2fb41","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egyik cég ennyit hajlandó emelni a felvásárlási áron.","shortLead":"Az egyik cég ennyit hajlandó emelni a felvásárlási áron.","id":"20180828_Az_almatermesztok_kipreseltek_a_feldolgozobol_7_forintot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2044677-ebb4-4074-b7f8-9416a3d2fb41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf95df2-5976-4eeb-902d-dc30d4c20419","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180828_Az_almatermesztok_kipreseltek_a_feldolgozobol_7_forintot","timestamp":"2018. augusztus. 28. 16:42","title":"Az almatermesztők kipréseltek a feldolgozóból 7 forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e649d69a-a691-479f-b7b7-78edf646658b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Második napja nincs víz és áram a görögországi Ídra szigetén, amely a turisták egyik kedvelt üdülőhelye. Először az áramellátás szűnt meg, hétfőre pedig a vízszolgáltatásban is fennakadásokat tapasztaltak.","shortLead":"Második napja nincs víz és áram a görögországi Ídra szigetén, amely a turisták egyik kedvelt üdülőhelye. Először...","id":"20180827_gorog_sziget_aram_viz_idra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e649d69a-a691-479f-b7b7-78edf646658b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1469db5e-c13c-48b9-a7ef-f5a17ba5505a","keywords":null,"link":"/vilag/20180827_gorog_sziget_aram_viz_idra","timestamp":"2018. augusztus. 27. 13:13","title":"Víz és áram nélkül maradt a népszerű görög nyaralóhely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeff4a12-2998-4a0e-8ab6-383ea0f02362","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"15 ezer 18 évesnek sorsol ki ingyenes Interrail-bérleteket az Európai Bizottság, hogy vonaton beutazhassák Európát. Ugyan rég nem vagyunk már 18 évesek, de így is szereztünk két bérletet, és rájöttünk: ez után legszívesebben csak vonattal utaznánk, ha lehetne.","shortLead":"15 ezer 18 évesnek sorsol ki ingyenes Interrail-bérleteket az Európai Bizottság, hogy vonaton beutazhassák Európát...","id":"20180827_Interrail_vonat_vasut_Europa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aeff4a12-2998-4a0e-8ab6-383ea0f02362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db6ed9a5-64fd-45c5-b641-86f3a4d2399d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180827_Interrail_vonat_vasut_Europa","timestamp":"2018. augusztus. 27. 20:00","title":"Két hetet vonatoztunk Nyugat-Európában, és többé nem akarunk repülőre ülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6b63f5b-8fc6-4735-a247-30de1dc0f0ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Model 3 továbbra sem kapható fapados változatban, melyre néhány hónapot még mindig várnunk kell.","shortLead":"A Model 3 továbbra sem kapható fapados változatban, melyre néhány hónapot még mindig várnunk kell.","id":"20180827_az_olcsonak_igert_tesla_model_3_a_valosagban_nagyon_is_draga_villanyaut_akkumulator_elektromos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6b63f5b-8fc6-4735-a247-30de1dc0f0ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9813f42c-fbd6-4f1e-9538-1d92dc2b70f0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180827_az_olcsonak_igert_tesla_model_3_a_valosagban_nagyon_is_draga_villanyaut_akkumulator_elektromos","timestamp":"2018. augusztus. 27. 06:41","title":"Az olcsónak ígért Tesla a valóságban nagyon is drága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e91ba7d4-87a1-46b3-b85b-31ff74c9d564","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szupererős motor, kiváló aerodinamikai szett és alacsony tömeg. A gyártó szerint ez a siker receptje.","shortLead":"Szupererős motor, kiváló aerodinamikai szett és alacsony tömeg. A gyártó szerint ez a siker receptje.","id":"20180827_480_kmhval_repeszt_ez_az_uj_hipersportauto_ssc_tuatara_v8_biturbo_bugatti_chiron_koenigsegg_agera_hennessey_venom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e91ba7d4-87a1-46b3-b85b-31ff74c9d564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eea3faf-514b-4fa1-a1cf-8462a8d0bcf7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180827_480_kmhval_repeszt_ez_az_uj_hipersportauto_ssc_tuatara_v8_biturbo_bugatti_chiron_koenigsegg_agera_hennessey_venom","timestamp":"2018. augusztus. 27. 11:21","title":"480 km/h-val repeszt ez az új hipersportautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54818bdd-f34f-4618-9eba-24f620b9b914","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A négyoldalas írásra Los Angelesben lehet licitálni.","shortLead":"A négyoldalas írásra Los Angelesben lehet licitálni.","id":"20180827_Elarverezik_Sigmund_Freud_egyik_levelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54818bdd-f34f-4618-9eba-24f620b9b914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61878a23-04f7-467a-88a7-faa0f855daf6","keywords":null,"link":"/elet/20180827_Elarverezik_Sigmund_Freud_egyik_levelet","timestamp":"2018. augusztus. 27. 18:03","title":"Elárverezik Sigmund Freud egyik levelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41af3d73-5fab-4d26-b5b2-20951b70920a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Az átmeneti enyhülés után kis időre még visszatér a nyár.","shortLead":"Az átmeneti enyhülés után kis időre még visszatér a nyár.","id":"20180828_Meg_nincs_vege_ma_mar_ujra_30_fok_lehet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41af3d73-5fab-4d26-b5b2-20951b70920a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8794f1c4-95e9-4e78-ad8f-6d41de21d51d","keywords":null,"link":"/idojaras/20180828_Meg_nincs_vege_ma_mar_ujra_30_fok_lehet","timestamp":"2018. augusztus. 28. 05:20","title":"Még nincs vége: ma már újra 30 fok lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]