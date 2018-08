Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fee95d45-f702-4782-99fd-fbbc8f094019","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A látogatókat hajókkal menekítették a szomszédos szigetre, az egyik munkás megsérült.","shortLead":"A látogatókat hajókkal menekítették a szomszédos szigetre, az egyik munkás megsérült.","id":"20180828_Ki_kellett_uriteni_a_New_Yorki_Szabadsagszobrot_es_kornyeket_harom_langolo_gazpalack_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fee95d45-f702-4782-99fd-fbbc8f094019&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a53b56bf-b6aa-40b1-9214-59ee46150e2c","keywords":null,"link":"/vilag/20180828_Ki_kellett_uriteni_a_New_Yorki_Szabadsagszobrot_es_kornyeket_harom_langolo_gazpalack_miatt","timestamp":"2018. augusztus. 28. 09:43","title":"Ki kellett üríteni a New York-i Szabadság-szobrot és környékét három lángoló gázpalack miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e1416e4-2346-46a8-908f-6320cc35617a","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Körlevélben ismertette Fekete-Győr András pártelnök a tagokkal a Momentum őszi stratégiáját. A levél a hvg.hu szerkesztőségébe is eljutott. Ősszel, az iskolakezdésre visszatérnek.","shortLead":"Körlevélben ismertette Fekete-Győr András pártelnök a tagokkal a Momentum őszi stratégiáját. A levél a hvg.hu...","id":"20180828_Ujra_akcioban_a_Momentum_Addig_fogjuk_utni_a_rendszert_amig_ossze_nem_roppan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e1416e4-2346-46a8-908f-6320cc35617a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a273322-204c-471e-bfa1-fb09c8d013f1","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Ujra_akcioban_a_Momentum_Addig_fogjuk_utni_a_rendszert_amig_ossze_nem_roppan","timestamp":"2018. augusztus. 28. 13:42","title":"Újra akcióban a Momentum: „Addig fogjuk ütni a rendszert, amíg össze nem roppan”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00851968-3334-4c8a-b00b-05205d684ad1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A dél-franciaországi Hérault megyében, tehát egy Földközi-tenger melléki idegenforgalmi körzetben lévő településen, Villemagne-l’Argentiere-ben, az Intermarché szupermarket hálózat dolgozói különös levelet kaptak. ","shortLead":"A dél-franciaországi Hérault megyében, tehát egy Földközi-tenger melléki idegenforgalmi körzetben lévő településen...","id":"20180828_A_nyari_szabadsag_betiltasarol_akart_szavazast_rendezni_a_francia_fonok_elkuldtek_a_francba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00851968-3334-4c8a-b00b-05205d684ad1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ca5b02-0b22-4862-91b6-41f2cf358b07","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180828_A_nyari_szabadsag_betiltasarol_akart_szavazast_rendezni_a_francia_fonok_elkuldtek_a_francba","timestamp":"2018. augusztus. 28. 11:58","title":"A nyári szabadság betiltásáról akart szavazást rendezni a francia főnök, elküldték a francba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed02997-3769-48df-a907-a04912607db0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Annyira titokban, hogy csak a közösségi oldalaikon a gratulációkból derült ki. ","shortLead":"Annyira titokban, hogy csak a közösségi oldalaikon a gratulációkból derült ki. ","id":"20180829_Tirokban_osszehazasodott_Neil_Young_es_Daryl_Hannah","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ed02997-3769-48df-a907-a04912607db0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223b62fc-a2a0-4c8d-a52f-aac3c0bac8b0","keywords":null,"link":"/elet/20180829_Tirokban_osszehazasodott_Neil_Young_es_Daryl_Hannah","timestamp":"2018. augusztus. 29. 09:24","title":"Titokban összeházasodott Neil Young és Daryl Hannah","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d35cf074-d1e8-4aa8-8dd0-19ec9b16d7e8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint egyévnyi várakozás után valamikor novemberben mutatja majd be a holografikus kijelzővel készített mobilját a RED, de már most láthatunk a mobilról néhány érdekes fotót.","shortLead":"Több mint egyévnyi várakozás után valamikor novemberben mutatja majd be a holografikus kijelzővel készített mobilját...","id":"20180827_red_hydrogen_one_holografikus_kijelzo_okostelefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d35cf074-d1e8-4aa8-8dd0-19ec9b16d7e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b834176-7141-4fd7-81a3-823b57d074ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20180827_red_hydrogen_one_holografikus_kijelzo_okostelefon","timestamp":"2018. augusztus. 27. 20:03","title":"Fotók érkeztek: megvillantották a mobilt, ami holografikus kijelzőt kap majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43e7df49-e9f2-4476-a9f4-18ec2c41316d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"1,124 milliárd forinttal drágult a kecskeméti Campus beruházás, de nem pontosították, miért. A kecskeméti kötődésű jegybankelnök vélhetően a legtöbbet szeretné kihozni a projektből.","shortLead":"1,124 milliárd forinttal drágult a kecskeméti Campus beruházás, de nem pontosították, miért. A kecskeméti kötődésű...","id":"20180829_Melyebben_kell_a_zsebukbe_nyulniuk_Matolcsyeknak__tobb_mint_egymilliarddal_dragult_az_egyetemuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43e7df49-e9f2-4476-a9f4-18ec2c41316d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2906b791-81b1-4d65-a0cd-e71effb10b30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Melyebben_kell_a_zsebukbe_nyulniuk_Matolcsyeknak__tobb_mint_egymilliarddal_dragult_az_egyetemuk","timestamp":"2018. augusztus. 29. 10:50","title":"Mélyebben kell a zsebünkbe nyúlnia Matolcsyéknak – több mint egymilliárddal drágul a jegybankelnök álma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6c2a3d5-b6dc-43e8-85c9-5b2602a4d97c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyre népszerűbbek a minilakások, amik bár tényleg aprók, négyzetméteráruk sokszor egy luxusingatlanéval vetekszik.","shortLead":"Egyre népszerűbbek a minilakások, amik bár tényleg aprók, négyzetméteráruk sokszor egy luxusingatlanéval vetekszik.","id":"20180827_Harom_es_fel_negyzetmeter_ime_Budapest_legkisebb_lakasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6c2a3d5-b6dc-43e8-85c9-5b2602a4d97c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96c60d08-a56f-4368-b206-54f090c3ea37","keywords":null,"link":"/elet/20180827_Harom_es_fel_negyzetmeter_ime_Budapest_legkisebb_lakasa","timestamp":"2018. augusztus. 27. 20:33","title":"Három és fél négyzetméter: íme Budapest legkisebb lakása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59c67363-5328-420e-bcff-53250f0f6d9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szolidaritás és a befogadás értékeire akarják emlékeztetni Orbánt és Salvinit. ","shortLead":"A szolidaritás és a befogadás értékeire akarják emlékeztetni Orbánt és Salvinit. ","id":"20180828_Tobb_mint_negyezren_jeleztek_hogy_tuntetnek_Orban_ellen_Milanoban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59c67363-5328-420e-bcff-53250f0f6d9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddae25a4-6d41-4482-8457-7e12960d7883","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Tobb_mint_negyezren_jeleztek_hogy_tuntetnek_Orban_ellen_Milanoban","timestamp":"2018. augusztus. 28. 14:09","title":"Több mint négyezren jelezték, hogy tüntetnek Orbán ellen Milánóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]