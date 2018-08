Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4731dbeb-97b8-4dec-a190-107d5a55321d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A sínek mellett kell ülniük, miközben a 300 kilométeres sebességgel közlekedő szuperexpressz elhalad mellettük.","shortLead":"A sínek mellett kell ülniük, miközben a 300 kilométeres sebességgel közlekedő szuperexpressz elhalad mellettük.","id":"20180827_Hajmereszto_modszerrel_mutatjak_meg_a_japan_vasuti_karbantartoknak_hogy_milyen_fontos_munkat_vegeznek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4731dbeb-97b8-4dec-a190-107d5a55321d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c80b991-cc02-410c-ba41-7a9c06fc66c8","keywords":null,"link":"/vilag/20180827_Hajmereszto_modszerrel_mutatjak_meg_a_japan_vasuti_karbantartoknak_hogy_milyen_fontos_munkat_vegeznek","timestamp":"2018. augusztus. 27. 18:14","title":"Hajmeresztő módszerrel mutatják meg a japán vasúti karbantartóknak, hogy milyen fontos munkát végeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b9cbf19-98bd-416a-8231-acb40d71bf8a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A porvafélék (Dermestidae) családjába tartozó új bogárfajt fedeztek fel kutatók egy part menti erdőségben Dél-Morvaországban, a Morva és a Thaya folyók összefolyásánál magasodó öreg tölgyfákon.","shortLead":"A porvafélék (Dermestidae) családjába tartozó új bogárfajt fedeztek fel kutatók egy part menti erdőségben...","id":"20180828_uj_bogarfaj_porvafelek_dermestidae_paranovelsis_moravicus_del_morvaorszag_oreg_tolgyfak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b9cbf19-98bd-416a-8231-acb40d71bf8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59ca0302-6e5c-4695-abb4-8b8062b3c80b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180828_uj_bogarfaj_porvafelek_dermestidae_paranovelsis_moravicus_del_morvaorszag_oreg_tolgyfak","timestamp":"2018. augusztus. 28. 21:33","title":"Új bogárfajt fedeztek fel ott, ahol már nem nagyon számítottak ilyesmire a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5d47353-b03c-446a-9512-1cc0be72a175","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A két ország a közel-keleti állam térségében tapasztalt amerikai csapatfelvonulásra reagált így – írja a Kommerszant orosz gazdasági napilap.","shortLead":"A két ország a közel-keleti állam térségében tapasztalt amerikai csapatfelvonulásra reagált így – írja a Kommerszant...","id":"20180828_amerikai_tamadastol_tart_keszultsegben_oroszorszag_es_sziria","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5d47353-b03c-446a-9512-1cc0be72a175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30f99c72-1b60-429f-89e4-fa60bdf45d0f","keywords":null,"link":"/vilag/20180828_amerikai_tamadastol_tart_keszultsegben_oroszorszag_es_sziria","timestamp":"2018. augusztus. 28. 16:31","title":"Amerikai támadástól tart, készültségben Oroszország és Szíria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"990cab95-58e1-40ba-821d-c81cb4a31081","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bírósági tiltás ellenére is elérhetővé tette a 3D-s nyomtatással előállítható fegyverek terveit a Liberator névre keresztelt pisztoly kiötlője. Méghozzá trükkös módon: mivel a rendelkezés arról nem szól, hogy pénzért ne lehetne őket forgalmazni, Cody Wilson e-mailben vagy más módon, például pendrive-on juttatja el azokat a vásárlóknak. Eddig 400-an jelentkeztek. ","shortLead":"A bírósági tiltás ellenére is elérhetővé tette a 3D-s nyomtatással előállítható fegyverek terveit a Liberator névre...","id":"20180829_liberator_cody_wilson_defense_distributed_nyomtathato_fegyver_hazi_keszitesu_fegyver","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=990cab95-58e1-40ba-821d-c81cb4a31081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361c62d7-b7ff-4098-bd2c-eef0dfd41161","keywords":null,"link":"/tudomany/20180829_liberator_cody_wilson_defense_distributed_nyomtathato_fegyver_hazi_keszitesu_fegyver","timestamp":"2018. augusztus. 29. 13:00","title":"Kihasználták a kiskaput, árulni kezdték a nyomtatható fegyverek tervrajzait a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69f7c89f-f370-4d9e-a682-03d8fae4ebf9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az üzemeltető felcsúti alapítvány közlése szerint \"adományokból\" fedezik a veszteséget. ","shortLead":"Az üzemeltető felcsúti alapítvány közlése szerint \"adományokból\" fedezik a veszteséget. ","id":"20180829_Ujabb_8_millio_veszteseget_termelt_a_felcsuti_kisvasut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69f7c89f-f370-4d9e-a682-03d8fae4ebf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae62c30-9e20-4114-94f1-9e69f9b279d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Ujabb_8_millio_veszteseget_termelt_a_felcsuti_kisvasut","timestamp":"2018. augusztus. 29. 11:05","title":"Újabb 8 millió veszteséget termelt a felcsúti kisvasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f61d3d7b-2a0d-43ce-a064-271c1d355862","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Ha jó az új alaptanterv, akkor rendszerellenes.","shortLead":"Ha jó az új alaptanterv, akkor rendszerellenes.","id":"20180829_Az_Elet_Iskolaja_ahol_Isten_a_tanar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f61d3d7b-2a0d-43ce-a064-271c1d355862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dd073ef-a5d5-4cb4-9415-8aa210e1598b","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Az_Elet_Iskolaja_ahol_Isten_a_tanar","timestamp":"2018. augusztus. 29. 08:50","title":"Tóta W.: Az Élet Iskolája, ahol Isten a tanár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7016e30-08b6-4df2-8b6f-7a53cff809e1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A folyó alacsony vízszintjének köszönhetően vette észre egy második világháborús bombázórepülő maradványait egy járókelő a tököli Duna-parton. A gép a Dunai Repülőgépgyárat támadta '44-ben, de a magyar légvédelem lelőtte. Most a szolnoki repülőmúzeumba szállították. ","shortLead":"A folyó alacsony vízszintjének köszönhetően vette észre egy második világháborús bombázórepülő maradványait...","id":"20180829_Vilaghaborus_bombazorepulo_maradvanyait_talaltak_meg_a_Dunaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7016e30-08b6-4df2-8b6f-7a53cff809e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf1376fe-9688-4d3a-bf9f-c5b7a4999b37","keywords":null,"link":"/elet/20180829_Vilaghaborus_bombazorepulo_maradvanyait_talaltak_meg_a_Dunaban","timestamp":"2018. augusztus. 29. 09:49","title":"Világháborús bombázórepülő maradványait találták meg a Dunában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d095b0b4-f9b7-47a6-b52b-6e095d3e752c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A 40 város összesen mintegy 150 millió embert jelent. ","shortLead":"A 40 város összesen mintegy 150 millió embert jelent. ","id":"20180829_Csokkenti_a_termelt_szemet_mennyiseget_40_nagyvaros_vilagszerte_Budapest_nincs_koztuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d095b0b4-f9b7-47a6-b52b-6e095d3e752c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15682869-7876-404a-b417-ee246bd2f435","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Csokkenti_a_termelt_szemet_mennyiseget_40_nagyvaros_vilagszerte_Budapest_nincs_koztuk","timestamp":"2018. augusztus. 29. 12:16","title":"Csökkenti a termelt szemét mennyiségét 40 nagyváros világszerte, Budapest nincs köztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]