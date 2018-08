Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d970ed6c-e537-456a-9f0c-3035a821eb3c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Matteo Salvini olasz belügyminiszter az első mediterrán politikus, aki meg akarja állítani a migránsokat, és ebben Magyarország támogatja – mondta Orbán Viktor Milánóban olasz újságíróknak.","shortLead":"Matteo Salvini olasz belügyminiszter az első mediterrán politikus, aki meg akarja állítani a migránsokat, és ebben...","id":"20180828_orban_viktor_matteo_salvini_talalkozo_migracio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d970ed6c-e537-456a-9f0c-3035a821eb3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf32b69b-77f6-429b-b54d-1b107030383f","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_orban_viktor_matteo_salvini_talalkozo_migracio","timestamp":"2018. augusztus. 28. 17:24","title":"Orbán: \"Salvini az én hősöm\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a2377a-7600-4f13-9ca3-98447cbe187b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az első tesztkör során lealázta az emberi ellenfeleket az OpenAI kifinomult metódusa, amelyet most a világ egyik legnagyobb e-sport-versenyén is bevetettek fejlesztői. És az eredmény? Attól, mert valami szuperokosnak hiszi magát, még nem feltétlenül képes minden lépést hiba nélkül végrehajtani.","shortLead":"Az első tesztkör során lealázta az emberi ellenfeleket az OpenAI kifinomult metódusa, amelyet most a világ egyik...","id":"20180827_dota_2_the_international_2018_openai_mesterseges_intelligencia_elon_musk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07a2377a-7600-4f13-9ca3-98447cbe187b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"435a479c-4b9d-499d-9b6c-daa01a118ae3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180827_dota_2_the_international_2018_openai_mesterseges_intelligencia_elon_musk","timestamp":"2018. augusztus. 27. 19:03","title":"Nem kell még temetni az embereket: legyőzték a szuperokosnak hitt mesterséges intelligenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9bb1528-e64c-4ada-8d13-1f523356273d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank 19 millió forintos büntetést szabott ki az NHB Bankra, mert hiányosságokat talált a pénzintézet rendszerében.","shortLead":"A jegybank 19 millió forintos büntetést szabott ki az NHB Bankra, mert hiányosságokat talált a pénzintézet rendszerében.","id":"20180828_Megint_megbuntette_az_MNB_Matolcsy_unokatestverenek_bankjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9bb1528-e64c-4ada-8d13-1f523356273d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bc53677-78c5-4d92-8da5-08a9f7a96291","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180828_Megint_megbuntette_az_MNB_Matolcsy_unokatestverenek_bankjat","timestamp":"2018. augusztus. 28. 11:04","title":"Megint megbüntette az MNB Matolcsy unokatestvérének bankját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1611e485-68b5-4380-a139-20dfa328bdc0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy Tarnamérai védő durva becsúszása után elszabadultak a vámosgyörkiek indulatai, játékostársukat, a bírót és a rendezőt is bántalmazták.","shortLead":"Egy Tarnamérai védő durva becsúszása után elszabadultak a vámosgyörkiek indulatai, játékostársukat, a bírót és...","id":"20180827_Balhe_fojtogatas_biroveres_is_volt_a_TarnameraVamosgyork_merkozesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1611e485-68b5-4380-a139-20dfa328bdc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95415ad7-3929-4d95-a9f5-6785a310e034","keywords":null,"link":"/sport/20180827_Balhe_fojtogatas_biroveres_is_volt_a_TarnameraVamosgyork_merkozesen","timestamp":"2018. augusztus. 27. 13:08","title":"Balhé, fojtogatás, bíróverés is volt a Tarnaméra–Vámosgyörk-mérkőzésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"844b7149-0ac4-487b-9a40-d1753e8a6cec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A munkakörülmények javításáról nincs hír.","shortLead":"A munkakörülmények javításáról nincs hír.","id":"20180828_A_kollektiv_szerzodesre_mar_rabolintottak_a_Ryanair_olasz_pilotai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=844b7149-0ac4-487b-9a40-d1753e8a6cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52c5d2bc-8965-44dd-96cd-09a3e43ec4c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180828_A_kollektiv_szerzodesre_mar_rabolintottak_a_Ryanair_olasz_pilotai","timestamp":"2018. augusztus. 28. 16:53","title":"A kollektív szerződésre már rábólintottak a Ryanair olasz pilótái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab72073a-0bfe-44fc-92e4-ec86aece388f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elvileg idénre tervezték, ám már tavaly sikerült elérni, hogy a Facebook energiafelhasználásának nagyobb része megújuló energiából származzon. Most sokkal nagyobb célt tűztek ki maguk elé Zuckerbergék: teljesen átállítják a közösségi oldal működtetését.","shortLead":"Elvileg idénre tervezték, ám már tavaly sikerült elérni, hogy a Facebook energiafelhasználásának nagyobb része megújuló...","id":"20180829_facebook_megujulo_energia_zoldenergia_globalis_felmelegedes_klimavedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab72073a-0bfe-44fc-92e4-ec86aece388f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f23173a-3472-4c5c-b574-1d617c6c410e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180829_facebook_megujulo_energia_zoldenergia_globalis_felmelegedes_klimavedelem","timestamp":"2018. augusztus. 29. 07:02","title":"Letette a nagyesküt a Facebook: 2020-ra már teljesen ingyenes áramról működik majd a közösségi oldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d88dcc9c-2e13-4cbe-90c2-87278b0f98bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mesut Özil egy erőhiányban abszolút nem szenvedő Mercedest állított be a garázsába, ahol már eddig is több ilyen márkájú járgány parkolt.","shortLead":"Mesut Özil egy erőhiányban abszolút nem szenvedő Mercedest állított be a garázsába, ahol már eddig is több ilyen...","id":"20180828_meregdraga_sportkocsit_kapott_a_nemet_valogatottbol_tavozott_focista_mesut_ozil_mercedes_amg_gtr_erdogan_torok_elnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d88dcc9c-2e13-4cbe-90c2-87278b0f98bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99e547a6-39e2-4084-9ea8-ba6864b5f334","keywords":null,"link":"/cegauto/20180828_meregdraga_sportkocsit_kapott_a_nemet_valogatottbol_tavozott_focista_mesut_ozil_mercedes_amg_gtr_erdogan_torok_elnok","timestamp":"2018. augusztus. 28. 06:41","title":"Méregdrága sportkocsit kapott a német válogatottból távozott focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfe8400c-630f-434b-b78d-4cc7e00958fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban füvet szívott, majd ötven autó oldalát húzta végig a férfi egy tavaly januári estén, volt amelyiknek visszapillantóját is letörte. Vádat emeltek ellene.","shortLead":"Korábban füvet szívott, majd ötven autó oldalát húzta végig a férfi egy tavaly januári estén, volt amelyiknek...","id":"20180827_Vadat_emeltek_a_ferfi_ellen_aki_50_autot_rongalt_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfe8400c-630f-434b-b78d-4cc7e00958fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f261751f-dd06-4d68-a38c-46ce49e1ef2f","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_Vadat_emeltek_a_ferfi_ellen_aki_50_autot_rongalt_meg","timestamp":"2018. augusztus. 27. 11:43","title":"Vádat emeltek a férfi ellen, aki 50 autót rongált meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]