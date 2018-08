Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b30aab9b-efea-4920-8504-9ae9894a1602","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bezzeg az SUV-k, azok most használtan is jól tartják az árukat. ","shortLead":"Bezzeg az SUV-k, azok most használtan is jól tartják az árukat. ","id":"20180830_ertekvesztes_hasznalt_auto_statisztika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b30aab9b-efea-4920-8504-9ae9894a1602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f37e15b-77e7-451f-82af-a107f858addb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180830_ertekvesztes_hasznalt_auto_statisztika","timestamp":"2018. augusztus. 30. 09:24","title":"Újkori árának alig harmadát éri átlagosan egy prémium autó hétévesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6752e8e2-4e0e-467a-a435-fb518f2020fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ikonikus irodaház helyére panorámás szállodát akarnak építeni. ","shortLead":"Az ikonikus irodaház helyére panorámás szállodát akarnak építeni. ","id":"20180829_Tiborcz_volt_torok_uzlettarsa_bontja_a_Pozsonyi_uti_volt_KISZepuletet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6752e8e2-4e0e-467a-a435-fb518f2020fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"866903be-b56e-4bcb-9578-6138a8fdf4b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Tiborcz_volt_torok_uzlettarsa_bontja_a_Pozsonyi_uti_volt_KISZepuletet","timestamp":"2018. augusztus. 29. 10:26","title":"Tiborcz volt török üzlettársa bontja a Pozsonyi úti volt KISZ-épületet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b060390-be3f-490d-9e88-2b1e1abf6db4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szélsőjobboldali tüntetők egy csoportja náci karlendítéssel fejezte ki véleményét, a hatóságoknak tíz esetben kellett intézkedniük.","shortLead":"Szélsőjobboldali tüntetők egy csoportja náci karlendítéssel fejezte ki véleményét, a hatóságoknak tíz esetben kellett...","id":"20180829_Chemnitzi_tuntetesek_naci_jelkepek_hasznalata_miatt_is_eljarast_inditott_a_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b060390-be3f-490d-9e88-2b1e1abf6db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d9b6cd9-6ff4-4af9-abbf-b751243fbb9a","keywords":null,"link":"/vilag/20180829_Chemnitzi_tuntetesek_naci_jelkepek_hasznalata_miatt_is_eljarast_inditott_a_rendorseg","timestamp":"2018. augusztus. 29. 15:47","title":"Chemnitzi tüntetések: náci jelképek használata miatt is eljárást indított a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36aa135-a42e-4710-beef-e14eb38f5617","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Áremelkedés várható a baromfiágazatban, a Baromfi Termék Tanács igazgatója tízszázalékos áremelést tart indokoltnak.","shortLead":"Áremelkedés várható a baromfiágazatban, a Baromfi Termék Tanács igazgatója tízszázalékos áremelést tart indokoltnak.","id":"20180830_hamarosan_dragul_a_csirkehus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f36aa135-a42e-4710-beef-e14eb38f5617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5969e079-1cf6-4204-9e5e-5846f1d21d44","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_hamarosan_dragul_a_csirkehus","timestamp":"2018. augusztus. 30. 05:20","title":"Hamarosan drágul a csirkehús","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Új műsor indult, mégis nagyon kevesen voltak kíváncsiak a csatornára hétfő este, de ez csak a kezdet volt: kedden még többen kapcsoltak el.","shortLead":"Új műsor indult, mégis nagyon kevesen voltak kíváncsiak a csatornára hétfő este, de ez csak a kezdet volt: kedden még...","id":"20180829_Egyre_zuhan_a_TV2_nezettsege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21a70c09-a5ff-46c0-9558-93ef2cc14df1","keywords":null,"link":"/kultura/20180829_Egyre_zuhan_a_TV2_nezettsege","timestamp":"2018. augusztus. 29. 18:13","title":"Egyre zuhan a TV2 nézettsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc6d0c06-1ee8-4d9b-b4fc-903c23a2f32a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Horthy Miklós Emlékére Alapítvány és Kenderes Önkormányzata ökumenikus istentisztelettel, koszorúzással, fotókiállítással és tudományos konferenciával emlékezik meg a kormányzóról.","shortLead":"A Horthy Miklós Emlékére Alapítvány és Kenderes Önkormányzata ökumenikus istentisztelettel, koszorúzással...","id":"20180828_Kormanyparti_felszolalokkal_rendezik_a_Horthyemleknapot_Kenderesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc6d0c06-1ee8-4d9b-b4fc-903c23a2f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5978946-802a-4927-b11e-7b01520d5459","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Kormanyparti_felszolalokkal_rendezik_a_Horthyemleknapot_Kenderesen","timestamp":"2018. augusztus. 28. 17:04","title":"Kormánypárti felszólalókkal rendezik a Horthy-emléknapot Kenderesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"790f66ce-24be-4565-8374-ed37e4e16b66","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Economist című gazdasági hetilap vette sorra, miért kész ráfizetés, ha hosszabb időre bezár az iskola.","shortLead":"Az Economist című gazdasági hetilap vette sorra, miért kész ráfizetés, ha hosszabb időre bezár az iskola.","id":"20180829_Kiderult_a_hosszu_nyari_szunet_csak_art_a_gyerekeknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=790f66ce-24be-4565-8374-ed37e4e16b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab04225c-0668-47d3-a3a4-bfafadccc6e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Kiderult_a_hosszu_nyari_szunet_csak_art_a_gyerekeknek","timestamp":"2018. augusztus. 29. 06:15","title":"Kiderült, a hosszú nyári szünet csak árt a gyerekeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d07f4cbc-b54b-4016-a264-6c6e6a27a05c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nemzetiségi önkormányzatokat hozhatnak létre a magyarországi oroszok, az orosz kisebbséghez tartozók ezt idén februárban kezdeményezték a Nemzeti Választási Bizottságnál. Erről ír a csütörtökön megjelent HVG hetilap.","shortLead":"Nemzetiségi önkormányzatokat hozhatnak létre a magyarországi oroszok, az orosz kisebbséghez tartozók ezt idén...","id":"20180830_A_PutyinOrban_talalkozok_arnyekaban_juthatnak_elonyokhoz_az_itteni_oroszok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d07f4cbc-b54b-4016-a264-6c6e6a27a05c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5e2982a-68ef-4c8f-9f6b-a1c4853629d7","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_A_PutyinOrban_talalkozok_arnyekaban_juthatnak_elonyokhoz_az_itteni_oroszok","timestamp":"2018. augusztus. 30. 11:05","title":"A Putyin–Orbán-találkozók árnyékában juthatnak előnyökhöz az itteni oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]