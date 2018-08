Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"78ddfbc8-e86a-4f1c-8618-13af30051577","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Alkotmányellenes a vízgazdálkodási törvény júliusban megszavazott módosítása – mondta ki Áder János köztársasági elnök indítványa nyomán az Alkotmánybíróság szerdán közzétett határozatában.","shortLead":"Alkotmányellenes a vízgazdálkodási törvény júliusban megszavazott módosítása – mondta ki Áder János köztársasági elnök...","id":"20180829_Alkotmanyellenes_a_kutfurasrol_szolo_torveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78ddfbc8-e86a-4f1c-8618-13af30051577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53cca9f3-d066-4b98-890f-187414553f32","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Alkotmanyellenes_a_kutfurasrol_szolo_torveny","timestamp":"2018. augusztus. 29. 10:02","title":"Alkotmányellenes a kútfúrásról szóló törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6871aaa-42df-48ce-a409-80c94d28ebfd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Újabb mérföldkőhöz értek az európai részecskefizikai kutatóintézet, a CERN tudósai az isteni részecskeként emlegetett Higgs-bozon vizsgálatában: először sikerült bizonyítaniuk a szétbomlását úgynevezett b-kvarkokra.","shortLead":"Újabb mérföldkőhöz értek az európai részecskefizikai kutatóintézet, a CERN tudósai az isteni részecskeként emlegetett...","id":"20180829_cern_lhc_atlas_kiserlet_reszecskegyorsito_isteni_reszecske_kutatasa_higgs_bozon_szetbomlas_b_kvarkok_nagy_hadronutkozteto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6871aaa-42df-48ce-a409-80c94d28ebfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e9bda4c-d59c-4649-a408-8b0a44eada14","keywords":null,"link":"/tudomany/20180829_cern_lhc_atlas_kiserlet_reszecskegyorsito_isteni_reszecske_kutatasa_higgs_bozon_szetbomlas_b_kvarkok_nagy_hadronutkozteto","timestamp":"2018. augusztus. 29. 12:03","title":"Mérföldkőhöz érkeztek a tudósok az \"isteni részecske\" kutatásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7016e30-08b6-4df2-8b6f-7a53cff809e1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A folyó alacsony vízszintjének köszönhetően vette észre egy második világháborús bombázórepülő maradványait egy járókelő a tököli Duna-parton. 