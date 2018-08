Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb8a458e-5ed0-4930-88f1-265f80ed4e79","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hollywood két ikonjának volt az egészen különleges ritkaságnak számító Duesenberg SSJ-ből egy-egy példánya, ami nálunk vélhetően teljesen ismeretlen márka.","shortLead":"Hollywood két ikonjának volt az egészen különleges ritkaságnak számító Duesenberg SSJ-ből egy-egy példánya, ami nálunk...","id":"20180828_duesnberg_ssj_arveres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb8a458e-5ed0-4930-88f1-265f80ed4e79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e14b73d-5059-4a36-a3d2-c3799172af5a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180828_duesnberg_ssj_arveres","timestamp":"2018. augusztus. 28. 15:22","title":"Összesen két embernek volt ilyen autója, Gary Coopernek és Clark Gable-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7016e30-08b6-4df2-8b6f-7a53cff809e1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A folyó alacsony vízszintjének köszönhetően vette észre egy második világháborús bombázórepülő maradványait egy járókelő a tököli Duna-parton. A gép a Dunai Repülőgépgyárat támadta '44-ben, de a magyar légvédelem lelőtte. Most a szolnoki repülőmúzeumba szállították. ","shortLead":"A folyó alacsony vízszintjének köszönhetően vette észre egy második világháborús bombázórepülő maradványait...","id":"20180829_Vilaghaborus_bombazorepulo_maradvanyait_talaltak_meg_a_Dunaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7016e30-08b6-4df2-8b6f-7a53cff809e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf1376fe-9688-4d3a-bf9f-c5b7a4999b37","keywords":null,"link":"/elet/20180829_Vilaghaborus_bombazorepulo_maradvanyait_talaltak_meg_a_Dunaban","timestamp":"2018. augusztus. 29. 09:49","title":"Világháborús bombázórepülő maradványait találták meg a Dunában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Új rekordra nőtt a foglalkoztatottak száma, a munkanélküliség tovább csökkent.","shortLead":"Új rekordra nőtt a foglalkoztatottak száma, a munkanélküliség tovább csökkent.","id":"20180829_Soha_nem_dolgozott_meg_ennyire_sok_magyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38644bfa-d898-40f5-b36f-f1b9180258cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Soha_nem_dolgozott_meg_ennyire_sok_magyar","timestamp":"2018. augusztus. 29. 09:40","title":"Soha nem dolgozott még ennyire sok magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b6943c-7256-4f43-b70f-70eff0d93823","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Budapesten kívül előre kell jegyet váltani, kivéve, ha valaki olyan megállóban száll fel, ahol nincs pénztár. ","shortLead":"Budapesten kívül előre kell jegyet váltani, kivéve, ha valaki olyan megállóban száll fel, ahol nincs pénztár. ","id":"20180829_Valtozik_a_jegyvasarlas_a_HEVen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8b6943c-7256-4f43-b70f-70eff0d93823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1328714-0b63-49a3-8b54-3d552db44091","keywords":null,"link":"/cegauto/20180829_Valtozik_a_jegyvasarlas_a_HEVen","timestamp":"2018. augusztus. 29. 11:53","title":"Változik a jegyvásárlás a HÉV-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Mol épp csak megemelte a benzin és a gázolaj árát, máris jön az újabb drágulás. ","shortLead":"A Mol épp csak megemelte a benzin és a gázolaj árát, máris jön az újabb drágulás. ","id":"20180829_megint_dragulnak_az_uzemanyagok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6bbdd63-5a2d-457f-840e-64c2feba2a3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_megint_dragulnak_az_uzemanyagok","timestamp":"2018. augusztus. 29. 17:35","title":"Megint drágulnak az üzemanyagok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c48b46b-d1fd-400c-b3bc-fd75fe248ba1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányhivatal elbontatta az építményt, de nem ússzák meg ennyivel.","shortLead":"A kormányhivatal elbontatta az építményt, de nem ússzák meg ennyivel.","id":"20180829_Beideztek_a_rendorsegre_a_felcsuti_buszmegallot_epito_kutyapartosokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c48b46b-d1fd-400c-b3bc-fd75fe248ba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c3d4616-abd7-40df-804c-5a2a439745d2","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Beideztek_a_rendorsegre_a_felcsuti_buszmegallot_epito_kutyapartosokat","timestamp":"2018. augusztus. 29. 12:54","title":"Beidézték a rendőrségre a felcsúti buszmegállót építő kutyapártosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"189e15bd-9f29-490d-ba5f-0dec64581ed3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Kirgizisztánban zajló sportesemény megnyitójára Orbán Viktor is elmegy.","shortLead":"A Kirgizisztánban zajló sportesemény megnyitójára Orbán Viktor is elmegy.","id":"20180829_magyarok_is_lesznek_a_nomad_vilagjatekokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=189e15bd-9f29-490d-ba5f-0dec64581ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf4d57f4-1d2b-49ce-9042-b5bc8ca43066","keywords":null,"link":"/sport/20180829_magyarok_is_lesznek_a_nomad_vilagjatekokon","timestamp":"2018. augusztus. 29. 16:10","title":"Bothúzás, szkander, sambo: magyarok is lesznek a Nomád Világjátékokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f661bf-93c9-4023-a448-f458307e0b28","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Ha a fiatalok felhagynak a káros szenvedéllyel, még van visszaút, idősebb korban viszont már nincs.","shortLead":"Ha a fiatalok felhagynak a káros szenvedéllyel, még van visszaút, idősebb korban viszont már nincs.","id":"20180829_Mar_tizeneves_korban_is_lathato_karokat_okoz_a_szervezetben_a_dohanyzas_es_az_alkohol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55f661bf-93c9-4023-a448-f458307e0b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db69d626-41f0-440b-9bc8-04601b234798","keywords":null,"link":"/elet/20180829_Mar_tizeneves_korban_is_lathato_karokat_okoz_a_szervezetben_a_dohanyzas_es_az_alkohol","timestamp":"2018. augusztus. 29. 17:40","title":"Már tizenéves korban is látható károkat okoz a szervezetben a dohányzás és az alkohol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]