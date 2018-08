Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a6e128c-ccf7-48a9-9194-7f055518828b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nagyvárad tér és a Deák tér között szünetel a közlekedés, pótlóbusz jár.","shortLead":"A Nagyvárad tér és a Deák tér között szünetel a közlekedés, pótlóbusz jár.","id":"20180829_Gazolas_miatt_jokora_szakaszon_nem_jar_a_3as_metro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a6e128c-ccf7-48a9-9194-7f055518828b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7c8c00-2209-4cd7-ac56-f86f66a60da7","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Gazolas_miatt_jokora_szakaszon_nem_jar_a_3as_metro","timestamp":"2018. augusztus. 29. 12:44","title":"Gázolás miatt jókora szakaszon nem jár a 3-as metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4ff041-bb9c-4198-8334-488a1bcf25af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több szemtanúja is van annak a meteor érkezésének, amely kedd éjjel csapódott be a Föld légkörébe Ausztrália délnyugati részén. A hangok alapján sokan repülőgép-katasztrófát gyanítottak, akkora robajjal érkezett.\r

","shortLead":"Több szemtanúja is van annak a meteor érkezésének, amely kedd éjjel csapódott be a Föld légkörébe Ausztrália délnyugati...","id":"20180829_meteor_tuzgolyo_tuzgomb_ausztralia_perth","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb4ff041-bb9c-4198-8334-488a1bcf25af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1857e54b-3237-41a6-8271-54894732f3a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180829_meteor_tuzgolyo_tuzgomb_ausztralia_perth","timestamp":"2018. augusztus. 29. 15:00","title":"Mintha egy gép zuhant volna le: hatalmas robajjal érkező meteor verte fel álmukból az ausztrálokat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39bfdfb7-fb10-41ea-ad7d-655421a7addc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kancellár élesen elítélte a demonstráción történt erőszakos cselekményeket, Horst Seehofer belügyminiszter pedig felajánlotta a szövetségi hatóságok segítségét a szászországi rendőrségnek.","shortLead":"A német kancellár élesen elítélte a demonstráción történt erőszakos cselekményeket, Horst Seehofer belügyminiszter...","id":"20180828_megszolalt_merkel_a_chemnitzi_tuntetesrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39bfdfb7-fb10-41ea-ad7d-655421a7addc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86dce3df-d445-4ce2-bc8b-62e963a078d8","keywords":null,"link":"/vilag/20180828_megszolalt_merkel_a_chemnitzi_tuntetesrol","timestamp":"2018. augusztus. 28. 14:59","title":"Megszólalt Merkel a chemnitzi tüntetésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c9f0ae-4400-481d-8296-5519392a2bcf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megmutatták a franciák újdonságukat, amely Oroszországban fog készülni. ","shortLead":"Megmutatták a franciák újdonságukat, amely Oroszországban fog készülni. ","id":"20180829_Itt_a_Renault_Arkana_a_marka_sportos_SUVja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18c9f0ae-4400-481d-8296-5519392a2bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59042839-8db8-4a83-bc2a-f5c278152d77","keywords":null,"link":"/cegauto/20180829_Itt_a_Renault_Arkana_a_marka_sportos_SUVja","timestamp":"2018. augusztus. 29. 09:23","title":"Itt a Renault Arkana, a márka legformásabb SUV-ja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccbff47d-7aa2-4b92-8146-bd1c33099461","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Halászhálóba akadtak, a tetemek között veszélyeztetett faj egyedei is vannak.","shortLead":"Halászhálóba akadtak, a tetemek között veszélyeztetett faj egyedei is vannak.","id":"20180829_Tobb_szaz_elpusztult_teknost_talaltak_Mexiko_deli_partjainal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccbff47d-7aa2-4b92-8146-bd1c33099461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"629ef26d-d4f0-408b-bc99-08b230074470","keywords":null,"link":"/elet/20180829_Tobb_szaz_elpusztult_teknost_talaltak_Mexiko_deli_partjainal","timestamp":"2018. augusztus. 29. 21:03","title":"Több száz elpusztult teknőst találtak Mexikó déli partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e1416e4-2346-46a8-908f-6320cc35617a","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Körlevélben ismertette Fekete-Győr András pártelnök a tagokkal a Momentum őszi stratégiáját. A levél a hvg.hu szerkesztőségébe is eljutott. Ősszel, az iskolakezdésre visszatérnek.","shortLead":"Körlevélben ismertette Fekete-Győr András pártelnök a tagokkal a Momentum őszi stratégiáját. A levél a hvg.hu...","id":"20180828_Ujra_akcioban_a_Momentum_Addig_fogjuk_utni_a_rendszert_amig_ossze_nem_roppan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e1416e4-2346-46a8-908f-6320cc35617a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a273322-204c-471e-bfa1-fb09c8d013f1","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Ujra_akcioban_a_Momentum_Addig_fogjuk_utni_a_rendszert_amig_ossze_nem_roppan","timestamp":"2018. augusztus. 28. 13:42","title":"Újra akcióban a Momentum: „Addig fogjuk ütni a rendszert, amíg össze nem roppan”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc7f9128-267d-4e92-b6a0-5e77db6aeb13","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy HBO-s beharangozó videóban dugtak el három másodpercet a készülő új részekből. ","shortLead":"Egy HBO-s beharangozó videóban dugtak el három másodpercet a készülő új részekből. ","id":"20180828_Par_masodperc_mar_lathato_a_Tronok_harca_zaro_evadabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc7f9128-267d-4e92-b6a0-5e77db6aeb13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f919638-3199-40c0-8e4b-fba4a80f3f90","keywords":null,"link":"/kultura/20180828_Par_masodperc_mar_lathato_a_Tronok_harca_zaro_evadabol","timestamp":"2018. augusztus. 28. 13:13","title":"Pár másodperc már látható a Trónok harca záró évadából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c8ac9b6-5f1c-44c7-8d3c-9e2b280232ed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az évente 160 ezer járművet gyártó hazai üzemben megkezdték a szalonokba ősszel begördülő új kompakt divatterepjáró gyártását. ","shortLead":"Az évente 160 ezer járművet gyártó hazai üzemben megkezdték a szalonokba ősszel begördülő új kompakt divatterepjáró...","id":"20180828_elkeszult_az_elso_uj_audi_q3_gyorben_suv_divatterepjaro_autogyartas_benzinmotor_dizel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c8ac9b6-5f1c-44c7-8d3c-9e2b280232ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a53579b8-68f8-42cd-a58e-587f110f2acc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180828_elkeszult_az_elso_uj_audi_q3_gyorben_suv_divatterepjaro_autogyartas_benzinmotor_dizel","timestamp":"2018. augusztus. 28. 14:28","title":"Nagy nap a mai Győrben: elkészült az első új Audi Q3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]