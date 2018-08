Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A vállalat egy új funkciót tesztelt, az eredmények kiértékelése még tart. Nemsokára önnek is megmondhatja a Twitter, hogy kit nem érdemes követnie Kamion, három kisbusz és három autó ütközött össze. Tömegkarambol az M7-esen, sérültek is vannak Az Economist című gazdasági hetilap vette sorra, miért kész ráfizetés, ha hosszabb időre bezár az iskola. Kiderült, a hosszú nyári szünet csak árt a gyerekeknek A Figyelőből kiderül: Soros Györggyel az a baj, hogy nem is igazi zsidó Érdemes lehet egy kis kerülőt tenni az olcsóbb töltőállomásokhoz. 60 forintos különbség is lehet a benzinárakban az egyes kutaknál Az olasz sportkocsi értékét egyrészt a ritka mivolta, másrészt korábbi híres tulajdonosa növeli az egekbe. Rod Stewart ikonikus Lamborghinije 500 millió forintért cserélhet gazdát és távközlésért felelős vezetője tagadta, hogy bárkitől is vételi ajánlatot kaptak volna a Telenorra. Egy fejes szerint senki nem kereste őket, hogy megvenné a Telenort. Mészáros mégsem kopogtatott be? Erjedés közben az együttes zenéje szól, de Spotify-lejátszási lista is benne van az árban. Saját whiskeyt árul a Metallica