Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb18ce24-b0cd-4503-8a0a-db6322f57b36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakember szerint se eszköz, se orvos nincs elég, így közel sem biztos, hogy idén megvalósulhat az évek óta hangoztatott szűrőprogram. ","shortLead":"A szakember szerint se eszköz, se orvos nincs elég, így közel sem biztos, hogy idén megvalósulhat az évek óta...","id":"20180828_A_kormany_csak_igerget_Lehet_hogy_iden_sem_lesz_semmi_a_vastagbelszuresbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb18ce24-b0cd-4503-8a0a-db6322f57b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91d0a8b8-cb61-4665-b22d-2458eceb5f62","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_A_kormany_csak_igerget_Lehet_hogy_iden_sem_lesz_semmi_a_vastagbelszuresbol","timestamp":"2018. augusztus. 28. 20:01","title":"A kormány csak ígérget? Lehet, hogy idén sem lesz semmi a vastagbélszűrésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A patika alkalmazottja nem hagyta magát, megnyomta a pánikgombot, ezért a rabló végül káromkodva elmenekült.","shortLead":"A patika alkalmazottja nem hagyta magát, megnyomta a pánikgombot, ezért a rabló végül káromkodva elmenekült.","id":"20180828_Vadat_emeltek_a_ferfi_ellen_aki_jatekfegyverrel_probalt_meg_kirabolni_egy_zugloi_gyogyszertarat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc181ad-6667-4bad-a286-df12971ba6fb","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Vadat_emeltek_a_ferfi_ellen_aki_jatekfegyverrel_probalt_meg_kirabolni_egy_zugloi_gyogyszertarat","timestamp":"2018. augusztus. 28. 11:19","title":"Vádat emeltek a férfi ellen, aki játék fegyverrel próbált meg kirabolni egy zuglói gyógyszertárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"844b7149-0ac4-487b-9a40-d1753e8a6cec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A munkakörülmények javításáról nincs hír.","shortLead":"A munkakörülmények javításáról nincs hír.","id":"20180828_A_kollektiv_szerzodesre_mar_rabolintottak_a_Ryanair_olasz_pilotai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=844b7149-0ac4-487b-9a40-d1753e8a6cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52c5d2bc-8965-44dd-96cd-09a3e43ec4c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180828_A_kollektiv_szerzodesre_mar_rabolintottak_a_Ryanair_olasz_pilotai","timestamp":"2018. augusztus. 28. 16:53","title":"A kollektív szerződésre már rábólintottak a Ryanair olasz pilótái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f592e10-2434-40f5-906a-c0651b755916","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volvo publikált egy rövidke videót, egy új koncepcióautóról, amiről pontosan nem derült ki, minek is a prototípusa, de vélhetően egy elektromos, önvezető modellé lehet.","shortLead":"A Volvo publikált egy rövidke videót, egy új koncepcióautóról, amiről pontosan nem derült ki, minek is a prototípusa...","id":"20180828_volvo_360_c","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f592e10-2434-40f5-906a-c0651b755916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1b201a1-3ac7-457e-abea-903f77dfbaf1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180828_volvo_360_c","timestamp":"2018. augusztus. 28. 18:48","title":"Mi lehet ez a Volvo 360, amit a svédek megvillantottak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14c9d1ef-91f7-4d8f-b765-4cde2b64ed12","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És nincs is rossz hangja. ","shortLead":"És nincs is rossz hangja. ","id":"20180830_Orulet_Harry_herceg_dalra_fakadt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14c9d1ef-91f7-4d8f-b765-4cde2b64ed12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d34784d6-9fb9-4242-bfb2-0c6fa5348ccc","keywords":null,"link":"/elet/20180830_Orulet_Harry_herceg_dalra_fakadt","timestamp":"2018. augusztus. 30. 07:14","title":"Őrület, Harry herceg dalra fakadt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da34bafb-bd1c-4408-a206-c890b71b6540","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem úgy tűnik, mintha sikerült volna feltölteni az akkumulátorokat. ","shortLead":"Nem úgy tűnik, mintha sikerült volna feltölteni az akkumulátorokat. ","id":"20180828_orban_viktor_rogan_antal_csiszar_jeno_milano_talalkozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da34bafb-bd1c-4408-a206-c890b71b6540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb6e0c4-d03d-4716-a2a7-53091a060ed6","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_orban_viktor_rogan_antal_csiszar_jeno_milano_talalkozo","timestamp":"2018. augusztus. 28. 15:15","title":"Orbán fáradtabban tért vissza, mint ahogy nyaralni ment – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a491fafd-e425-4460-a662-50f072727672","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A miniszterelnök szerint az olasz belügyminiszter, ha Magyarországon elindulna a választásokon, megnyerné.","shortLead":"A miniszterelnök szerint az olasz belügyminiszter, ha Magyarországon elindulna a választásokon, megnyerné.","id":"20180828_orban_viktor_matteo_salvini_migracios_megbeszeles_satjtotajekoztato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a491fafd-e425-4460-a662-50f072727672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61569ec1-a128-40d7-809d-5c4e421bcb26","keywords":null,"link":"/vilag/20180828_orban_viktor_matteo_salvini_migracios_megbeszeles_satjtotajekoztato","timestamp":"2018. augusztus. 28. 18:59","title":"Orbán: Salvini Európa védelmezője, Magyarország mindenben segíteni fogja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Mol épp csak megemelte a benzin és a gázolaj árát, máris jön az újabb drágulás. ","shortLead":"A Mol épp csak megemelte a benzin és a gázolaj árát, máris jön az újabb drágulás. ","id":"20180829_megint_dragulnak_az_uzemanyagok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6bbdd63-5a2d-457f-840e-64c2feba2a3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_megint_dragulnak_az_uzemanyagok","timestamp":"2018. augusztus. 29. 17:35","title":"Megint drágulnak az üzemanyagok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]