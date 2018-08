Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre nagyobb gondot jelent a streaming-szolgáltatóknak, hogy a fiatalok megosztják egymással a jelszavukat. És ez idővel csak rosszabb lehet.","shortLead":"Egyre nagyobb gondot jelent a streaming-szolgáltatóknak, hogy a fiatalok megosztják egymással a jelszavukat. És...","id":"20180830_netflix_spotify_jelszo_megosztasa_fiok_hasznalata_tobben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05dfed81-ab4b-417b-acc8-285da594179c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180830_netflix_spotify_jelszo_megosztasa_fiok_hasznalata_tobben","timestamp":"2018. augusztus. 30. 12:03","title":"Ez már nem tréfa: milliárdokkal károsítják meg a fiatalok a Netflixet és a Spotifyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0587950e-04ff-417f-a8a6-5b1ed951e2c1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Huth Gergely veszi át Dévényi Istvántól a Szabadfogás című műsor vezetését.","shortLead":"Huth Gergely veszi át Dévényi Istvántól a Szabadfogás című műsor vezetését.","id":"20180828_Musorvezeto_lesz_a_Hir_Tvn_a_Pesti_Sracok_foszerkesztoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0587950e-04ff-417f-a8a6-5b1ed951e2c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aa12ef0-76a0-42ab-bec8-4a852684ba41","keywords":null,"link":"/kultura/20180828_Musorvezeto_lesz_a_Hir_Tvn_a_Pesti_Sracok_foszerkesztoje","timestamp":"2018. augusztus. 28. 20:44","title":"Műsorvezető lesz a Hír Tv-n a Pesti Srácok főszerkesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39a8e71c-aa9e-498a-b230-4f7eb761f515","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Utolsó, gyakorlati félévében 115 ezer helyett 230 ezer forint tandíjat kell fizetnie a Budapesti Gazdasági Egyetem legalább 200 hallgatójának, pedig beiratkozásukkor kötött szerződésük szerint erre az időszakra csak az önköltségi ár felét kellene befizetniük.","shortLead":"Utolsó, gyakorlati félévében 115 ezer helyett 230 ezer forint tandíjat kell fizetnie a Budapesti Gazdasági Egyetem...","id":"20180830_dupla_tandij_szenatusi_dontes_bge","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39a8e71c-aa9e-498a-b230-4f7eb761f515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78052d6f-c3c7-4c44-b263-c7594bdacbae","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_dupla_tandij_szenatusi_dontes_bge","timestamp":"2018. augusztus. 30. 08:39","title":"Kétszer akkora tandíjat fizettetnek a BGE-hallgatókkal, mint amiben megállapodtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da27e46a-76ad-4a20-8652-8b740869347a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó felfrissítette a retró húrokat megpendítő 500-as modell crossover verzióját, mely mostantól új motorokkal készül.","shortLead":"Az olasz gyártó felfrissítette a retró húrokat megpendítő 500-as modell crossover verzióját, mely mostantól új...","id":"20180829_tombol_a_retro_itt_az_uj_fiat_500x_olasz_crossover_turbomotor_benzin_facelift","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da27e46a-76ad-4a20-8652-8b740869347a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"155e7115-4eec-4131-bab2-78223d5095a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180829_tombol_a_retro_itt_az_uj_fiat_500x_olasz_crossover_turbomotor_benzin_facelift","timestamp":"2018. augusztus. 29. 08:21","title":"Tombol a retró: itt az új Fiat 500X","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a6e128c-ccf7-48a9-9194-7f055518828b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nagyvárad tér és a Deák tér között szünetel a közlekedés, pótlóbusz jár.","shortLead":"A Nagyvárad tér és a Deák tér között szünetel a közlekedés, pótlóbusz jár.","id":"20180829_Gazolas_miatt_jokora_szakaszon_nem_jar_a_3as_metro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a6e128c-ccf7-48a9-9194-7f055518828b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7c8c00-2209-4cd7-ac56-f86f66a60da7","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Gazolas_miatt_jokora_szakaszon_nem_jar_a_3as_metro","timestamp":"2018. augusztus. 29. 12:44","title":"Gázolás miatt jókora szakaszon nem jár a 3-as metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a066adce-8809-4f42-81cc-215aca096398","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Amikor megállapítják, hogy mennyi a családi gazdaság tagjainak jövedelme, az adóév utolsó napján meglévő létszám a fontos, ez pedig okozhat problémákat. Ennek a részleteit mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Amikor megállapítják, hogy mennyi a családi gazdaság tagjainak jövedelme, az adóév utolsó napján meglévő létszám...","id":"20180830_Ezert_nem_mindegy_hogy_kit_engednek_be_a_csaladi_gazdasagba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a066adce-8809-4f42-81cc-215aca096398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"598ccdf1-c6b6-416e-9e55-4308c8f7a44e","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180830_Ezert_nem_mindegy_hogy_kit_engednek_be_a_csaladi_gazdasagba","timestamp":"2018. augusztus. 30. 12:35","title":"Ezért nem mindegy, hogy kit engednek be a családi gazdaságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fddb586f-bfd9-469a-9356-ec189d064a9b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Több méter magas betonfallal vehetik körül Berlin történelmi belvárosának egy részét. A zárt övezetbe csak \"vízummal\" lehetne belépni, a mobiloktól pedig majd meg kell válni a belépésnél. Még szerencse, hogy csupán egy művészeti projektről van szó. ","shortLead":"Több méter magas betonfallal vehetik körül Berlin történelmi belvárosának egy részét. A zárt övezetbe csak \"vízummal\"...","id":"20180829_Megint_falat_akarnak_epiteni_Berlinben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fddb586f-bfd9-469a-9356-ec189d064a9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0c879d-0b0d-40e8-8d28-f20317f0c324","keywords":null,"link":"/kultura/20180829_Megint_falat_akarnak_epiteni_Berlinben","timestamp":"2018. augusztus. 29. 18:10","title":"Megint falat akarnak építeni Berlinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1aabb2b-1002-468f-a2a7-4d212a92ba55","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Véglegesen rábólintottak a németek a mezőgazdaságban kötelező minimálbérekre, ráadásul semmiféle járulékot nem kell fizetniük az agrárvállalkozóknak. Így a „napszámosok” 2800 forintot kereshetnek óránként, míg nálunk az 1000 forintos órabért is kevesen kereshetik meg.","shortLead":"Véglegesen rábólintottak a németek a mezőgazdaságban kötelező minimálbérekre, ráadásul semmiféle járulékot nem kell...","id":"20180830_Csapast_mert_a_magyar_agrariumra_a_nemet_berpolitika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1aabb2b-1002-468f-a2a7-4d212a92ba55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00dd131c-640b-4c14-abeb-560de2c08e8b","keywords":null,"link":"/kkv/20180830_Csapast_mert_a_magyar_agrariumra_a_nemet_berpolitika","timestamp":"2018. augusztus. 30. 11:15","title":"Csapást mért a magyar agráriumra a német bérpolitika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]