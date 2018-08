Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2c41ca2-0d0f-471f-96d0-c5d1761d5af1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közleményében azt írják, hogy nem egyeztettek vele a munkálatok megkezdése előtt, most a HÉV járatsűrítésével és a helyi munkálatok elhalasztásával próbálkozik.","shortLead":"Közleményében azt írják, hogy nem egyeztettek vele a munkálatok megkezdése előtt, most a HÉV járatsűrítésével és...","id":"20180830_Intezkedik_a_hatalmas_dugok_miatt_a_Csepeli_onkormanyzat_de_csodat_ok_sem_tudnak_tenni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2c41ca2-0d0f-471f-96d0-c5d1761d5af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a25be8f-c68f-4041-be22-faa7e0f354b3","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Intezkedik_a_hatalmas_dugok_miatt_a_Csepeli_onkormanyzat_de_csodat_ok_sem_tudnak_tenni","timestamp":"2018. augusztus. 30. 09:06","title":"Intézkedik a hatalmas dugók miatt a csepeli önkormányzat, de csodát nem tud tenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b399fa-364f-4b63-a172-239396531027","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szakszervezetek minden napra félóra fizetett pihenőt szeretnének, de a dolgozók ennél kevesebb munkára vágynak.","shortLead":"A szakszervezetek minden napra félóra fizetett pihenőt szeretnének, de a dolgozók ennél kevesebb munkára vágynak.","id":"20180829_Otoras_munkanaprol_almodnak_a_csehek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67b399fa-364f-4b63-a172-239396531027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"037615fb-7980-413b-8b49-61a6f932b128","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Otoras_munkanaprol_almodnak_a_csehek","timestamp":"2018. augusztus. 29. 13:28","title":"Ötórás munkanapról álmodnak a csehek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c92e60-cf59-4bde-993d-440fd14cb1cd","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Az előmenetel szempontjából előnynek számít a besúgás és a feljelentés – ez is állhatna mostantól Handó Tünde bíróságoknak kiküldött kalauzában. Az Országos Bírósági Hivatal elnöke ugyanis újabb frontot nyitott az Országos Bírói Tanács elleni harcában: az általa kinevezett elnökök feladatává tette, hogy törvénysértésen érjék az OBT-t. Közben szolgálati titkok megszellőztetésével is támadják Handó belső ellenzékét.","shortLead":"Az előmenetel szempontjából előnynek számít a besúgás és a feljelentés – ez is állhatna mostantól Handó Tünde...","id":"20180830_hando_tunde_obh_obt_level_torvenyesseg_torvenytelenseg_makai_lajos_hilbert_edit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94c92e60-cf59-4bde-993d-440fd14cb1cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f3e3ee-cc00-4c73-905f-f0b8aeca88d3","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_hando_tunde_obh_obt_level_torvenyesseg_torvenytelenseg_makai_lajos_hilbert_edit","timestamp":"2018. augusztus. 30. 06:30","title":"Handó Tünde parancsa: mindenki írja le bírósági ellenzékének három bűnét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"749de6df-ddfb-46fd-85c6-c8b6eb3aef2b","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Végleg búcsút inthet a Nemzeti Választási Bizottságnak a bírságkirályként elhíresült Patyi András, aki nemrég az elnöki posztjáról már leköszönt – ezt jósolta Litresits András, a testület MSZP által delegált tagja az NVB szerdai ülése előtt, de a távozás nem történt meg. ","shortLead":"Végleg búcsút inthet a Nemzeti Választási Bizottságnak a bírságkirályként elhíresült Patyi András, aki nemrég az elnöki...","id":"20180829_Elbucsuzhat_a_birsagkiraly_Patyi_Andras_az_elnoki_pozicio_utan_a_tagsagrol_is_lemond","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=749de6df-ddfb-46fd-85c6-c8b6eb3aef2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d95c966-12e2-4bc9-83e4-473e574a24e3","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Elbucsuzhat_a_birsagkiraly_Patyi_Andras_az_elnoki_pozicio_utan_a_tagsagrol_is_lemond","timestamp":"2018. augusztus. 29. 11:24","title":"Patyi András maradt az NVB tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab48d66e-a960-4b42-9662-08038241ff7e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mára 1 billió dolláros piaci értékű céggé vált Apple történelmének egyik meghatározó darabja kerül árverésre: egy teljesen működőképes Apple-1 komputer.","shortLead":"A mára 1 billió dolláros piaci értékű céggé vált Apple történelmének egyik meghatározó darabja kerül árverésre...","id":"20180828_apple1_szamitogep_arveres_szeptember","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab48d66e-a960-4b42-9662-08038241ff7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68621ebb-5f36-4aaf-9258-ca7431399060","keywords":null,"link":"/tudomany/20180828_apple1_szamitogep_arveres_szeptember","timestamp":"2018. augusztus. 28. 15:03","title":"Ön is licitálhat egy (működő) legendás Apple-gépre, de készítse a pénztárcáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8cfc54e-e24d-4562-a40a-a0d477efe04a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Érdemes lehet egy kis kerülőt tenni az olcsóbb töltőállomásokhoz.","shortLead":"Érdemes lehet egy kis kerülőt tenni az olcsóbb töltőállomásokhoz.","id":"20180830_60_forintos_kulonbseg_is_lehet_a_benzinarakban_az_egyes_kutaknal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8cfc54e-e24d-4562-a40a-a0d477efe04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f520b227-2a27-4ebd-a436-4c05485d9a12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_60_forintos_kulonbseg_is_lehet_a_benzinarakban_az_egyes_kutaknal","timestamp":"2018. augusztus. 30. 10:37","title":"60 forintos különbség is lehet a benzinárakban az egyes kutaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d706a557-b051-4f6d-b8b7-eaab9eec8a81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megvált Puzsér Róberttől a fideszes körök által visszafoglalt csatorna, a publicista a YouTube-on folytathatja.","shortLead":"Megvált Puzsér Róberttől a fideszes körök által visszafoglalt csatorna, a publicista a YouTube-on folytathatja.","id":"20180829_Kirugtak_Puszert_a_Hir_TVtol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d706a557-b051-4f6d-b8b7-eaab9eec8a81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9533da85-7403-4df7-9197-e291181fc046","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Kirugtak_Puszert_a_Hir_TVtol","timestamp":"2018. augusztus. 29. 12:50","title":"Kirúgták Puzsért a Hír Tv-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f61d3d7b-2a0d-43ce-a064-271c1d355862","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Ha jó az új alaptanterv, akkor rendszerellenes.","shortLead":"Ha jó az új alaptanterv, akkor rendszerellenes.","id":"20180829_Az_Elet_Iskolaja_ahol_Isten_a_tanar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f61d3d7b-2a0d-43ce-a064-271c1d355862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dd073ef-a5d5-4cb4-9415-8aa210e1598b","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Az_Elet_Iskolaja_ahol_Isten_a_tanar","timestamp":"2018. augusztus. 29. 08:50","title":"Tóta W.: Az Élet Iskolája, ahol Isten a tanár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]