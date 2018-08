Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fba3451d-076e-41d7-8404-aacad1b35e86","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Aaron Rodgers lesz a profi amerikaifutball-liga (NFL) történetének legjobban fizetett játékosa.","shortLead":"Aaron Rodgers lesz a profi amerikaifutball-liga (NFL) történetének legjobban fizetett játékosa.","id":"20180829_aaron_rodgers_amerikaifoci_nfl_hatalmas_fizetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fba3451d-076e-41d7-8404-aacad1b35e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3889f538-633c-4a8d-9d1f-3f236d72c938","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_aaron_rodgers_amerikaifoci_nfl_hatalmas_fizetes","timestamp":"2018. augusztus. 29. 20:18","title":"Döbbenetes összeget fog keresni ez az amerikaifocista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f5fc9f-6a0f-4097-8523-31488bd655e7","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Közzétette főigazgatói pályázatát Kero, amivel a Budapesti Operettszínház főigazgatói székébe ülne. Metoo-botrány, amit skandalumnak nevez, ötéves, azóta visszavont ajánlás, az újrázó főigazgató ekézése és saját dicsőítése.","shortLead":"Közzétette főigazgatói pályázatát Kero, amivel a Budapesti Operettszínház főigazgatói székébe ülne. Metoo-botrány, amit...","id":"20180828_Kerenyi_Miklos_Gabor_A_Metoobotrany_ellensegeim_probalkozasa_volt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58f5fc9f-6a0f-4097-8523-31488bd655e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcc71d49-d1ef-46a1-930a-c244697728cd","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Kerenyi_Miklos_Gabor_A_Metoobotrany_ellensegeim_probalkozasa_volt","timestamp":"2018. augusztus. 28. 16:32","title":"Kerényi Miklós Gábor: A Metoo-botrány ellenségeim próbálkozása volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136fc4d3-eb8f-44e3-9b12-8c0b7a142b35","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"500 millió dollárt fektet be a japán óriás az Uber nem éppen zökkenőmentesen alakuló sofőr nélküli programjába. A Szilícium-völgy egykori sztárja csúnyát bukott, amikor egy pilóta nélküli tesztautója halálra gázolt egy nőt Arizona államban, még márciusban.","shortLead":"500 millió dollárt fektet be a japán óriás az Uber nem éppen zökkenőmentesen alakuló sofőr nélküli programjába...","id":"20180828_Furcsa_paros_a_szuperovatos_Toyota_beszall_a_bevallalos_Uberbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=136fc4d3-eb8f-44e3-9b12-8c0b7a142b35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c135c3c1-e95f-471e-8d86-1deaee34bea4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180828_Furcsa_paros_a_szuperovatos_Toyota_beszall_a_bevallalos_Uberbe","timestamp":"2018. augusztus. 28. 11:34","title":"Miért éri meg a Toyotának összeállni az Uberrel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aae4a0e-6ed7-434e-a71f-51ebed9d475b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Népszava szerint ez az első jele annak, hogy fokozatosan átállítják az Echo Tv-t.","shortLead":"A Népszava szerint ez az első jele annak, hogy fokozatosan átállítják az Echo Tv-t.","id":"20180830_telekom_veszprem_meszaros_lorinc_simicska_lajos_kezilabda_kozvetites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5aae4a0e-6ed7-434e-a71f-51ebed9d475b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21403203-0e18-49af-8b5c-681cc9d5598c","keywords":null,"link":"/kultura/20180830_telekom_veszprem_meszaros_lorinc_simicska_lajos_kezilabda_kozvetites","timestamp":"2018. augusztus. 30. 07:40","title":"Mészáros tévéjében közvetítik Simicska kedvenc csapatának meccsét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2cbeb5d-a435-4655-9c95-053cca59117e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nehéz helyzetben várta az AEK Athén ellen a visszavágót a Mol Vidi: győznie kellett Görögországban ahhoz, hogy feljusson a Bajnokok Ligája főtáblájára. Mindezt ráadásul Huszti Szabolcs nélkül kellett volna teljesítenie, akit az első találkozón kiállítottak. ","shortLead":"Nehéz helyzetben várta az AEK Athén ellen a visszavágót a Mol Vidi: győznie kellett Görögországban ahhoz...","id":"20180828_vidi_aek_athen_bajnokok_ligaja_selejtezo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2cbeb5d-a435-4655-9c95-053cca59117e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"500fad83-ab7e-44e0-9201-a4256f9c248f","keywords":null,"link":"/sport/20180828_vidi_aek_athen_bajnokok_ligaja_selejtezo","timestamp":"2018. augusztus. 28. 21:05","title":"Döntetlennel kiesett a BL-ből a Vidi, az EL-ben folytatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7805ab13-9fbd-4bb1-ad04-d9ff6a390955","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy immár több ezer - vagy talán több százezer - éve az Atlanti-óceán mélyén elnyúló korallzátonyt fedeztek fel a kutatók az Egyesült Államok délkeleti partjainál egy nagyszabású mélytengeri expedícióban.","shortLead":"Egy immár több ezer - vagy talán több százezer - éve az Atlanti-óceán mélyén elnyúló korallzátonyt fedeztek fel...","id":"20180828_atlanti_ocean_korallzatony_melytengeri_expedicio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7805ab13-9fbd-4bb1-ad04-d9ff6a390955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14d7c09d-d257-4d10-9931-f06050a7c7e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180828_atlanti_ocean_korallzatony_melytengeri_expedicio","timestamp":"2018. augusztus. 28. 20:30","title":"Új korallzátonyt fedeztek fel az Atlanti-óceán mélyén, több százezer éves is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"582ab88a-10f6-4408-815b-aec36613ef36","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A sokkoló adatok arra világítanak rá, hogy a létminimum szempontjából ez a társadalmi réteg a legkiszolgáltatottabb. A legfrissebb becslés szerint 750 ezer gyerek érintett.","shortLead":"A sokkoló adatok arra világítanak rá, hogy a létminimum szempontjából ez a társadalmi réteg a legkiszolgáltatottabb...","id":"20180829_Csaknem_minden_masodik_gyermeket_nevelo_csalad_a_letminimum_alatt_tengodik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=582ab88a-10f6-4408-815b-aec36613ef36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9817478-53cf-45e1-b41b-de7333c6899c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Csaknem_minden_masodik_gyermeket_nevelo_csalad_a_letminimum_alatt_tengodik","timestamp":"2018. augusztus. 29. 11:54","title":"Csaknem minden második, gyermeket nevelő család a létminimum alatt tengődik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cfc79ab-7ff1-4451-86a9-ddc0ba2e148a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok mindent és mindenkit bírált már valami miatt Donald Trump, a technológiai vállalatok azonban nagyrészt elkerülték az amerikai elnök ezen, a legtöbbször korántsem visszafogott gondolatait. Most fordult a kocka, és új ellenség született: a Google. ","shortLead":"Sok mindent és mindenkit bírált már valami miatt Donald Trump, a technológiai vállalatok azonban nagyrészt elkerülték...","id":"20180828_donald_trump_google_kereso_baloldali_mediumok_manipulacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cfc79ab-7ff1-4451-86a9-ddc0ba2e148a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e00c90-5098-4ec2-a439-f0064d795516","keywords":null,"link":"/tudomany/20180828_donald_trump_google_kereso_baloldali_mediumok_manipulacio","timestamp":"2018. augusztus. 28. 18:24","title":"Trump hadat üzent a Google-nek, szerinte manipulálják a kereséseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]