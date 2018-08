Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4801745b-9c02-4d9c-95c9-9eeb389c946a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Állítása szerint ötször is segítséget kért, de elégtelen volt az ellátás, amelyet 19 hónapos lánya kapott. A kislány hat nappal a kiengedésük után meghalt.","shortLead":"Állítása szerint ötször is segítséget kért, de elégtelen volt az ellátás, amelyet 19 hónapos lánya kapott. A kislány...","id":"20180829_Az_anyuka_szerint_az_elegtelen_ellatas_miatt_halt_meg_kislanya_a_texasi_menekulttaborban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4801745b-9c02-4d9c-95c9-9eeb389c946a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e776ff2e-b41a-4abe-97e2-de413edb22c2","keywords":null,"link":"/vilag/20180829_Az_anyuka_szerint_az_elegtelen_ellatas_miatt_halt_meg_kislanya_a_texasi_menekulttaborban","timestamp":"2018. augusztus. 29. 08:18","title":"Anyukája szerint az elégtelen ellátás miatt halt meg egy kislány a texasi menekülttáborban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd4e2bbc-25d0-4efc-917d-ac859722aec9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetközi szervezet szerint a közmédia elfogult volt. A kormányzat szerint az EBESZ túllépte a hatáskörét.","shortLead":"A nemzetközi szervezet szerint a közmédia elfogult volt. A kormányzat szerint az EBESZ túllépte a hatáskörét.","id":"20180829_EBESZ_Demokratikus_volt_az_aprilisi_valasztas_de_nem_egyenlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd4e2bbc-25d0-4efc-917d-ac859722aec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b1f8237-7e1b-450e-b39d-b1863092ee71","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_EBESZ_Demokratikus_volt_az_aprilisi_valasztas_de_nem_egyenlo","timestamp":"2018. augusztus. 29. 20:28","title":"EBESZ: Demokratikus volt az áprilisi választás, de nem voltak egyenlőek a feltételek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434baba6-6f29-4229-9a2c-c2f19080e197","c_author":"DekoRatio","category":"brandchannel","description":"Egy vállalat célja mindig a pénzkeresés, amihez elengedhetetlen a jó marketing. De mindez mire épülhet? Elég pénzt költeni? Vagy elég egy jó termék? Esetleg először kell egy minőségi megjelenés, majd azután jöhetnek a kampányok? A DekoRatio Branding & Design Studio szakembereivel izgalmas kérdéseket tettünk fel a brandépítéssel kapcsolatban, saját magunkat is zavarba hozva.","shortLead":"Egy vállalat célja mindig a pénzkeresés, amihez elengedhetetlen a jó marketing. De mindez mire épülhet? Elég pénzt...","id":"dekoratio_20180828_Arcatlanul_egyedi_vagy_eszetlenul_gazdag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=434baba6-6f29-4229-9a2c-c2f19080e197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7a3ffae-36a7-43b7-a48c-b1e765caac81","keywords":null,"link":"/brandchannel/dekoratio_20180828_Arcatlanul_egyedi_vagy_eszetlenul_gazdag","timestamp":"2018. augusztus. 29. 11:30","title":"Arcátlanul egyedi vagy eszetlenül gazdag? Mi garantálja egy márka igazi sikerét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"DekoRatio Branding & Design Studio","c_partnerlogo":"27167ff9-7185-4e75-b386-a714f0125e3f","c_partnertag":"dekoratio"},{"available":true,"c_guid":"6fc6b198-c5fd-4c03-b58a-f8650ce9bd3d","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag","description":"A csillebérci üdülőtelepen a zsidótörvények értelmében csak osztatlan közös tulajdont lehetett nyilvántartásba venni, máig ez a status quo. Az eredeti tulajdonosok többsége vagy odaveszett a háború alatt, vagy alijázott, de nem csak ez az oka annak, hogy az elbájoló hangulat és a megfizethető ingatlanárak ellenére foghíjas a telep. Újabban vállalkozó kedvű kisgyerekes családok és művészek fedezték fel maguknak a telepet, a közműproblémákra és a rendezetlen tulajdoni viszonyokra viszont nehezen születik, vagy egyáltalán nincs is megoldás.","shortLead":"A csillebérci üdülőtelepen a zsidótörvények értelmében csak osztatlan közös tulajdont lehetett nyilvántartásba venni...","id":"20180828_csilleberc_ingatlan_jog_udulotelep_osztatlan_kozos_tulajdon_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fc6b198-c5fd-4c03-b58a-f8650ce9bd3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc99c8f-1d96-4298-bc38-fb8d9ed56d47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180828_csilleberc_ingatlan_jog_udulotelep_osztatlan_kozos_tulajdon_","timestamp":"2018. augusztus. 28. 20:00","title":"Varázslatos hely, de ingatlanjogi nonszensz az egykori zsidó üdülőtelep Csillebércen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adb17d17-55dd-4930-a478-c950cfa9f682","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A légi mentésekre és ingatlanfelújításra különített el a kormány újabb 20 milliárd forintot.","shortLead":"A légi mentésekre és ingatlanfelújításra különített el a kormány újabb 20 milliárd forintot.","id":"20180829_A_terror_elleni_harcra_adott_penzt_a_kormany_a_legi_mentesre_fogjak_kolteni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=adb17d17-55dd-4930-a478-c950cfa9f682&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"260fee0b-8d96-416f-993d-cbd47033de0c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_A_terror_elleni_harcra_adott_penzt_a_kormany_a_legi_mentesre_fogjak_kolteni","timestamp":"2018. augusztus. 29. 12:52","title":"A terror elleni harcra adott pénzt a kormány, a légi mentésre fogják költeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3e7900-9332-4f69-ac9e-45f1765af893","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Jamie Vardy és Gary Cahill bejelentette: köszöni, ennyi volt.","shortLead":"Jamie Vardy és Gary Cahill bejelentette: köszöni, ennyi volt.","id":"20180828_jamie_vardy_gary_cahill_angol_valogatott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c3e7900-9332-4f69-ac9e-45f1765af893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dacf63c5-0bb4-4014-a70c-62c0d5bf457f","keywords":null,"link":"/sport/20180828_jamie_vardy_gary_cahill_angol_valogatott","timestamp":"2018. augusztus. 28. 16:48","title":"Sorra mondják le válogatottságot az angol játékosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb0c00e-9eef-4eb2-8570-233832053204","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szórólapot osztanak a bejáratnál, hogy minél kevesebben látogassák a Shoah Cellart.","shortLead":"Szórólapot osztanak a bejáratnál, hogy minél kevesebben látogassák a Shoah Cellart.","id":"20180829_A_Wesselenyi_utcai_holokausztalmuzeum_elott_akcioznak_civilek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bb0c00e-9eef-4eb2-8570-233832053204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6796796-8401-40c3-8662-48ecef5ec786","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_A_Wesselenyi_utcai_holokausztalmuzeum_elott_akcioznak_civilek","timestamp":"2018. augusztus. 29. 14:52","title":"A Wesselényi utcai holokauszt-álmúzeum előtt akcióztak civilek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af50f0de-ffa1-42f8-ab08-8e40fe8855a6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Állami Számvevőszék arra jutott, hogy az Országos Roma Önkormányzat semmit nem csinált meg abból, amit javasoltak neki. ","shortLead":"Az Állami Számvevőszék arra jutott, hogy az Országos Roma Önkormányzat semmit nem csinált meg abból, amit javasoltak...","id":"20180829_ASZ_Meg_mindig_nem_szabalyszeru_es_atlathato_az_ORO_gazdalkodasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af50f0de-ffa1-42f8-ab08-8e40fe8855a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52b79eb8-c68e-40db-b2fc-ed6f4030cef8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_ASZ_Meg_mindig_nem_szabalyszeru_es_atlathato_az_ORO_gazdalkodasa","timestamp":"2018. augusztus. 29. 12:57","title":"ÁSZ: Még mindig nem szabályszerű és átlátható az ORÖ gazdálkodása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]