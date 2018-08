Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e328bb7a-ecaf-4cfb-bda9-bb761781167d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha később mérnek, vissza kellett volna fogni a termelést, vagy leállítani a létesítményt.","shortLead":"Ha később mérnek, vissza kellett volna fogni a termelést, vagy leállítani a létesítményt.","id":"20180829_paks_duna_homerseklet_30_celsius_fok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e328bb7a-ecaf-4cfb-bda9-bb761781167d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c8c9d52-f0a5-4044-9b9b-7edd4f3b8f5a","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_paks_duna_homerseklet_30_celsius_fok","timestamp":"2018. augusztus. 29. 21:55","title":"Úgy mérték a Duna hőmérsékletét, hogy ne legyen 30 fokos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"656d1e64-4051-4b68-bdde-ff0f258866c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két napja pingálta fel valaki az egyik településen, amivel valószínűleg új rekord is született: ez az eddig legtovább élő ilyen graffiti!","shortLead":"Két napja pingálta fel valaki az egyik településen, amivel valószínűleg új rekord is született: ez az eddig legtovább...","id":"20180828_Bekes_megyeben_is_feltunt_a_kisvasuton_robogo_Orban__foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=656d1e64-4051-4b68-bdde-ff0f258866c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d045c394-1fa1-4d35-87aa-925029afbc04","keywords":null,"link":"/elet/20180828_Bekes_megyeben_is_feltunt_a_kisvasuton_robogo_Orban__foto","timestamp":"2018. augusztus. 28. 15:58","title":"Békés megyében is feltűnt a kisvasúton robogó Orbán – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd8688e7-33b6-4aa4-8458-12f873e3e2eb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Olyan megoldásokba azonban nem fog belemenni, amelyek gyengítenék az egységes belső piacát – jelentette ki az Európai Bizottság Brexit-ügyi főtárgyalója.","shortLead":"Olyan megoldásokba azonban nem fog belemenni, amelyek gyengítenék az egységes belső piacát – jelentette ki az Európai...","id":"20180829_michel_barnier_brexit_europai_unio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd8688e7-33b6-4aa4-8458-12f873e3e2eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f11c78f7-4992-4672-8a38-be469a1ec63f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_michel_barnier_brexit_europai_unio","timestamp":"2018. augusztus. 29. 18:10","title":"Példátlanul szoros kapcsolatokat ígér a briteknek az unió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"920e5293-5f6b-4374-b5c5-43ddfad68266","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az öt legtipikusabb felvetésre válaszolt a szakértő.","shortLead":"Az öt legtipikusabb felvetésre válaszolt a szakértő.","id":"20180829_Tevhit_hogy_nem_adoznak_a_mezogazdasagi_termelok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=920e5293-5f6b-4374-b5c5-43ddfad68266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8af2de45-a993-482e-9e75-c8b581f3a0a6","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180829_Tevhit_hogy_nem_adoznak_a_mezogazdasagi_termelok","timestamp":"2018. augusztus. 29. 13:47","title":"Tévhit, hogy nem adóznak a mezőgazdasági termelők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc181082-48e1-4e51-a783-59bcbc81de4a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A rendőrség vizsgálja az ügyet, egyelőre nem talált semmi gyanúsat – jelentették orosz hírügynökségek a világ egyik legnagyobb acélgyára alelnökének halálával kapcsolatban.","shortLead":"A rendőrség vizsgálja az ügyet, egyelőre nem talált semmi gyanúsat – jelentették orosz hírügynökségek a világ egyik...","id":"20180830_A_sztalini_terror_jelkepes_epuletenek_ablakabol_zuhant_ki_az_orosz_acelorias_belga_alelnoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc181082-48e1-4e51-a783-59bcbc81de4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a992177-6c8c-4501-bbd7-317fe202ca52","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_A_sztalini_terror_jelkepes_epuletenek_ablakabol_zuhant_ki_az_orosz_acelorias_belga_alelnoke","timestamp":"2018. augusztus. 30. 11:17","title":"A sztálini terror jelképes épületének ablakából zuhant ki az orosz acélóriás belga alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa05bff-a154-4844-8630-79e2a6d590e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Komoly veszélyt jelent a bizonyítékok nélküli gyógyászat az MTA Orvosi Tudományok Osztálya szerint, a tudósok azt mondják, arra sincs bizonyíték, hogy a homeopátia a placebónál ténylegesen nagyobb hatást fejtene ki, mindezért a jogi szabályozás újragondolását sürgetik.\r

","shortLead":"Komoly veszélyt jelent a bizonyítékok nélküli gyógyászat az MTA Orvosi Tudományok Osztálya szerint, a tudósok azt...","id":"20180829_Torvenyi_beavatkozast_surget_az_MTA_a_homeopatia_es_az_algyogyaszat_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6aa05bff-a154-4844-8630-79e2a6d590e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6bb3ca0-e99a-4bec-80ac-81cedea6978d","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Torvenyi_beavatkozast_surget_az_MTA_a_homeopatia_es_az_algyogyaszat_ellen","timestamp":"2018. augusztus. 29. 08:56","title":"Törvényi beavatkozást sürget az MTA a homeopátia és az álgyógyászat ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4581338a-1e6d-44d9-ab27-1b49f1bd24b8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hosszú közleményben reagáltak a Fucsovics Márton és Babos Tímea által megfogalmazott kritikákra. Összegeket is közöltek.

","shortLead":"Hosszú közleményben reagáltak a Fucsovics Márton és Babos Tímea által megfogalmazott kritikákra. Összegeket is...","id":"20180830_fucsovics_marton_savolt_attila_babos_timea_tenisz_teniszszovetseg_kritikak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4581338a-1e6d-44d9-ab27-1b49f1bd24b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22cf26db-4ec7-4b72-9c93-61bc68d41eef","keywords":null,"link":"/sport/20180830_fucsovics_marton_savolt_attila_babos_timea_tenisz_teniszszovetseg_kritikak","timestamp":"2018. augusztus. 30. 05:59","title":"Megszólalt a szövetség: Fucsovics edzője 70 milliót keresett három év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2e7b93-8140-47ec-a308-0074a89363f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A villamosfelújításokat befejezik az iskolakezdésre – ígérte a BKK, de a pályák mellett futó utakon még dolgozni fognak, így borítékolhatók a dugók, pláne, hogy még mindig tart a metrópótlás. Azok sem ússzák meg könnyen, akik az agglomerációból hozzák majd be a gyereküket – a Csepel-sziget például már most elesett. Körbenéztünk Budapesten, hogyan állnak a nyár nagy felújításai. ","shortLead":"A villamosfelújításokat befejezik az iskolakezdésre – ígérte a BKK, de a pályák mellett futó utakon még dolgozni...","id":"20180829_Orult_hajsza_kell_hogy_tanevkezdesre_ne_legyen_kaosz_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a2e7b93-8140-47ec-a308-0074a89363f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee6c81b-a291-4580-9659-e9feb7e5aaac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Orult_hajsza_kell_hogy_tanevkezdesre_ne_legyen_kaosz_Budapesten","timestamp":"2018. augusztus. 29. 11:15","title":"Őrült hajsza kell, hogy tanévkezdésre ne legyen káosz egész Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]