[{"available":true,"c_guid":"fc7f9128-267d-4e92-b6a0-5e77db6aeb13","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy HBO-s beharangozó videóban dugtak el három másodpercet a készülő új részekből. ","shortLead":"Egy HBO-s beharangozó videóban dugtak el három másodpercet a készülő új részekből. ","id":"20180828_Par_masodperc_mar_lathato_a_Tronok_harca_zaro_evadabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc7f9128-267d-4e92-b6a0-5e77db6aeb13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f919638-3199-40c0-8e4b-fba4a80f3f90","keywords":null,"link":"/kultura/20180828_Par_masodperc_mar_lathato_a_Tronok_harca_zaro_evadabol","timestamp":"2018. augusztus. 28. 13:13","title":"Pár másodperc már látható a Trónok harca záró évadából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50684215-168a-4dc8-a068-82dd8fa435df","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem ért be a csepeli polgármester a Fővárosi Közgyűlés ülésére, egy út felújításának elhalasztását már az autójából facebookozva bejelentette.","shortLead":"Nem ért be a csepeli polgármester a Fővárosi Közgyűlés ülésére, egy út felújításának elhalasztását már az autójából...","id":"20180829_Elhalasztanak_egy_csepeli_utfelujitast_miutan_a_polgarmester_is_beragadt_a_dugoba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50684215-168a-4dc8-a068-82dd8fa435df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1441511c-3f36-44cf-bc79-b06d577baded","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Elhalasztanak_egy_csepeli_utfelujitast_miutan_a_polgarmester_is_beragadt_a_dugoba","timestamp":"2018. augusztus. 29. 11:17","title":"Elhalasztanak egy csepeli útfelújítást, miután a polgármester is beragadt a dugóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f22d0c50-0b0e-4ba6-8ac1-817ad97bbfab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nobel-díjas közgazdász szerint ha a novemberi választásokon Amerikában nyernek a republikánusok, akkor az USA egy új Magyarországgá válhat. ","shortLead":"A Nobel-díjas közgazdász szerint ha a novemberi választásokon Amerikában nyernek a republikánusok, akkor az USA egy új...","id":"20180828_Krugman_Trumpek_a_Fidesz_amerikai_verzioja_szeretnenek_lenni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f22d0c50-0b0e-4ba6-8ac1-817ad97bbfab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aac10ab8-7368-458a-aa75-df7714bc9bd4","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Krugman_Trumpek_a_Fidesz_amerikai_verzioja_szeretnenek_lenni","timestamp":"2018. augusztus. 28. 09:22","title":"Krugman: Trumpék a Fidesz amerikai verziója szeretnének lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"481c348f-a43d-4c42-a545-dc5bc5fff93c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy 22 éves brit srác alakította át ezt a klasszikus Minit valóságos rakétává.","shortLead":"Egy 22 éves brit srác alakította át ezt a klasszikus Minit valóságos rakétává.","id":"20180827_mini_tuning_360_loero","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=481c348f-a43d-4c42-a545-dc5bc5fff93c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa85b864-e9a8-4c6b-bb40-0120dd3903c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180827_mini_tuning_360_loero","timestamp":"2018. augusztus. 28. 09:21","title":"360 lóerős most ez a széttuningolt kis Mini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"990cab95-58e1-40ba-821d-c81cb4a31081","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bírósági tiltás ellenére is elérhetővé tette a 3D-s nyomtatással előállítható fegyverek terveit a Liberator névre keresztelt pisztoly kiötlője. Méghozzá trükkös módon: mivel a rendelkezés arról nem szól, hogy pénzért ne lehetne őket forgalmazni, Cody Wilson e-mailben vagy más módon, például pendrive-on juttatja el azokat a vásárlóknak. Eddig 400-an jelentkeztek. ","shortLead":"A bírósági tiltás ellenére is elérhetővé tette a 3D-s nyomtatással előállítható fegyverek terveit a Liberator névre...","id":"20180829_liberator_cody_wilson_defense_distributed_nyomtathato_fegyver_hazi_keszitesu_fegyver","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=990cab95-58e1-40ba-821d-c81cb4a31081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361c62d7-b7ff-4098-bd2c-eef0dfd41161","keywords":null,"link":"/tudomany/20180829_liberator_cody_wilson_defense_distributed_nyomtathato_fegyver_hazi_keszitesu_fegyver","timestamp":"2018. augusztus. 29. 13:00","title":"Kihasználták a kiskaput, árulni kezdték a nyomtatható fegyverek tervrajzait a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52d7c547-64fa-4516-a4ce-105558c30589","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az augusztus végén lezáruló pályázat keretösszegét pedig megemelték. ","shortLead":"Az augusztus végén lezáruló pályázat keretösszegét pedig megemelték. ","id":"20180828_Oktobertol_megint_ingyen_penzt_ad_a_kormany_az_elektromos_autokhoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52d7c547-64fa-4516-a4ce-105558c30589&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d5ffa68-5f64-45f1-969f-f6e515628331","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180828_Oktobertol_megint_ingyen_penzt_ad_a_kormany_az_elektromos_autokhoz","timestamp":"2018. augusztus. 28. 10:17","title":"Októbertől megint ingyenpénzt ad a kormány az elektromos autókhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6548aef-917f-4530-8ad0-2e2e482a0595","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az 56-os forradalom fotósa 95 éves volt.","shortLead":"Az 56-os forradalom fotósa 95 éves volt.","id":"20180830_Meghalt_Erich_Lessing","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6548aef-917f-4530-8ad0-2e2e482a0595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a5bc1e4-a543-4ee8-9f7a-3f2d24c468f0","keywords":null,"link":"/kultura/20180830_Meghalt_Erich_Lessing","timestamp":"2018. augusztus. 30. 07:58","title":"Meghalt Erich Lessing","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3efd555-4994-4fa8-85f4-ed96631901e8","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Mi alapján szűri ki vajon a NAV a több ezer hazai civil szervezet közül a bevándorlási különadó fizetésére kötelezetteket? Az alapító okiratban szereplő tevékenységeket veszi alapul? Akkor aligha jár jól. A számlákat nézi át, hol bukkan fel egy „bevándorlás előmozdítására irányuló médiakampányról” kiállított számla? Vagy kaptak a valamilyen útmutatót a kormánytól – adott esetben a konkrét szervezetek listáját –, hogy kiket kell adóalanynak tekinteni? Kis magyar abszurd egy hatályos adóteherről, amelyről még az adóhatóság sem igazán tudja, hogy kire és hogyan vonatkozik.","shortLead":"Mi alapján szűri ki vajon a NAV a több ezer hazai civil szervezet közül a bevándorlási különadó fizetésére...","id":"20180829_Higgye_el_nekunk_se_kellemes__meg_a_NAVban_is_vakarjak_a_fejuket_a_bevandorlasi_kulonadon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3efd555-4994-4fa8-85f4-ed96631901e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91639ec8-7840-4355-87f4-f9a624576348","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Higgye_el_nekunk_se_kellemes__meg_a_NAVban_is_vakarjak_a_fejuket_a_bevandorlasi_kulonadon","timestamp":"2018. augusztus. 29. 06:30","title":"\"Higgye el, nekünk se kellemes!\" – a NAV-ban is vakarják a fejüket a bevándorlási különadón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]