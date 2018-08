Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6871aaa-42df-48ce-a409-80c94d28ebfd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Újabb mérföldkőhöz értek az európai részecskefizikai kutatóintézet, a CERN tudósai az isteni részecskeként emlegetett Higgs-bozon vizsgálatában: először sikerült bizonyítaniuk a szétbomlását úgynevezett b-kvarkokra.","shortLead":"Újabb mérföldkőhöz értek az európai részecskefizikai kutatóintézet, a CERN tudósai az isteni részecskeként emlegetett...","id":"20180829_cern_lhc_atlas_kiserlet_reszecskegyorsito_isteni_reszecske_kutatasa_higgs_bozon_szetbomlas_b_kvarkok_nagy_hadronutkozteto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6871aaa-42df-48ce-a409-80c94d28ebfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e9bda4c-d59c-4649-a408-8b0a44eada14","keywords":null,"link":"/tudomany/20180829_cern_lhc_atlas_kiserlet_reszecskegyorsito_isteni_reszecske_kutatasa_higgs_bozon_szetbomlas_b_kvarkok_nagy_hadronutkozteto","timestamp":"2018. augusztus. 29. 12:03","title":"Mérföldkőhöz érkeztek a tudósok az \"isteni részecske\" kutatásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9555d76-6223-4355-b87b-24bd57f67faa","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Bajban vagyok – írja a hvg.hu-nak Ananya Azad, aki Budapestre készült, hogy a CEU segítségével folytathassa félbeszakadt újságírói tanulmányait. A hazájában halállal fenyegetett, Hamburgban menedéket talált bangladesi férfi ösztöndíjat kapott 54 további diákkal együtt, és szeptembertől kezdte volna az Európai Unió által társfinanszírozott tanulmányait. Ebből nem lesz semmi, mert a CEU utolsó pillanatban a bevándorlási különadóra hivatkozva törölte az OLIve programot. Ananya most nulláról kezdheti újra életét.","shortLead":"Bajban vagyok – írja a hvg.hu-nak Ananya Azad, aki Budapestre készült, hogy a CEU segítségével folytathassa...","id":"20180828_A_CEU_alaveti_magat_a_kormany_akaratanak_nem_tanit_szeptembertol_menekultet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9555d76-6223-4355-b87b-24bd57f67faa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d79612e3-2676-4652-ac42-306cefbb26f0","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_A_CEU_alaveti_magat_a_kormany_akaratanak_nem_tanit_szeptembertol_menekultet","timestamp":"2018. augusztus. 28. 16:04","title":"A CEU aláveti magát a kormány akaratának, nem tanít szeptembertől menekültet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"656d1e64-4051-4b68-bdde-ff0f258866c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két napja pingálta fel valaki az egyik településen, amivel valószínűleg új rekord is született: ez az eddig legtovább élő ilyen graffiti!","shortLead":"Két napja pingálta fel valaki az egyik településen, amivel valószínűleg új rekord is született: ez az eddig legtovább...","id":"20180828_Bekes_megyeben_is_feltunt_a_kisvasuton_robogo_Orban__foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=656d1e64-4051-4b68-bdde-ff0f258866c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d045c394-1fa1-4d35-87aa-925029afbc04","keywords":null,"link":"/elet/20180828_Bekes_megyeben_is_feltunt_a_kisvasuton_robogo_Orban__foto","timestamp":"2018. augusztus. 28. 15:58","title":"Békés megyében is feltűnt a kisvasúton robogó Orbán – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f2a054-fff3-4f0d-bf1d-a125da03a48f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rájuk kirótt 10 milliós bírságot is ki kell fizetniük.","shortLead":"A rájuk kirótt 10 milliós bírságot is ki kell fizetniük.","id":"20180830_A_birosag_szerint_is_torvenytelen_volt_az_AEEK_egy_korabbi_kozbeszerzese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18f2a054-fff3-4f0d-bf1d-a125da03a48f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b66af988-1335-47e4-af52-63dec41f2688","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_A_birosag_szerint_is_torvenytelen_volt_az_AEEK_egy_korabbi_kozbeszerzese","timestamp":"2018. augusztus. 30. 12:03","title":"A bíróság szerint is törvénytelen volt az Állami Egészségügyi Ellátó Központ egy korábbi közbeszerzése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"990cab95-58e1-40ba-821d-c81cb4a31081","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bírósági tiltás ellenére is elérhetővé tette a 3D-s nyomtatással előállítható fegyverek terveit a Liberator névre keresztelt pisztoly kiötlője. Méghozzá trükkös módon: mivel a rendelkezés arról nem szól, hogy pénzért ne lehetne őket forgalmazni, Cody Wilson e-mailben vagy más módon, például pendrive-on juttatja el azokat a vásárlóknak. Eddig 400-an jelentkeztek. ","shortLead":"A bírósági tiltás ellenére is elérhetővé tette a 3D-s nyomtatással előállítható fegyverek terveit a Liberator névre...","id":"20180829_liberator_cody_wilson_defense_distributed_nyomtathato_fegyver_hazi_keszitesu_fegyver","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=990cab95-58e1-40ba-821d-c81cb4a31081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361c62d7-b7ff-4098-bd2c-eef0dfd41161","keywords":null,"link":"/tudomany/20180829_liberator_cody_wilson_defense_distributed_nyomtathato_fegyver_hazi_keszitesu_fegyver","timestamp":"2018. augusztus. 29. 13:00","title":"Kihasználták a kiskaput, árulni kezdték a nyomtatható fegyverek tervrajzait a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c07ee1ed-e44f-45d7-8a82-a5b4d9b7edaa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tetemes késéssel, várhatóan szeptemberben adják át a csillaghegyi fedett uszodát. A nyolc hónap helyett két évig tartó projekt csúszására egyelőre nincs pontos magyarázat.","shortLead":"Tetemes késéssel, várhatóan szeptemberben adják át a csillaghegyi fedett uszodát. A nyolc hónap helyett két évig tartó...","id":"20180830_Tarlos_Engem_is_erdekel_mi_okozta_a_jokora_csuszast__nemsokara_kesz_a_legnagyobb_fovarosi_furdoberuhazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c07ee1ed-e44f-45d7-8a82-a5b4d9b7edaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1faec91e-ee19-4bac-b20b-1756bc579c88","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_Tarlos_Engem_is_erdekel_mi_okozta_a_jokora_csuszast__nemsokara_kesz_a_legnagyobb_fovarosi_furdoberuhazas","timestamp":"2018. augusztus. 30. 09:57","title":"Tarlós: „Engem is érdekel, mi okozta a jókora csúszást” – nemsokára kész a legnagyobb fővárosi fürdőberuházás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c48b46b-d1fd-400c-b3bc-fd75fe248ba1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányhivatal elbontatta az építményt, de nem ússzák meg ennyivel.","shortLead":"A kormányhivatal elbontatta az építményt, de nem ússzák meg ennyivel.","id":"20180829_Beideztek_a_rendorsegre_a_felcsuti_buszmegallot_epito_kutyapartosokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c48b46b-d1fd-400c-b3bc-fd75fe248ba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c3d4616-abd7-40df-804c-5a2a439745d2","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Beideztek_a_rendorsegre_a_felcsuti_buszmegallot_epito_kutyapartosokat","timestamp":"2018. augusztus. 29. 12:54","title":"Beidézték a rendőrségre a felcsúti buszmegállót építő kutyapártosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24567cde-788b-4fca-9649-0ff3933dabd4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem spórolunk sokkal többet, mint a válság éveiben, de legalább az eladósodottság csökkent.","shortLead":"Nem spórolunk sokkal többet, mint a válság éveiben, de legalább az eladósodottság csökkent.","id":"20180830_A_jovedelmuk_tizedet_tudjak_felretenni_a_magyarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24567cde-788b-4fca-9649-0ff3933dabd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b78e8a0c-38a7-4d85-9180-a82279ed9a3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_A_jovedelmuk_tizedet_tudjak_felretenni_a_magyarok","timestamp":"2018. augusztus. 30. 13:08","title":"A jövedelmük tizedét tudják félretenni a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]