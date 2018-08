Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a547316f-ec00-4d8e-beae-fdaa40bdd54f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jackson vagyonkezelői több pénzhez jutnak a jogdíjakból és a merchandise termékekből most, mint amennyi pénze volt a popsztárnak az utolsó hónapjaiban.","shortLead":"Jackson vagyonkezelői több pénzhez jutnak a jogdíjakból és a merchandise termékekből most, mint amennyi pénze volt...","id":"20180829_Michael_Jackson_meg_most_is_milliokat_keres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a547316f-ec00-4d8e-beae-fdaa40bdd54f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a06b13d0-91d2-48cc-aefb-db062ac65e7e","keywords":null,"link":"/kultura/20180829_Michael_Jackson_meg_most_is_milliokat_keres","timestamp":"2018. augusztus. 29. 16:30","title":"Jacko óriási adósságot halmozott fel élete végére, örökösei viszont fürdenek a milliókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc876fb1-546e-4696-87c8-7eeddc5da02b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nyolcvan szál vörös rózsán kívül egy 20 méter hosszú amerikai nagyvassal lepték meg a nénit.","shortLead":"Nyolcvan szál vörös rózsán kívül egy 20 méter hosszú amerikai nagyvassal lepték meg a nénit.","id":"20180829_a_nap_fotoja_motoros_diszkiseretes_limuzin_a_80_eves_budakalaszi_holgy_szuletesnapjan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc876fb1-546e-4696-87c8-7eeddc5da02b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcfe7a68-6131-4df8-8f99-94d4d40034e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180829_a_nap_fotoja_motoros_diszkiseretes_limuzin_a_80_eves_budakalaszi_holgy_szuletesnapjan","timestamp":"2018. augusztus. 29. 06:41","title":"A nap fotója: motoros díszkíséretes limuzin a 80 éves budakalászi nő születésnapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6548aef-917f-4530-8ad0-2e2e482a0595","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az 56-os forradalom fotósa 95 éves volt.","shortLead":"Az 56-os forradalom fotósa 95 éves volt.","id":"20180830_Meghalt_Erich_Lessing","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6548aef-917f-4530-8ad0-2e2e482a0595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a5bc1e4-a543-4ee8-9f7a-3f2d24c468f0","keywords":null,"link":"/kultura/20180830_Meghalt_Erich_Lessing","timestamp":"2018. augusztus. 30. 07:58","title":"Meghalt Erich Lessing","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c801a65d-824d-4069-b4ae-7fa048fee366","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ma már nemcsak a kisüzemi főzdék, hanem a nagy gyárak is különlegességekkel bővítik a kínálatukat. Míg tíz éve szinte csak az olcsó sörök fogytak Magyarországon, ma már megéri innovatív termékeket fejleszteni.","shortLead":"Ma már nemcsak a kisüzemi főzdék, hanem a nagy gyárak is különlegességekkel bővítik a kínálatukat. Míg tíz éve szinte...","id":"20180830_Finnyassagunknak_koszonheto_a_soripar_egeszseges_fejlodese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c801a65d-824d-4069-b4ae-7fa048fee366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d3439e4-971d-4794-8528-dbf1347d4443","keywords":null,"link":"/kkv/20180830_Finnyassagunknak_koszonheto_a_soripar_egeszseges_fejlodese","timestamp":"2018. augusztus. 30. 10:14","title":"Finnyásságunknak köszönhető a söripar egészséges fejlődése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64649150-7030-459f-8229-9cbb17224345","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tűzoltók az éj leple alatt szállították el a szobrot, mert valaki \"a török Hitler” feliratot fújta fel rá.","shortLead":"A tűzoltók az éj leple alatt szállították el a szobrot, mert valaki \"a török Hitler” feliratot fújta fel rá.","id":"20180829_El_kellett_tavolitani_Erdogan_arany_szobrat_a_nemetorszagi_Wiesbadenben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64649150-7030-459f-8229-9cbb17224345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ef3dc1-62f7-41b2-9a7b-92873ab7c196","keywords":null,"link":"/vilag/20180829_El_kellett_tavolitani_Erdogan_arany_szobrat_a_nemetorszagi_Wiesbadenben","timestamp":"2018. augusztus. 29. 18:47","title":"El kellett távolítani Erdogan arany szobrát a németországi Wiesbadenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d095b0b4-f9b7-47a6-b52b-6e095d3e752c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A 40 város összesen mintegy 150 millió embert jelent. ","shortLead":"A 40 város összesen mintegy 150 millió embert jelent. ","id":"20180829_Csokkenti_a_termelt_szemet_mennyiseget_40_nagyvaros_vilagszerte_Budapest_nincs_koztuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d095b0b4-f9b7-47a6-b52b-6e095d3e752c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15682869-7876-404a-b417-ee246bd2f435","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Csokkenti_a_termelt_szemet_mennyiseget_40_nagyvaros_vilagszerte_Budapest_nincs_koztuk","timestamp":"2018. augusztus. 29. 12:16","title":"Csökkenti a termelt szemét mennyiségét 40 nagyváros világszerte, Budapest nincs köztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2fc85-2892-4e61-801a-1d48478317f9","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Több bizalmi embere is vádalkuval fordult az amerikai elnök ellen, akinek az agyába már befészkelte magát a demokraták által áhított alkotmányos vádemelés veszélye – írja a legfrissebb HVG.","shortLead":"Több bizalmi embere is vádalkuval fordult az amerikai elnök ellen, akinek az agyába már befészkelte magát a demokraták...","id":"20180830_Egyre_tobb_gondja_van_Trumpnak_es_kozben_elkezdtek_dolni_a_dominok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2fc85-2892-4e61-801a-1d48478317f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47170d2b-3062-47d8-a9dc-8c9e916cbf15","keywords":null,"link":"/vilag/20180830_Egyre_tobb_gondja_van_Trumpnak_es_kozben_elkezdtek_dolni_a_dominok","timestamp":"2018. augusztus. 30. 11:21","title":"Egyre több gondja van Trumpnak, és közben elkezdtek dőlni a dominók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4801745b-9c02-4d9c-95c9-9eeb389c946a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Állítása szerint ötször is segítséget kért, de elégtelen volt az ellátás, amelyet 19 hónapos lánya kapott. A kislány hat nappal a kiengedésük után meghalt.","shortLead":"Állítása szerint ötször is segítséget kért, de elégtelen volt az ellátás, amelyet 19 hónapos lánya kapott. A kislány...","id":"20180829_Az_anyuka_szerint_az_elegtelen_ellatas_miatt_halt_meg_kislanya_a_texasi_menekulttaborban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4801745b-9c02-4d9c-95c9-9eeb389c946a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e776ff2e-b41a-4abe-97e2-de413edb22c2","keywords":null,"link":"/vilag/20180829_Az_anyuka_szerint_az_elegtelen_ellatas_miatt_halt_meg_kislanya_a_texasi_menekulttaborban","timestamp":"2018. augusztus. 29. 08:18","title":"Anyukája szerint az elégtelen ellátás miatt halt meg egy kislány a texasi menekülttáborban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]