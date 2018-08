Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"edde56ad-06d3-4894-b236-68eb6e97e740","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"De főleg, ha jobbról történik mindez. ","shortLead":"De főleg, ha jobbról történik mindez. ","id":"20180829_Brit_tudosok_rajottek_a_kecskek_is_ertekelik_ha_rajuk_mosolyognak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edde56ad-06d3-4894-b236-68eb6e97e740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f910211-d2bd-43fe-b012-77d03b997c2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180829_Brit_tudosok_rajottek_a_kecskek_is_ertekelik_ha_rajuk_mosolyognak","timestamp":"2018. augusztus. 29. 13:50","title":"Brit tudósok rájöttek: a kecskék is értékelik, ha rájuk mosolyognak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af50f0de-ffa1-42f8-ab08-8e40fe8855a6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Állami Számvevőszék arra jutott, hogy az Országos Roma Önkormányzat semmit nem csinált meg abból, amit javasoltak neki. ","shortLead":"Az Állami Számvevőszék arra jutott, hogy az Országos Roma Önkormányzat semmit nem csinált meg abból, amit javasoltak...","id":"20180829_ASZ_Meg_mindig_nem_szabalyszeru_es_atlathato_az_ORO_gazdalkodasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af50f0de-ffa1-42f8-ab08-8e40fe8855a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52b79eb8-c68e-40db-b2fc-ed6f4030cef8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_ASZ_Meg_mindig_nem_szabalyszeru_es_atlathato_az_ORO_gazdalkodasa","timestamp":"2018. augusztus. 29. 12:57","title":"ÁSZ: Még mindig nem szabályszerű és átlátható az ORÖ gazdálkodása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8cfc54e-e24d-4562-a40a-a0d477efe04a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Érdemes lehet egy kis kerülőt tenni az olcsóbb töltőállomásokhoz.","shortLead":"Érdemes lehet egy kis kerülőt tenni az olcsóbb töltőállomásokhoz.","id":"20180830_60_forintos_kulonbseg_is_lehet_a_benzinarakban_az_egyes_kutaknal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8cfc54e-e24d-4562-a40a-a0d477efe04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f520b227-2a27-4ebd-a436-4c05485d9a12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_60_forintos_kulonbseg_is_lehet_a_benzinarakban_az_egyes_kutaknal","timestamp":"2018. augusztus. 30. 10:37","title":"60 forintos különbség is lehet a benzinárakban az egyes kutaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a0af67-c264-4766-94ff-73da19bb8df9","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Hosszú ideje kísérletezik Watch nevű felületének széles körben való bevezetésével a Facebook. Amerikában régóta működik, s most itt a bejelentés: rövidesen mindenhol máshol fog. ","shortLead":"Hosszú ideje kísérletezik Watch nevű felületének széles körben való bevezetésével a Facebook. Amerikában régóta...","id":"20180829_facebook_watch_videok_hirado_sorozat_video_feltoltes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7a0af67-c264-4766-94ff-73da19bb8df9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbc6fa15-e7b5-4c43-b490-c57ee8a9d0a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180829_facebook_watch_videok_hirado_sorozat_video_feltoltes","timestamp":"2018. augusztus. 29. 20:02","title":"Magyarországon is elindul a Facebook tévéje, jönnek a sorozatok és a minihíradók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24567cde-788b-4fca-9649-0ff3933dabd4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem spórolunk sokkal többet, mint a válság éveiben, de legalább az eladósodottság csökkent.","shortLead":"Nem spórolunk sokkal többet, mint a válság éveiben, de legalább az eladósodottság csökkent.","id":"20180830_A_jovedelmuk_tizedet_tudjak_felretenni_a_magyarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24567cde-788b-4fca-9649-0ff3933dabd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b78e8a0c-38a7-4d85-9180-a82279ed9a3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_A_jovedelmuk_tizedet_tudjak_felretenni_a_magyarok","timestamp":"2018. augusztus. 30. 13:08","title":"A jövedelmük tizedét tudják félretenni a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d94c293-932c-448f-b04a-1660d4016899","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Luxusapartmanok épülnek a legendás klub helyén. ","shortLead":"Luxusapartmanok épülnek a legendás klub helyén. ","id":"20180829_Bezar_a_Kuplung_eladtak_a_telket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d94c293-932c-448f-b04a-1660d4016899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3718167-99d5-4d7d-abd1-3a8c212aa1d6","keywords":null,"link":"/kultura/20180829_Bezar_a_Kuplung_eladtak_a_telket","timestamp":"2018. augusztus. 29. 09:40","title":"Bezár a Kuplung, lebontják az épületet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20b77ea6-78ae-4717-856b-5b44d93e35af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A népszerű négykarikás típus benzines és gázolajos egységeit egyaránt átdolgozták az ABT-nél.","shortLead":"A népszerű négykarikás típus benzines és gázolajos egységeit egyaránt átdolgozták az ABT-nél.","id":"20180829_izompacsirtak_erositokuran_estek_at_az_a4es_audik_abt_tuning_benzinmotor_dizel_tfsi_tdi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20b77ea6-78ae-4717-856b-5b44d93e35af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c993350-1837-4693-bf8e-9b9abee356d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180829_izompacsirtak_erositokuran_estek_at_az_a4es_audik_abt_tuning_benzinmotor_dizel_tfsi_tdi","timestamp":"2018. augusztus. 29. 13:21","title":"Izompacsirták: erősítőkúrán estek át az A4-es Audik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2cbeb5d-a435-4655-9c95-053cca59117e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nehéz helyzetben várta az AEK Athén ellen a visszavágót a Mol Vidi: győznie kellett Görögországban ahhoz, hogy feljusson a Bajnokok Ligája főtáblájára. Mindezt ráadásul Huszti Szabolcs nélkül kellett volna teljesítenie, akit az első találkozón kiállítottak. ","shortLead":"Nehéz helyzetben várta az AEK Athén ellen a visszavágót a Mol Vidi: győznie kellett Görögországban ahhoz...","id":"20180828_vidi_aek_athen_bajnokok_ligaja_selejtezo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2cbeb5d-a435-4655-9c95-053cca59117e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"500fad83-ab7e-44e0-9201-a4256f9c248f","keywords":null,"link":"/sport/20180828_vidi_aek_athen_bajnokok_ligaja_selejtezo","timestamp":"2018. augusztus. 28. 21:05","title":"Döntetlennel kiesett a BL-ből a Vidi, az EL-ben folytatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]