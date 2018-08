Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce5ff3fd-2b49-4a9e-8abd-abd6fad6cb00","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi, a Canon nevével fémjelzett fotónyomtató éppen olyan kompakt, mint az okostelefon, amelyhez kapcsolódhat.","shortLead":"Az alábbi, a Canon nevével fémjelzett fotónyomtató éppen olyan kompakt, mint az okostelefon, amelyhez kapcsolódhat.","id":"20180829_canon_zoemini_kompakt_bluetoothos_fotonyomtato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce5ff3fd-2b49-4a9e-8abd-abd6fad6cb00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e048dc-b827-4c5e-9613-76304ed28dee","keywords":null,"link":"/tudomany/20180829_canon_zoemini_kompakt_bluetoothos_fotonyomtato","timestamp":"2018. augusztus. 29. 19:03","title":"Jól jöhet: ez a fotónyomtató kisebb, mint az okostelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d94c293-932c-448f-b04a-1660d4016899","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Luxusapartmanok épülnek a legendás klub helyén. ","shortLead":"Luxusapartmanok épülnek a legendás klub helyén. ","id":"20180829_Bezar_a_Kuplung_eladtak_a_telket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d94c293-932c-448f-b04a-1660d4016899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3718167-99d5-4d7d-abd1-3a8c212aa1d6","keywords":null,"link":"/kultura/20180829_Bezar_a_Kuplung_eladtak_a_telket","timestamp":"2018. augusztus. 29. 09:40","title":"Bezár a Kuplung, lebontják az épületet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9555d76-6223-4355-b87b-24bd57f67faa","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Bajban vagyok – írja a hvg.hu-nak Ananya Azad, aki Budapestre készült, hogy a CEU segítségével folytathassa félbeszakadt újságírói tanulmányait. A hazájában halállal fenyegetett, Hamburgban menedéket talált bangladesi férfi ösztöndíjat kapott 54 további diákkal együtt, és szeptembertől kezdte volna az Európai Unió által társfinanszírozott tanulmányait. Ebből nem lesz semmi, mert a CEU utolsó pillanatban a bevándorlási különadóra hivatkozva törölte az OLIve programot. Ananya most nulláról kezdheti újra életét.","shortLead":"Bajban vagyok – írja a hvg.hu-nak Ananya Azad, aki Budapestre készült, hogy a CEU segítségével folytathassa...","id":"20180828_A_CEU_alaveti_magat_a_kormany_akaratanak_nem_tanit_szeptembertol_menekultet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9555d76-6223-4355-b87b-24bd57f67faa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d79612e3-2676-4652-ac42-306cefbb26f0","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_A_CEU_alaveti_magat_a_kormany_akaratanak_nem_tanit_szeptembertol_menekultet","timestamp":"2018. augusztus. 28. 16:04","title":"A CEU aláveti magát a kormány akaratának, nem tanít szeptembertől menekültet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b399fa-364f-4b63-a172-239396531027","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szakszervezetek minden napra félóra fizetett pihenőt szeretnének, de a dolgozók ennél kevesebb munkára vágynak.","shortLead":"A szakszervezetek minden napra félóra fizetett pihenőt szeretnének, de a dolgozók ennél kevesebb munkára vágynak.","id":"20180829_Otoras_munkanaprol_almodnak_a_csehek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67b399fa-364f-4b63-a172-239396531027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"037615fb-7980-413b-8b49-61a6f932b128","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Otoras_munkanaprol_almodnak_a_csehek","timestamp":"2018. augusztus. 29. 13:28","title":"Ötórás munkanapról álmodnak a csehek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A magyar szálláshelyek háromnegyedének volt már súlyos problémája a vendégekkel. A leggyakrabban rongálásra panaszkodnak.","shortLead":"A magyar szálláshelyek háromnegyedének volt már súlyos problémája a vendégekkel. A leggyakrabban rongálásra...","id":"20180830_Ha_a_kedves_vendeg_nagyon_elereszti_magat_a_medence_vizet_is_cserelni_kell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c682aa7-1e5a-40ea-9478-2dd01e0ade86","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_Ha_a_kedves_vendeg_nagyon_elereszti_magat_a_medence_vizet_is_cserelni_kell","timestamp":"2018. augusztus. 30. 12:55","title":"Ha a kedves vendég nagyon elereszti magát, a medence vizét is cserélni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4efdcfe-78ad-4d02-9111-2e97c4836681","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Utána az északnyugati megyékben kialakulhatnak záporok, zivatarok. ","shortLead":"Utána az északnyugati megyékben kialakulhatnak záporok, zivatarok. ","id":"20180830_delutanig_kitart_a_napsutes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4efdcfe-78ad-4d02-9111-2e97c4836681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dd96100-6ac4-412a-ba81-c5b56bd53c54","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_delutanig_kitart_a_napsutes","timestamp":"2018. augusztus. 30. 05:08","title":"Délutánig kitart a napsütés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ca1cea-50a8-43ec-89fd-116ac76c2b4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lépés miatt biztosan nehezebb lesz megszervezni a munkát az előre fixált műtéteknél, emiatt a várólisták is hosszabbodnak. ","shortLead":"A lépés miatt biztosan nehezebb lesz megszervezni a munkát az előre fixált műtéteknél, emiatt a várólisták is...","id":"20180830_Kaosz_johet_felallt_112_orvos_a_Honvedkorhazban_nem_tuloraznak_tobbet_ingyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11ca1cea-50a8-43ec-89fd-116ac76c2b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5fea3b6-5065-4796-9f08-ba050d8e3f6a","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Kaosz_johet_felallt_112_orvos_a_Honvedkorhazban_nem_tuloraznak_tobbet_ingyen","timestamp":"2018. augusztus. 30. 07:34","title":"Káosz jöhet: felállt 112 orvos a Honvédkórházban, nem túlóráznak többet ingyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a066adce-8809-4f42-81cc-215aca096398","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Amikor megállapítják, hogy mennyi a családi gazdaság tagjainak jövedelme, az adóév utolsó napján meglévő létszám a fontos, ez pedig okozhat problémákat. Ennek a részleteit mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Amikor megállapítják, hogy mennyi a családi gazdaság tagjainak jövedelme, az adóév utolsó napján meglévő létszám...","id":"20180830_Ezert_nem_mindegy_hogy_kit_engednek_be_a_csaladi_gazdasagba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a066adce-8809-4f42-81cc-215aca096398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"598ccdf1-c6b6-416e-9e55-4308c8f7a44e","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180830_Ezert_nem_mindegy_hogy_kit_engednek_be_a_csaladi_gazdasagba","timestamp":"2018. augusztus. 30. 12:35","title":"Ezért nem mindegy, hogy kit engednek be a családi gazdaságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]