[{"available":true,"c_guid":"82c81111-f0d1-469f-88f7-57ee773ad655","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Heim Pál gyermekkórház a Facebookon azt írta: a látogatók vihették be a rovarokat.","shortLead":"A Heim Pál gyermekkórház a Facebookon azt írta: a látogatók vihették be a rovarokat.","id":"20180829_agyi_poloska_kisbaba_heim_pal_gyermekkorhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82c81111-f0d1-469f-88f7-57ee773ad655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25a11cae-027c-48bd-ab72-f67fb5fe4ac0","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_agyi_poloska_kisbaba_heim_pal_gyermekkorhaz","timestamp":"2018. augusztus. 29. 20:04","title":"Ágyi poloskák csíphettek össze egy kisbabát egy budapesti gyermekkórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e9be044-1702-4687-91e9-d69a22572569","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Szabolcs a többi között azt akarja, rehabilitálják a parlamenti választás előtt visszalépőket.","shortLead":"Szabó Szabolcs a többi között azt akarja, rehabilitálják a parlamenti választás előtt visszalépőket.","id":"20180829_Szabo_Szabolcs_otthagyja_az_LMPt_ha_nem_teljesitik_koveteleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e9be044-1702-4687-91e9-d69a22572569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44913066-a02e-45b5-bf54-52b9613a2892","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Szabo_Szabolcs_otthagyja_az_LMPt_ha_nem_teljesitik_koveteleset","timestamp":"2018. augusztus. 29. 14:37","title":"Szabó Szabolcs otthagyja az LMP-t, ha nem teljesítik követeléseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a1baab6-592f-408d-b2b1-c49fdb4e8b46","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A felhívás drámai, a betegség kevésbé: a gyermeke nem leukémiás, hanem vérszegény. Az anya mégis életmentő svájci műtétről írt a közösségi oldalán, és volt, aki utalt is neki. A bank megteszi a szükséges lépéseket.","shortLead":"A felhívás drámai, a betegség kevésbé: a gyermeke nem leukémiás, hanem vérszegény. Az anya mégis életmentő svájci...","id":"20180830_Leukemias_gyermekere_hivatkozva_csal_ki_penzt_egy_no_a_Facebookon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a1baab6-592f-408d-b2b1-c49fdb4e8b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ca99ef3-2dba-41a1-a8dd-5c1ab0f0dafb","keywords":null,"link":"/elet/20180830_Leukemias_gyermekere_hivatkozva_csal_ki_penzt_egy_no_a_Facebookon","timestamp":"2018. augusztus. 30. 05:30","title":"Leukémiás gyermekére hivatkozva csalt ki pénzt egy nő a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"749de6df-ddfb-46fd-85c6-c8b6eb3aef2b","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Végleg búcsút inthet a Nemzeti Választási Bizottságnak a bírságkirályként elhíresült Patyi András, aki nemrég az elnöki posztjáról már leköszönt – ezt jósolta Litresits András, a testület MSZP által delegált tagja az NVB szerdai ülése előtt, de a távozás nem történt meg. ","shortLead":"Végleg búcsút inthet a Nemzeti Választási Bizottságnak a bírságkirályként elhíresült Patyi András, aki nemrég az elnöki...","id":"20180829_Elbucsuzhat_a_birsagkiraly_Patyi_Andras_az_elnoki_pozicio_utan_a_tagsagrol_is_lemond","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=749de6df-ddfb-46fd-85c6-c8b6eb3aef2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d95c966-12e2-4bc9-83e4-473e574a24e3","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Elbucsuzhat_a_birsagkiraly_Patyi_Andras_az_elnoki_pozicio_utan_a_tagsagrol_is_lemond","timestamp":"2018. augusztus. 29. 11:24","title":"Patyi András maradt az NVB tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d919e23-f159-432c-9eb9-56cab8499b39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igaz, az első esetben az eladó férfi határozott fellépésének köszönhetően ez meghiúsult. A rabló azonban újra próbálkozott.","shortLead":"Igaz, az első esetben az eladó férfi határozott fellépésének köszönhetően ez meghiúsult. A rabló azonban újra...","id":"20180829_Tobb_ekszerboltot_is_kirabolt_akar_20_evet_is_kaphat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d919e23-f159-432c-9eb9-56cab8499b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dac2d45-1913-44d0-8708-7f94e6ae2a90","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Tobb_ekszerboltot_is_kirabolt_akar_20_evet_is_kaphat","timestamp":"2018. augusztus. 29. 12:04","title":"Több ékszerboltot is késsel rabolt ki, akár 20 évet is kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa05bff-a154-4844-8630-79e2a6d590e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Komoly veszélyt jelent a bizonyítékok nélküli gyógyászat az MTA Orvosi Tudományok Osztálya szerint, a tudósok azt mondják, arra sincs bizonyíték, hogy a homeopátia a placebónál ténylegesen nagyobb hatást fejtene ki, mindezért a jogi szabályozás újragondolását sürgetik.\r

","shortLead":"Komoly veszélyt jelent a bizonyítékok nélküli gyógyászat az MTA Orvosi Tudományok Osztálya szerint, a tudósok azt...","id":"20180829_Torvenyi_beavatkozast_surget_az_MTA_a_homeopatia_es_az_algyogyaszat_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6aa05bff-a154-4844-8630-79e2a6d590e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6bb3ca0-e99a-4bec-80ac-81cedea6978d","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Torvenyi_beavatkozast_surget_az_MTA_a_homeopatia_es_az_algyogyaszat_ellen","timestamp":"2018. augusztus. 29. 08:56","title":"Törvényi beavatkozást sürget az MTA a homeopátia és az álgyógyászat ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"790f66ce-24be-4565-8374-ed37e4e16b66","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Economist című gazdasági hetilap vette sorra, miért kész ráfizetés, ha hosszabb időre bezár az iskola.","shortLead":"Az Economist című gazdasági hetilap vette sorra, miért kész ráfizetés, ha hosszabb időre bezár az iskola.","id":"20180829_Kiderult_a_hosszu_nyari_szunet_csak_art_a_gyerekeknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=790f66ce-24be-4565-8374-ed37e4e16b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab04225c-0668-47d3-a3a4-bfafadccc6e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Kiderult_a_hosszu_nyari_szunet_csak_art_a_gyerekeknek","timestamp":"2018. augusztus. 29. 06:15","title":"Kiderült, a hosszú nyári szünet csak árt a gyerekeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"046fb114-94d5-4af5-9319-5302b4b082de","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A játékos vádlisérülés miatt feladta utolsó mérkőzését, sírva búcsúzott a közönségtől.","shortLead":"A játékos vádlisérülés miatt feladta utolsó mérkőzését, sírva búcsúzott a közönségtől.","id":"20180828_Nem_indul_tobb_Grand_Slamen_Ferrer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=046fb114-94d5-4af5-9319-5302b4b082de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1860ccfb-e44a-4fae-a0b9-9d1a977d5c47","keywords":null,"link":"/sport/20180828_Nem_indul_tobb_Grand_Slamen_Ferrer","timestamp":"2018. augusztus. 28. 09:54","title":"Nem indul több Grand Slamen Ferrer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]