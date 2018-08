Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b88236f-10e2-40c9-9136-e6f1238c065a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A környéken élők már többször is próbálták kideríteni, honnan jön a szag: sokan a helyi hulladékkezelő cégre gyanakodnak, de eddig nem tudták bebizonyítani, hogy a Hunviron Kft. lenne a felelős a szagokért.","shortLead":"A környéken élők már többször is próbálták kideríteni, honnan jön a szag: sokan a helyi hulladékkezelő cégre...","id":"20180828_Hetek_ota_elviselhetetlen_buz_fojtogatja_a_hatvaniakat_most_pedig_furcsa_massza_folyik_egy_helyi_ceg_telephelyerol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b88236f-10e2-40c9-9136-e6f1238c065a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"705fca8c-e95f-4e18-ad2b-4e10df6479a8","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Hetek_ota_elviselhetetlen_buz_fojtogatja_a_hatvaniakat_most_pedig_furcsa_massza_folyik_egy_helyi_ceg_telephelyerol","timestamp":"2018. augusztus. 28. 12:28","title":"Hetek óta elviselhetetlen bűz fojtogatja a hatvaniakat, most pedig furcsa massza folyik egy helyi cég telephelyéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5463b6bd-b8b6-4441-9540-d3ed0a198496","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fekete polgárjogi harcos 1963. augusztus 28-án a Lincoln-szobor előtt történelmet írt.","shortLead":"A fekete polgárjogi harcos 1963. augusztus 28-án a Lincoln-szobor előtt történelmet írt.","id":"20180828_Van_egy_almom__55_eve_mondta_el_hires_beszedet_Martin_Luther_King","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5463b6bd-b8b6-4441-9540-d3ed0a198496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c811c3da-be1a-401f-96e9-f3ae3a6d9d27","keywords":null,"link":"/kultura/20180828_Van_egy_almom__55_eve_mondta_el_hires_beszedet_Martin_Luther_King","timestamp":"2018. augusztus. 28. 12:25","title":"„Van egy álmom” – 55 éve mondta el híres beszédét Martin Luther King","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13a2901-8b90-4650-bb3d-c1d1cb4383d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az autós gondolkodás nélkül továbbhajtott, de a rendőrök hamar megtalálták.","shortLead":"Az autós gondolkodás nélkül továbbhajtott, de a rendőrök hamar megtalálták.","id":"20180830_Elgazoltak_egy_biciklist_Ujpesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e13a2901-8b90-4650-bb3d-c1d1cb4383d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e480495-0359-4cc4-9f5a-3d358a95050e","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Elgazoltak_egy_biciklist_Ujpesten","timestamp":"2018. augusztus. 30. 09:16","title":"Elgázoltak egy biciklist Újpesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01373035-758b-4347-b7b4-5fa00962b066","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Fertőszentmiklós ezzel valószínűleg negatív rekordot döntött.","shortLead":"A Fertőszentmiklós ezzel valószínűleg negatív rekordot döntött.","id":"20180829_Harom_merkozes_alatt_45_golt_kapott_egy_Megye_Ies_focicsapat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01373035-758b-4347-b7b4-5fa00962b066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c470207-0b9e-4efa-accd-9267b970a156","keywords":null,"link":"/sport/20180829_Harom_merkozes_alatt_45_golt_kapott_egy_Megye_Ies_focicsapat","timestamp":"2018. augusztus. 29. 16:17","title":"Három mérkőzés alatt 45 gólt kapott egy Megye I-es focicsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7104d099-f3f5-41d6-9662-68939cb3619f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kétszer gyorsabb üzenetkézbesítési sebességet ígér az androidos és iPhone-os alkalmazását is megújító Viber. 