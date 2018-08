Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f36aa135-a42e-4710-beef-e14eb38f5617","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Áremelkedés várható a baromfiágazatban, a Baromfi Termék Tanács igazgatója tízszázalékos áremelést tart indokoltnak.","shortLead":"Áremelkedés várható a baromfiágazatban, a Baromfi Termék Tanács igazgatója tízszázalékos áremelést tart indokoltnak.","id":"20180830_hamarosan_dragul_a_csirkehus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f36aa135-a42e-4710-beef-e14eb38f5617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5969e079-1cf6-4204-9e5e-5846f1d21d44","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_hamarosan_dragul_a_csirkehus","timestamp":"2018. augusztus. 30. 05:20","title":"Hamarosan drágul a csirkehús","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfaca13f-ea86-4dc7-9bd4-9e0f1b564f2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elutasították a kérelmét, haza kell jönnie.","shortLead":"Elutasították a kérelmét, haza kell jönnie.","id":"20180830_Napokon_belul_kiadhatjak_a_csengeri_orokosnot_a_svajci_hatosagok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfaca13f-ea86-4dc7-9bd4-9e0f1b564f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0911c3fd-a947-4b69-97a9-df728b204b52","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Napokon_belul_kiadhatjak_a_csengeri_orokosnot_a_svajci_hatosagok","timestamp":"2018. augusztus. 30. 15:49","title":"Napokon belül kiadhatják a csengeri örökösnőt a svájci hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4acf4584-4463-4a80-a6a5-38a39278ea1e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Az Oxfordi Egyetemen kifejlesztett módszer az artériákat körülvevő zsírszöveteket elemzik, mindezt szúrás vagy vágás nélkül: elég hozzá egy CT-felvétel.","shortLead":"Az Oxfordi Egyetemen kifejlesztett módszer az artériákat körülvevő zsírszöveteket elemzik, mindezt szúrás vagy vágás...","id":"20180829_Kepes_megjosolni_egy_esetleges_szivroham_kockazatat_egy_uj_diagnosztikai_eljaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4acf4584-4463-4a80-a6a5-38a39278ea1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deed4204-5c34-4c9d-b3f5-fc0b23b9f026","keywords":null,"link":"/tudomany/20180829_Kepes_megjosolni_egy_esetleges_szivroham_kockazatat_egy_uj_diagnosztikai_eljaras","timestamp":"2018. augusztus. 29. 17:30","title":"Már évekkel előre képes megjósolni egy esetleges szívrohamot egy új eljárás ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13d5a827-cddd-47f8-b8a9-dd49fe48f17d","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A Me Too mozgalom hajnalán az egyik legkomolyabb aggály az volt, hogy az áldozatok vádjai karriereket tesznek tönkre, életműveket dobnak a süllyesztőbe, embereket lehetetlenítenek el. Egy év sem telt el az első nagy sztorik kipattanása óta, és úgy tűnik, maguk a vádlottak cáfolnak rá ezekre a félelmekre: a nagyvadak a visszatérésre készülnek.","shortLead":"A Me Too mozgalom hajnalán az egyik legkomolyabb aggály az volt, hogy az áldozatok vádjai karriereket tesznek tönkre...","id":"20180830_Me_too_szexualis_zaklatas_louis_ck_matt_lauer_marton_laszlo_kerenyi_miklos_gabor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13d5a827-cddd-47f8-b8a9-dd49fe48f17d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a37d02d-7bf0-4ebd-8078-2c24a6dff107","keywords":null,"link":"/elet/20180830_Me_too_szexualis_zaklatas_louis_ck_matt_lauer_marton_laszlo_kerenyi_miklos_gabor","timestamp":"2018. augusztus. 30. 10:31","title":"Me Too: ő is lebukott, ő is azt gondolja, elég volt a bűnhődésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec0a6ab-0927-4140-9ba5-bc4f9d04c69c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A párosban világelső magyar teniszezővel hirdeti magát az egyik sportruházati márka.","shortLead":"A párosban világelső magyar teniszezővel hirdeti magát az egyik sportruházati márka.","id":"20180830_babos_timea_times_square_new_york_reklam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dec0a6ab-0927-4140-9ba5-bc4f9d04c69c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b3ec764-78aa-400f-9718-7e900330281f","keywords":null,"link":"/elet/20180830_babos_timea_times_square_new_york_reklam","timestamp":"2018. augusztus. 30. 14:16","title":"Babos Tímea a Times Square fényújságjáról tekint le a New York-iakra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaf2d5c3-2634-4bf1-9cd9-de79747dbc70","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Három napig senki sem vette észre Banksy ál-barlangrajzát a falon, ami most nagyon jól jönne a British Múzeum új tárlatában.","shortLead":"Három napig senki sem vette észre Banksy ál-barlangrajzát a falon, ami most nagyon jól jönne a British Múzeum új...","id":"20180830_Megtrollkodta_Banksy_a_kiallitast_most_visszavarjak_a_British_Muzeumba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aaf2d5c3-2634-4bf1-9cd9-de79747dbc70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2753575-b9e9-4473-aef1-a2218c5f1e14","keywords":null,"link":"/kultura/20180830_Megtrollkodta_Banksy_a_kiallitast_most_visszavarjak_a_British_Muzeumba","timestamp":"2018. augusztus. 30. 16:29","title":"Megtrollkodta Banksy a kiállítást, most visszavárják a British Múzeumba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e05350e6-2e4a-48da-a33c-7b14b347ddc2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Még mindig gond a munkaerőhiány, a hatóságok pedig sokak szerint túl szigorúan büntetnek.","shortLead":"Még mindig gond a munkaerőhiány, a hatóságok pedig sokak szerint túl szigorúan büntetnek.","id":"20180829_Nagyobb_forgalom_es_rengeteg_ellenorzes_ilyen_volt_a_balatoni_vendeglatosok_nyara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e05350e6-2e4a-48da-a33c-7b14b347ddc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5348a274-d732-4644-a15b-42eaf92a6409","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Nagyobb_forgalom_es_rengeteg_ellenorzes_ilyen_volt_a_balatoni_vendeglatosok_nyara","timestamp":"2018. augusztus. 29. 17:54","title":"Nagyobb forgalom és rengeteg ellenőrzés: ilyen volt a balatoni vendéglátósok nyara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907bbad0-e3ce-4df7-8f85-890ffda94046","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nemrégiben megújult G-osztály közel 600 lóerős csúcsmodelljét szétveti az erő, és még a gyári gyorsulási értéknél is jobbat produkál.","shortLead":"A nemrégiben megújult G-osztály közel 600 lóerős csúcsmodelljét szétveti az erő, és még a gyári gyorsulási értéknél is...","id":"20180820_video_a_vartnal_is_gyorsabban_katapultal_a_kocka_mercedes_g63_0rol_100ra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=907bbad0-e3ce-4df7-8f85-890ffda94046&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ff3c155-167d-4a58-9949-2b4d93e71d0b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180820_video_a_vartnal_is_gyorsabban_katapultal_a_kocka_mercedes_g63_0rol_100ra","timestamp":"2018. augusztus. 30. 11:21","title":"Videó: A vártnál is gyorsabban katapultál a kocka Mercedes-AMG G63 0-ról 100-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]