Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e971c824-86b6-44c3-8862-11fb5155b9cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem zavarta őket a forgalom, Macron pedig a végén még ajándékot is kapott.","shortLead":"Nem zavarta őket a forgalom, Macron pedig a végén még ajándékot is kapott.","id":"20180830_Biciklivel_jarta_korbe_Koppenhagat_Emmanuel_Macron_es_a_dan_miniszterelnok__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e971c824-86b6-44c3-8862-11fb5155b9cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feabf95e-2ef4-4eba-b447-68777bc61dfb","keywords":null,"link":"/elet/20180830_Biciklivel_jarta_korbe_Koppenhagat_Emmanuel_Macron_es_a_dan_miniszterelnok__video","timestamp":"2018. augusztus. 30. 12:46","title":"Biciklivel járta körbe Koppenhágát Emmanuel Macron és a dán miniszterelnök – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfba0099-ebb6-4b7e-a57a-5c2c633cd672","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Észlelik a vegyszer ízét a táplálékukban, aztán egyre többet és többet akarnak.","shortLead":"Észlelik a vegyszer ízét a táplálékukban, aztán egyre többet és többet akarnak.","id":"20180829_Raszokhatnak_a_mehek_a_rovarirtok_izere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfba0099-ebb6-4b7e-a57a-5c2c633cd672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ce5afcf-9474-4ad7-bc6e-ae3e207bb552","keywords":null,"link":"/tudomany/20180829_Raszokhatnak_a_mehek_a_rovarirtok_izere","timestamp":"2018. augusztus. 29. 20:20","title":"Rászokhatnak a méhek a rovarirtók ízére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8cfc54e-e24d-4562-a40a-a0d477efe04a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Érdemes lehet egy kis kerülőt tenni az olcsóbb töltőállomásokhoz.","shortLead":"Érdemes lehet egy kis kerülőt tenni az olcsóbb töltőállomásokhoz.","id":"20180830_60_forintos_kulonbseg_is_lehet_a_benzinarakban_az_egyes_kutaknal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8cfc54e-e24d-4562-a40a-a0d477efe04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f520b227-2a27-4ebd-a436-4c05485d9a12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_60_forintos_kulonbseg_is_lehet_a_benzinarakban_az_egyes_kutaknal","timestamp":"2018. augusztus. 30. 10:37","title":"60 forintos különbség is lehet a benzinárakban az egyes kutaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8139714f-e2be-4fe6-a027-0fa7c040bad0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb piros pontot kapott a mediterrán étrend.\r

","shortLead":"Újabb piros pontot kapott a mediterrán étrend.\r

","id":"20180831_Az_olivaolaj_jobb_mint_a_Viagra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8139714f-e2be-4fe6-a027-0fa7c040bad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15065a10-e5c0-48f3-8209-04f42b9105d0","keywords":null,"link":"/elet/20180831_Az_olivaolaj_jobb_mint_a_Viagra","timestamp":"2018. augusztus. 31. 11:50","title":"Az olívaolaj jobb, mint a Viagra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A magyar szálláshelyek háromnegyedének volt már súlyos problémája a vendégekkel. A leggyakrabban rongálásra panaszkodnak.","shortLead":"A magyar szálláshelyek háromnegyedének volt már súlyos problémája a vendégekkel. A leggyakrabban rongálásra...","id":"20180830_Ha_a_kedves_vendeg_nagyon_elereszti_magat_a_medence_vizet_is_cserelni_kell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c682aa7-1e5a-40ea-9478-2dd01e0ade86","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_Ha_a_kedves_vendeg_nagyon_elereszti_magat_a_medence_vizet_is_cserelni_kell","timestamp":"2018. augusztus. 30. 12:55","title":"Ha a kedves vendég nagyon elereszti magát, a medence vizét is cserélni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30e05225-162c-48e8-bf18-604b08012319","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A vörös szőnyeget borzalmasnak tartja, a premiereket lehetőleg kerüli. Prágában lesifotósok vadásznak rá, a nevével adják el a cseh filmeket, itthon viszont még csak most osztottak rá főszerepet magyar mozifilmben. Igaz, rögtön kettőben is. A Hab című romkom forgatásán találkoztunk a felvidéki származású színésznővel. Interjú Kerekes Vicával.\r

","shortLead":"A vörös szőnyeget borzalmasnak tartja, a premiereket lehetőleg kerüli. Prágában lesifotósok vadásznak rá, a nevével...","id":"20180830_Csehorszagban_filmsztar_itthon_meg_csak_most_fog_berobbanni__interju_Kerekes_Vicaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30e05225-162c-48e8-bf18-604b08012319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cedb52f-403b-4b05-8129-d43c12af27fd","keywords":null,"link":"/kultura/20180830_Csehorszagban_filmsztar_itthon_meg_csak_most_fog_berobbanni__interju_Kerekes_Vicaval","timestamp":"2018. augusztus. 30. 20:00","title":"Csehországban filmsztár, itthon még csak most fog berobbanni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2d2e292-969d-4f46-afb3-172071832888","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"5,0-s erősségű földmozgást észleltek, az epicentrum az ország középső részén volt. Sérültekről egyelőre nem érkezett hír.","shortLead":"5,0-s erősségű földmozgást észleltek, az epicentrum az ország középső részén volt. Sérültekről egyelőre nem érkezett...","id":"20180831_Eros_foldrenges_volt_Gorogorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2d2e292-969d-4f46-afb3-172071832888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcae23a9-c317-411d-ba9a-9bcbad98f7a2","keywords":null,"link":"/vilag/20180831_Eros_foldrenges_volt_Gorogorszagban","timestamp":"2018. augusztus. 31. 10:59","title":"Erős földrengés volt Görögországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64649150-7030-459f-8229-9cbb17224345","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tűzoltók az éj leple alatt szállították el a szobrot, mert valaki \"a török Hitler” feliratot fújta fel rá.","shortLead":"A tűzoltók az éj leple alatt szállították el a szobrot, mert valaki \"a török Hitler” feliratot fújta fel rá.","id":"20180829_El_kellett_tavolitani_Erdogan_arany_szobrat_a_nemetorszagi_Wiesbadenben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64649150-7030-459f-8229-9cbb17224345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ef3dc1-62f7-41b2-9a7b-92873ab7c196","keywords":null,"link":"/vilag/20180829_El_kellett_tavolitani_Erdogan_arany_szobrat_a_nemetorszagi_Wiesbadenben","timestamp":"2018. augusztus. 29. 18:47","title":"El kellett távolítani Erdogan arany szobrát a németországi Wiesbadenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]