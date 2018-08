Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0ad9536-6553-4cfd-9259-01428d87592f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz sportkocsi értékét egyrészt a ritka mivolta, másrészt korábbi híres tulajdonosa növeli az egekbe.","shortLead":"Az olasz sportkocsi értékét egyrészt a ritka mivolta, másrészt korábbi híres tulajdonosa növeli az egekbe.","id":"20180830_rod_stewart_ikonikus_lamborghinije_500_millio_forintert_cserelhet_gazdat_miura_rm_sothebys_aukcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0ad9536-6553-4cfd-9259-01428d87592f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f33bd60-8ebf-4983-afdd-11998282e964","keywords":null,"link":"/cegauto/20180830_rod_stewart_ikonikus_lamborghinije_500_millio_forintert_cserelhet_gazdat_miura_rm_sothebys_aukcio","timestamp":"2018. augusztus. 30. 08:21","title":"Rod Stewart ikonikus Lamborghinije 500 millió forintért cserélhet gazdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a544dab7-e054-4fe3-8329-dd6025bb48cb","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Hiába kérte egy mozgássérültekből álló társaság és több utas is, hogy a 30-as busz sofőrje engedje le az ilyen helyzetekre a járműbe épített rámpát, az illető „kiskirályként terpeszkedett a vezetőfülkében”. A BKK ugyan máshogy emlékszik a hétfő esti történetre, de az érintetteknek tanúja is van.","shortLead":"Hiába kérte egy mozgássérültekből álló társaság és több utas is, hogy a 30-as busz sofőrje engedje le az ilyen...","id":"20180830_Megvarta_a_buszsofor_a_mozgasserult_csoportot_majd_vegignezte_ahogy_az_utasok_segitenek_a_felszallasban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a544dab7-e054-4fe3-8329-dd6025bb48cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6be7b1f8-5190-4f60-a397-6ea7deabf455","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Megvarta_a_buszsofor_a_mozgasserult_csoportot_majd_vegignezte_ahogy_az_utasok_segitenek_a_felszallasban","timestamp":"2018. augusztus. 30. 12:15","title":"Nem szállt ki a buszsofőr kinyitni a rámpát, megvárta, amíg az utasok beemelik a mozgássérülteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64649150-7030-459f-8229-9cbb17224345","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tűzoltók az éj leple alatt szállították el a szobrot, mert valaki \"a török Hitler” feliratot fújta fel rá.","shortLead":"A tűzoltók az éj leple alatt szállították el a szobrot, mert valaki \"a török Hitler” feliratot fújta fel rá.","id":"20180829_El_kellett_tavolitani_Erdogan_arany_szobrat_a_nemetorszagi_Wiesbadenben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64649150-7030-459f-8229-9cbb17224345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ef3dc1-62f7-41b2-9a7b-92873ab7c196","keywords":null,"link":"/vilag/20180829_El_kellett_tavolitani_Erdogan_arany_szobrat_a_nemetorszagi_Wiesbadenben","timestamp":"2018. augusztus. 29. 18:47","title":"El kellett távolítani Erdogan arany szobrát a németországi Wiesbadenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b30aab9b-efea-4920-8504-9ae9894a1602","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bezzeg az SUV-k, azok most használtan is jól tartják az árukat. ","shortLead":"Bezzeg az SUV-k, azok most használtan is jól tartják az árukat. ","id":"20180830_ertekvesztes_hasznalt_auto_statisztika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b30aab9b-efea-4920-8504-9ae9894a1602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f37e15b-77e7-451f-82af-a107f858addb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180830_ertekvesztes_hasznalt_auto_statisztika","timestamp":"2018. augusztus. 30. 09:24","title":"Újkori árának alig harmadát éri átlagosan egy prémium autó hétévesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26e8abbf-2206-41f5-8104-0244ed77b5d8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megfejtették a kolerabaktérium titkát: legfőbb ellensége, az amőba elleni védekezésként annak belsejében bújik meg, így él túl nedves környezetben.","shortLead":"Megfejtették a kolerabaktérium titkát: legfőbb ellensége, az amőba elleni védekezésként annak belsejében bújik meg...","id":"20180829_kolera_terjedese_kolerajarvany_kolerabakterium_tulelese_vibrio_cholerae_amoba_elleni_vedekezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26e8abbf-2206-41f5-8104-0244ed77b5d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4114b42c-09fe-490a-9b07-ad7c1d4c4b6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180829_kolera_terjedese_kolerajarvany_kolerabakterium_tulelese_vibrio_cholerae_amoba_elleni_vedekezes","timestamp":"2018. augusztus. 29. 16:03","title":"Megfejtették a kolerabaktérium túlélésének titkát: főellensége belsejében bújik meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c07ee1ed-e44f-45d7-8a82-a5b4d9b7edaa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tetemes késéssel, várhatóan szeptemberben adják át a csillaghegyi fedett uszodát. A nyolc hónap helyett két évig tartó projekt csúszására egyelőre nincs pontos magyarázat.","shortLead":"Tetemes késéssel, várhatóan szeptemberben adják át a csillaghegyi fedett uszodát. A nyolc hónap helyett két évig tartó...","id":"20180830_Tarlos_Engem_is_erdekel_mi_okozta_a_jokora_csuszast__nemsokara_kesz_a_legnagyobb_fovarosi_furdoberuhazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c07ee1ed-e44f-45d7-8a82-a5b4d9b7edaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1faec91e-ee19-4bac-b20b-1756bc579c88","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_Tarlos_Engem_is_erdekel_mi_okozta_a_jokora_csuszast__nemsokara_kesz_a_legnagyobb_fovarosi_furdoberuhazas","timestamp":"2018. augusztus. 30. 09:57","title":"Tarlós: „Engem is érdekel, mi okozta a jókora csúszást” – nemsokára kész a legnagyobb fővárosi fürdőberuházás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f08a963-621b-4687-bc0f-d760d354bf04","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A szervezet szerint az EP-választások előtt szükség van a szuverenista módon gondolkodó civilek mozgósítására. ","shortLead":"A szervezet szerint az EP-választások előtt szükség van a szuverenista módon gondolkodó civilek mozgósítására. ","id":"20180830_Europaban_terjeszkedne_a_COF_hogy_eszhez_teritsek_Brusszelt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f08a963-621b-4687-bc0f-d760d354bf04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89765616-a802-498f-8d28-2180050a66dc","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Europaban_terjeszkedne_a_COF_hogy_eszhez_teritsek_Brusszelt","timestamp":"2018. augusztus. 30. 13:09","title":"A CÖF is belevetette magát az EP-választási kampányba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa5283b-6c45-42e7-81e4-d9bbe88fc2a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon súlyos kritikákat fogalmazott meg a Honvédkórházban tapasztalt állapotokról. ","shortLead":"Nagyon súlyos kritikákat fogalmazott meg a Honvédkórházban tapasztalt állapotokról. ","id":"20180831_Zacher_Gabor_A_mai_nappal_beadtam_felmondasom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fa5283b-6c45-42e7-81e4-d9bbe88fc2a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8352ff9e-1a70-472b-acb2-9afb69344c7d","keywords":null,"link":"/itthon/20180831_Zacher_Gabor_A_mai_nappal_beadtam_felmondasom","timestamp":"2018. augusztus. 31. 11:48","title":"Zacher Gábor: \"A mai nappal beadtam felmondásom\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]