Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fb74814-ebaa-4e56-ab82-0a3562fc92c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdán egy tisztviselő azt nyilatkozta, hogy még az sem világos, hogy kire vonatkozik a törvény, csütörtökön viszont a NAV már közleményben tudatta, hogy mindenre felkészült.","shortLead":"Szerdán egy tisztviselő azt nyilatkozta, hogy még az sem világos, hogy kire vonatkozik a törvény, csütörtökön viszont...","id":"20180830_A_NAV_allitolag_felkeszult_de_a_dolgozok_szerint_meg_gondok_vannak_a_bevandorlasi_kulonadoval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fb74814-ebaa-4e56-ab82-0a3562fc92c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49ff47a-e9ae-41f8-b834-dde5dc040c1c","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_A_NAV_allitolag_felkeszult_de_a_dolgozok_szerint_meg_gondok_vannak_a_bevandorlasi_kulonadoval","timestamp":"2018. augusztus. 30. 13:46","title":"A NAV állítólag felkészült, de a dolgozók szerint még gondok vannak a bevándorlási különadóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a544dab7-e054-4fe3-8329-dd6025bb48cb","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Hiába kérte egy mozgássérültekből álló társaság és több utas is, hogy a 30-as busz sofőrje engedje le az ilyen helyzetekre a járműbe épített rámpát, az illető „kiskirályként terpeszkedett a vezetőfülkében”. A BKK ugyan máshogy emlékszik a hétfő esti történetre, de az érintetteknek tanúja is van.","shortLead":"Hiába kérte egy mozgássérültekből álló társaság és több utas is, hogy a 30-as busz sofőrje engedje le az ilyen...","id":"20180830_Megvarta_a_buszsofor_a_mozgasserult_csoportot_majd_vegignezte_ahogy_az_utasok_segitenek_a_felszallasban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a544dab7-e054-4fe3-8329-dd6025bb48cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6be7b1f8-5190-4f60-a397-6ea7deabf455","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Megvarta_a_buszsofor_a_mozgasserult_csoportot_majd_vegignezte_ahogy_az_utasok_segitenek_a_felszallasban","timestamp":"2018. augusztus. 30. 12:15","title":"Nem szállt ki a buszsofőr kinyitni a rámpát, megvárta, amíg az utasok beemelik a mozgássérülteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f23e33-3fdd-4c33-9c04-24103eb410ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy táskát és benne egy tabletet loptak el egy nyitva hagyott ablakú autóból Budapesten. Az RTL Klub szerint az egyik helyettes államtitkárt károsították meg, ezért a BRFK nagyobb bűnügyekre specializálódott felderítő főosztálya dolgozott a piti lopáson, és rövid idő alatt meg is oldották az ügyet.","shortLead":"Egy táskát és benne egy tabletet loptak el egy nyitva hagyott ablakú autóból Budapesten. Az RTL Klub szerint az egyik...","id":"20180830_Nagy_erokkel_nyomozott_a_rendorseg_a_helyettes_allamtitkar_ellopott_taskaja_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65f23e33-3fdd-4c33-9c04-24103eb410ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed38b528-c078-41c6-bfb8-1d6727ec576e","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Nagy_erokkel_nyomozott_a_rendorseg_a_helyettes_allamtitkar_ellopott_taskaja_utan","timestamp":"2018. augusztus. 30. 17:54","title":"Nagy erőkkel nyomozott a rendőrség a helyettes államtitkár ellopott táskája után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c92e60-cf59-4bde-993d-440fd14cb1cd","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Az előmenetel szempontjából előnynek számít a besúgás és a feljelentés – ez is állhatna mostantól Handó Tünde bíróságoknak kiküldött kalauzában. Az Országos Bírósági Hivatal elnöke ugyanis újabb frontot nyitott az Országos Bírói Tanács elleni harcában: az általa kinevezett elnökök feladatává tette, hogy törvénysértésen érjék az OBT-t. Közben szolgálati titkok megszellőztetésével is támadják Handó belső ellenzékét.","shortLead":"Az előmenetel szempontjából előnynek számít a besúgás és a feljelentés – ez is állhatna mostantól Handó Tünde...","id":"20180830_hando_tunde_obh_obt_level_torvenyesseg_torvenytelenseg_makai_lajos_hilbert_edit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94c92e60-cf59-4bde-993d-440fd14cb1cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f3e3ee-cc00-4c73-905f-f0b8aeca88d3","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_hando_tunde_obh_obt_level_torvenyesseg_torvenytelenseg_makai_lajos_hilbert_edit","timestamp":"2018. augusztus. 30. 06:30","title":"Handó Tünde parancsa: mindenki írja le bírósági ellenzékének három bűnét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"624cc5fc-983d-4a1d-84c3-b18b7559f816","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A délkelet-franciaországi Vaucluse megye Murs nevű településén dühös helyi gazdálkodók munkagépekkel szálltak meg egy birtokot, amely már két éve kínai tulajdonban van.","shortLead":"A délkelet-franciaországi Vaucluse megye Murs nevű településén dühös helyi gazdálkodók munkagépekkel szálltak meg...","id":"20180831_Pofonok_is_elcsattantak_a_kinai_folvasarlasok_ellen_tiltakozo_francia_gazdak_akciojaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=624cc5fc-983d-4a1d-84c3-b18b7559f816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed9ce9f-3398-46f8-a8fc-e58fffca6158","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180831_Pofonok_is_elcsattantak_a_kinai_folvasarlasok_ellen_tiltakozo_francia_gazdak_akciojaban","timestamp":"2018. augusztus. 31. 09:34","title":"Pofonok is elcsattantak a kínai földvásárlások ellen tiltakozó francia gazdák akciójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a066adce-8809-4f42-81cc-215aca096398","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Amikor megállapítják, hogy mennyi a családi gazdaság tagjainak jövedelme, az adóév utolsó napján meglévő létszám a fontos, ez pedig okozhat problémákat. Ennek a részleteit mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Amikor megállapítják, hogy mennyi a családi gazdaság tagjainak jövedelme, az adóév utolsó napján meglévő létszám...","id":"20180830_Ezert_nem_mindegy_hogy_kit_engednek_be_a_csaladi_gazdasagba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a066adce-8809-4f42-81cc-215aca096398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"598ccdf1-c6b6-416e-9e55-4308c8f7a44e","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180830_Ezert_nem_mindegy_hogy_kit_engednek_be_a_csaladi_gazdasagba","timestamp":"2018. augusztus. 30. 12:35","title":"Ezért nem mindegy, hogy kit engednek be a családi gazdaságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca62f4ad-ea23-49bc-b573-0fdf2c8129e3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kevesen múlott, hogy végre nekünk is a szokásosnál is izgalmasabb legyen a labdarúgó Bajnokok Ligája sorsolása: a Mol Vidi az utolsó pillanatig harcban volt a csoportkörbe jutásért, tulajdonképpen csak egy gól miatt nincs most ott. És nem, az az egy gól nem az első meccsen volt, hanem a hetedik-nyolcadikon. Így a fehérváriak majd pénteken izgulhatnak az Európa Liga-sorsoláson, csütörtökön viszont eldőlt, milyen csoportok jöttek össze a Bajnokok Ligája 2018/19-es szezonjára. Hát, lesznek nagy meccsek, és szerintünk két halálcsoport. Olvassa el, miként alakult a sorsolás, és kik nyerték az UEFA idei különdíjait. Segítünk: tarolt a Real Madrid.","shortLead":"Kevesen múlott, hogy végre nekünk is a szokásosnál is izgalmasabb legyen a labdarúgó Bajnokok Ligája sorsolása: a Mol...","id":"20180830_Lesze_halalcsoport_Hany__eloben_a_Bajnokok_Ligaja_sorsolasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca62f4ad-ea23-49bc-b573-0fdf2c8129e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea14b6d-d456-4d1e-840e-ae1f055d5d5e","keywords":null,"link":"/sport/20180830_Lesze_halalcsoport_Hany__eloben_a_Bajnokok_Ligaja_sorsolasa","timestamp":"2018. augusztus. 30. 18:00","title":"Van halálcsoport az idei BL-ben (kettő is), de lesz Real–Roma és Juve–ManUnited is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43563b6a-7cfa-4119-8a35-7298ce7d01a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A helyi kalandpark alpinistái a katasztrófavédelem és a rendőrök segítségével hozták le az elakadt férfit. ","shortLead":"A helyi kalandpark alpinistái a katasztrófavédelem és a rendőrök segítségével hozták le az elakadt férfit. ","id":"20180830_Fotok_A_fan_logott_az_elakadt_sikloernyos_a_rendorok_es_alpinistak_szedtek_le","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43563b6a-7cfa-4119-8a35-7298ce7d01a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f11ad140-7f34-4f35-a7d8-cb4b6fabaa07","keywords":null,"link":"/elet/20180830_Fotok_A_fan_logott_az_elakadt_sikloernyos_a_rendorok_es_alpinistak_szedtek_le","timestamp":"2018. augusztus. 30. 15:15","title":"Fotók: A fán lógott az elakadt siklóernyős, a rendőrök és alpinisták szedték le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]