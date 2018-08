Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"162d01ee-a558-497b-9255-39d00b515fbd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fent vannak az első filmrészletek a Napszálltából, úgyhogy már a hétfői világpremier előtt bepillanthatunk Nemes Jeles László új filmjébe. ","shortLead":"Fent vannak az első filmrészletek a Napszálltából, úgyhogy már a hétfői világpremier előtt bepillanthatunk Nemes Jeles...","id":"20180830_Ejjelnappal_dolgoznak_a_nok_a_Napszallta_kalapszalonjaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=162d01ee-a558-497b-9255-39d00b515fbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e15b7c06-47ec-47aa-8683-17c113b9bae3","keywords":null,"link":"/kultura/20180830_Ejjelnappal_dolgoznak_a_nok_a_Napszallta_kalapszalonjaban","timestamp":"2018. augusztus. 30. 10:02","title":"Éjjel-nappal hajtanak a nők a Napszállta kalapszalonjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2d23dc-f2b8-4a4a-8921-0398e99f0e92","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy 26 és egy 29 éves férfi nyitott tüzet egymásra Huszton.","shortLead":"Egy 26 és egy 29 éves férfi nyitott tüzet egymásra Huszton.","id":"20180830_Lovoldozes_volt_egy_karpataljai_szallodaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a2d23dc-f2b8-4a4a-8921-0398e99f0e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdd4880e-b50b-4b20-91cc-c753e7d16d3a","keywords":null,"link":"/vilag/20180830_Lovoldozes_volt_egy_karpataljai_szallodaban","timestamp":"2018. augusztus. 30. 16:24","title":"Lövöldözés volt egy kárpátaljai szállodában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0f01c87-8896-4d10-bdb3-e209321a8ed1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A film már forog, de a nagy bejelentésre eddig kellett várni.","shortLead":"A film már forog, de a nagy bejelentésre eddig kellett várni.","id":"20180829_Es_Tarantino_vegre_megtalalta_az_o_Charles_Mansonjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0f01c87-8896-4d10-bdb3-e209321a8ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf0f572c-df41-4dad-a238-50b39d2de215","keywords":null,"link":"/kultura/20180829_Es_Tarantino_vegre_megtalalta_az_o_Charles_Mansonjat","timestamp":"2018. augusztus. 29. 10:30","title":"És Tarantino végre megtalálta az ő Charles Mansonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45e421fb-2fec-48f6-ae89-1a5b175d235d","c_author":"Z. B.","category":"gazdasag","description":"Míg a magára a Római-partra tervezett mobilgát még mindig a tervezés fázisában áll, Tarlósék a parttól északra található pünkösdfürdői gát magasítására ítéltettek meg pluszforrást a fővárosi közgyűléssel. A civilek és a Párbeszéd szerint a gátmagasítás a legkevésbé fontos a Rómain, inkább a patakpartok árvízvédelmét kellene megoldani.","shortLead":"Míg a magára a Római-partra tervezett mobilgát még mindig a tervezés fázisában áll, Tarlósék a parttól északra...","id":"20180829_Romai_Punkosdfurdo_gat_kozgyules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45e421fb-2fec-48f6-ae89-1a5b175d235d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"066e31f4-e085-4e94-b1fe-073f55b14a10","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Romai_Punkosdfurdo_gat_kozgyules","timestamp":"2018. augusztus. 29. 11:48","title":"Újabb gátépítés jöhet a Római közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d262aa8-4283-457b-9098-8b2381f6c3ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kutatóknak mesterséges intelligencia segítségével sikerült elérniük, hogy egy komplett mozdulatsort lemásoljon a rendszer, majd egy videót hozzon létre főszerepben egy olyan személlyel, aki valójában sosem végezte el az adott mozgást.","shortLead":"Kutatóknak mesterséges intelligencia segítségével sikerült elérniük, hogy egy komplett mozdulatsort lemásoljon...","id":"20180831_deepfake_video_mesterseges_intelligencia_mozgas_lemasolasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d262aa8-4283-457b-9098-8b2381f6c3ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f92efc0-81d3-438f-a735-2e82fb0c6d70","keywords":null,"link":"/tudomany/20180831_deepfake_video_mesterseges_intelligencia_mozgas_lemasolasa","timestamp":"2018. augusztus. 31. 08:03","title":"A mesterséges intelligencia végignéz 20 percnyi videót másról, majd megcsinálja önről ugyanazt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da6fcf87-fe96-4c6a-892a-558a720541be","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A VEKE arról ír Facebookján, egy kisebb baleset után hibásodott meg az új magyar jármű, fel is kellett szórni homokkal az egész Rákóczi utat, az olajcsíkon kerékpárosok, motorosok is elestek.","shortLead":"A VEKE arról ír Facebookján, egy kisebb baleset után hibásodott meg az új magyar jármű, fel is kellett szórni homokkal...","id":"20180830_Vegigfolyatta_az_olajat_Budan_es_Pesten_az_Ikarus_Egyedi_sokat_kritizalt_busza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da6fcf87-fe96-4c6a-892a-558a720541be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe736db3-a98e-4b86-bae4-0d9ce0e9b571","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_Vegigfolyatta_az_olajat_Budan_es_Pesten_az_Ikarus_Egyedi_sokat_kritizalt_busza","timestamp":"2018. augusztus. 30. 18:21","title":"Végigfolyatta az olajat Budán és Pesten az Ikarus Egyedi sokat kritizált busza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8494d22-b8ec-49e9-8359-c61d721c5f7a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban az elnök újabb kirohanást intézett a közösségi oldalak és a Google ellen, mert szerinte elfogultak a konzervatív táborral szemben.","shortLead":"A napokban az elnök újabb kirohanást intézett a közösségi oldalak és a Google ellen, mert szerinte elfogultak...","id":"20180830_Sajat_kozossegi_oldalban_gondolkoznak_Trump_kornyezeteben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8494d22-b8ec-49e9-8359-c61d721c5f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f7b4d53-bd90-4f46-9fd4-e68f9c280056","keywords":null,"link":"/tudomany/20180830_Sajat_kozossegi_oldalban_gondolkoznak_Trump_kornyezeteben","timestamp":"2018. augusztus. 30. 16:03","title":"Saját közösségi oldalban gondolkoznak Trumpék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8cfc54e-e24d-4562-a40a-a0d477efe04a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Érdemes lehet egy kis kerülőt tenni az olcsóbb töltőállomásokhoz.","shortLead":"Érdemes lehet egy kis kerülőt tenni az olcsóbb töltőállomásokhoz.","id":"20180830_60_forintos_kulonbseg_is_lehet_a_benzinarakban_az_egyes_kutaknal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8cfc54e-e24d-4562-a40a-a0d477efe04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f520b227-2a27-4ebd-a436-4c05485d9a12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_60_forintos_kulonbseg_is_lehet_a_benzinarakban_az_egyes_kutaknal","timestamp":"2018. augusztus. 30. 10:37","title":"60 forintos különbség is lehet a benzinárakban az egyes kutaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]