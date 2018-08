Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b628316-2fda-4b03-8a84-3908dcc9f1fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség közokirat-hamisítás bűntette miatt gyanúsítottként hallgatta ki. Áder János felfüggesztette a mentelmi jogát.","shortLead":"Az ügyészség közokirat-hamisítás bűntette miatt gyanúsítottként hallgatta ki. Áder János felfüggesztette a mentelmi...","id":"20180830_mas_nevere_szolt_a_rokkantkartyaval_parkolt_egy_biro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b628316-2fda-4b03-8a84-3908dcc9f1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91004951-d6b1-41d7-97ca-7577111b7687","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_mas_nevere_szolt_a_rokkantkartyaval_parkolt_egy_biro","timestamp":"2018. augusztus. 30. 13:36","title":"Lebukott egy bíró: más nevére szóló rokkantkártyával parkolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80d9241e-31ac-49d7-b565-0ec3b17753c6","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Kőbánya egyre több utcáján „a tudatmódosító szert használó, illetve annak hatása alatt álló személyek tömegesen vannak jelen a közterületeken, ahol gyakran nyilvánosan követik el a tudatmódosító szer fogyasztását, garázdaságot, sértik a közerkölcsöt és a köztisztaságot”. Ezt állítja a fideszes polgármester, ezzel kvázi elismerve: miután a Hős utcában és környékén a megemelt rendőri jelenlét csak eltakarta a problémát, a kábítószer terjesztői és fogyasztói más helyeket kerestek maguknak. A kerületvezető kétségbeesett előterjesztést nyújtott be a képviselő-testületnek: belügyminiszteri és rendőri intézkedést kérne a drogválság miatt.","shortLead":"Kőbánya egyre több utcáján „a tudatmódosító szert használó, illetve annak hatása alatt álló személyek tömegesen vannak...","id":"20180831_Kobanya_fideszes_polgarmestere_behivna_a_rendorseget_a_drogvalsag_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80d9241e-31ac-49d7-b565-0ec3b17753c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458e54bb-25de-4376-8d56-9f88b5fe49df","keywords":null,"link":"/itthon/20180831_Kobanya_fideszes_polgarmestere_behivna_a_rendorseget_a_drogvalsag_miatt","timestamp":"2018. augusztus. 31. 08:00","title":"Kőbánya fideszes polgármestere behívná a rendőrséget a drogválság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eca2889-f50f-4d2e-bb82-e9c7a08a0335","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hódmezővásárhely korábban megegyezett Orbán Viktorral, hogy valamikor bontani fogják a szalagházat, így nem engedélyezik a városnak, hogy a már megürült lakásokat bérbe adja az önkormányzat. Ezt Márki-Zay Péter polgármester szerette volna elérni, a Miniszterelnökség most válaszolt neki.","shortLead":"Hódmezővásárhely korábban megegyezett Orbán Viktorral, hogy valamikor bontani fogják a szalagházat, így nem...","id":"20180831_Nem_engedi_a_Miniszterelnokseg_hogy_raszorulok_koltozzenek_ures_lakasokba_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8eca2889-f50f-4d2e-bb82-e9c7a08a0335&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20032d88-2de8-4f44-a5a3-1ef53b1f5d68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180831_Nem_engedi_a_Miniszterelnokseg_hogy_raszorulok_koltozzenek_ures_lakasokba_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2018. augusztus. 31. 15:46","title":"Márki-Zay kérte, de a kormány nem segít a vásárhelyi rászorulókon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ea720d3-05dd-41b3-a07e-3960017cf00e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gyanúsított neve, lakcíme, valamint az áldozat és a szemtanúk adatai is nyilvánosságra kerültek.","shortLead":"A gyanúsított neve, lakcíme, valamint az áldozat és a szemtanúk adatai is nyilvánosságra kerültek.","id":"20180830_Chemnitzi_tuntetesek_valaki_kiszivarogtatta_a_szelsojobboldali_csoportoknak_a_letartoztatott_iraki_ferfi_adatait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ea720d3-05dd-41b3-a07e-3960017cf00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df59b25d-f49e-4572-9fd0-7fffa36148d8","keywords":null,"link":"/vilag/20180830_Chemnitzi_tuntetesek_valaki_kiszivarogtatta_a_szelsojobboldali_csoportoknak_a_letartoztatott_iraki_ferfi_adatait","timestamp":"2018. augusztus. 30. 09:55","title":"Chemnitzi tüntetések: valaki kiszivárogtatta a szélsőjobboldali csoportoknak a letartóztatott iraki férfi adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e328bb7a-ecaf-4cfb-bda9-bb761781167d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha később mérnek, vissza kellett volna fogni a termelést, vagy leállítani a létesítményt.","shortLead":"Ha később mérnek, vissza kellett volna fogni a termelést, vagy leállítani a létesítményt.","id":"20180829_paks_duna_homerseklet_30_celsius_fok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e328bb7a-ecaf-4cfb-bda9-bb761781167d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c8c9d52-f0a5-4044-9b9b-7edd4f3b8f5a","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_paks_duna_homerseklet_30_celsius_fok","timestamp":"2018. augusztus. 29. 21:55","title":"Úgy mérték a Duna hőmérsékletét, hogy ne legyen 30 fokos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70162ea1-525e-4945-bb8d-bdb44673b689","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Senki nem tudott róla, hogy a rapper új lemezen dolgozik. ","shortLead":"Senki nem tudott róla, hogy a rapper új lemezen dolgozik. ","id":"20180831_Meglepetes_Eminem_uj_albummal_jelentkezett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70162ea1-525e-4945-bb8d-bdb44673b689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ae5fd4-06fb-4688-bad7-6b0c152c1af3","keywords":null,"link":"/kultura/20180831_Meglepetes_Eminem_uj_albummal_jelentkezett","timestamp":"2018. augusztus. 31. 15:19","title":"Meglepetés: Eminem új albummal jelentkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d0a44bb-9ee2-4e6f-9f45-069a33457797","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kifejezetten a gamereknek ajánlja új laptopját az Acer. A forgatható kijelzővel szerelt gép már inkább egy űrbéli munkaállomásnak tűnik, semmint notebooknak. ","shortLead":"Kifejezetten a gamereknek ajánlja új laptopját az Acer. A forgatható kijelzővel szerelt gép már inkább egy űrbéli...","id":"20180830_acer_predator_triton_900_gamer_laptop_ifa_2018_kiallitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d0a44bb-9ee2-4e6f-9f45-069a33457797&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6aa5e30-9206-4b07-a3ff-2d31832905a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180830_acer_predator_triton_900_gamer_laptop_ifa_2018_kiallitas","timestamp":"2018. augusztus. 30. 15:03","title":"Sci-fi filmekben vannak olyan laptopok, mint amilyet most az Acer bemutatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18be5f00-4354-47cd-b030-aa1e1a26b76a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az után döntöttek a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztőnél a káoszt okozó útlezárásról, hogy megtudták, a Magyar Közút is épp arra végez egy másik munkát.","shortLead":"Az után döntöttek a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztőnél a káoszt okozó útlezárásról, hogy megtudták, a Magyar Közút is...","id":"20180830_Magyarazza_a_delpesti_kaoszt_a_Nemzeti_Infrastruktura_Fejleszto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18be5f00-4354-47cd-b030-aa1e1a26b76a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfefa0e7-7b26-4b6c-9372-772a6675ee19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_Magyarazza_a_delpesti_kaoszt_a_Nemzeti_Infrastruktura_Fejleszto","timestamp":"2018. augusztus. 30. 16:37","title":"Magyarázza a dél-pesti káoszt a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]