[{"available":true,"c_guid":"349f40fa-85a1-4d9f-bd82-4acb265014af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Éjjel történt a baleset.","shortLead":"Éjjel történt a baleset.","id":"20180831_Tobb_auto_utkozott_harman_meghaltak_a_4es_uton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=349f40fa-85a1-4d9f-bd82-4acb265014af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3b508d5-099f-4bfb-af62-449d884d0de5","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180831_Tobb_auto_utkozott_harman_meghaltak_a_4es_uton","timestamp":"2018. augusztus. 31. 05:25","title":"Több autó ütközött, hárman meghaltak a 4-es úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41664f90-a480-4dd7-a0ba-155cb93b547e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A modell reméli, ez segít másoknak elfogadni saját testüket. ","shortLead":"A modell reméli, ez segít másoknak elfogadni saját testüket. ","id":"20180830_Plussize_modell_kerul_a_brit_Cosmopolitan_cimlapjara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41664f90-a480-4dd7-a0ba-155cb93b547e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8df8a66e-1790-4cb8-9459-c2c81d53a7d0","keywords":null,"link":"/elet/20180830_Plussize_modell_kerul_a_brit_Cosmopolitan_cimlapjara","timestamp":"2018. augusztus. 30. 22:21","title":"Plus-size modell kerül a brit Cosmopolitan címlapjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f53f511d-8792-4e00-abf4-0fe725036610","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vujity Tvrtkóval beszélgetett az ATV-n Márki-Zay Péter, aki elkövette azt a végzetes hibát, hogy kétszer is túrós rétest mondott, miközben bizonyára túrós lepényre, a helyi gasztronómiai hírességre gondolt. A helyi fideszes újság szerint ezzel porba tiportak egy szelet vásárhelyiséget, ezért elvárják, hogy a polgármester kövesse meg a vásárhelyi túrós lepényt.","shortLead":"Vujity Tvrtkóval beszélgetett az ATV-n Márki-Zay Péter, aki elkövette azt a végzetes hibát, hogy kétszer is túrós...","id":"20180830_A_vasarhelyi_ujsag_MarkiZay_kovesse_meg_a_helyi_turos_lepenyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f53f511d-8792-4e00-abf4-0fe725036610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f2d7b9a-fb7a-4a71-95fa-e0784689a76e","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_A_vasarhelyi_ujsag_MarkiZay_kovesse_meg_a_helyi_turos_lepenyt","timestamp":"2018. augusztus. 30. 22:11","title":"Vásárhelyi újság: Márki-Zay kövesse meg a helyi túrós lepényt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Mol épp csak megemelte a benzin és a gázolaj árát, máris jön az újabb drágulás. ","shortLead":"A Mol épp csak megemelte a benzin és a gázolaj árát, máris jön az újabb drágulás. ","id":"20180829_megint_dragulnak_az_uzemanyagok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6bbdd63-5a2d-457f-840e-64c2feba2a3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_megint_dragulnak_az_uzemanyagok","timestamp":"2018. augusztus. 29. 17:35","title":"Megint drágulnak az üzemanyagok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfc72f90-4a81-4f93-ac14-7a466e96f2ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyelőre nem világos, mi vonzotta a méheket a Times Square-hez közeli egyik utca hotdogárusához. ","shortLead":"Egyelőre nem világos, mi vonzotta a méheket a Times Square-hez közeli egyik utca hotdogárusához. ","id":"20180829_Oriasi_mehraj_fenyegette_egy_New_Yorki_utca_lakoit__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfc72f90-4a81-4f93-ac14-7a466e96f2ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c02d5a7-cb84-45ed-96f3-e157adb411a8","keywords":null,"link":"/elet/20180829_Oriasi_mehraj_fenyegette_egy_New_Yorki_utca_lakoit__video","timestamp":"2018. augusztus. 29. 10:48","title":"Óriási méhraj fenyegette egy New York-i utca lakóit – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0ad9536-6553-4cfd-9259-01428d87592f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz sportkocsi értékét egyrészt a ritka mivolta, másrészt korábbi híres tulajdonosa növeli az egekbe.","shortLead":"Az olasz sportkocsi értékét egyrészt a ritka mivolta, másrészt korábbi híres tulajdonosa növeli az egekbe.","id":"20180830_rod_stewart_ikonikus_lamborghinije_500_millio_forintert_cserelhet_gazdat_miura_rm_sothebys_aukcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0ad9536-6553-4cfd-9259-01428d87592f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f33bd60-8ebf-4983-afdd-11998282e964","keywords":null,"link":"/cegauto/20180830_rod_stewart_ikonikus_lamborghinije_500_millio_forintert_cserelhet_gazdat_miura_rm_sothebys_aukcio","timestamp":"2018. augusztus. 30. 08:21","title":"Rod Stewart ikonikus Lamborghinije 500 millió forintért cserélhet gazdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialistáknak ugyanis ott lehet a Párbeszéd szövetségesként, ha akarják. Nem mindenki akarja.","shortLead":"A szocialistáknak ugyanis ott lehet a Párbeszéd szövetségesként, ha akarják. Nem mindenki akarja.","id":"20180830_Gyurcsanyek_onalloan_vagnak_neki_az_EPvalasztasnak_az_MSZP_feszult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e78a5f-3ab0-4b2e-97b1-e8ba923cbef4","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Gyurcsanyek_onalloan_vagnak_neki_az_EPvalasztasnak_az_MSZP_feszult","timestamp":"2018. augusztus. 30. 09:32","title":"Gyurcsányék önállóan vágnak neki az EP-választásnak, az MSZP feszült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a10d36f6-87c3-464f-8177-19bf16539f97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néha, amikor egy elérhető áru csúcsspecifikációjú telefonról hallunk, elronthatja a szájunk ízét, amikor kiderül, csak bizonyos országokban, például Kínában vagy Dél-Koreában fogják értékesíteni. A Xiaomi legújabb, remek specifikációkkal megspékelt telefonja üdítő kivétel.","shortLead":"Néha, amikor egy elérhető áru csúcsspecifikációjú telefonról hallunk, elronthatja a szájunk ízét, amikor kiderül, csak...","id":"20180829_xiaomi_pocophone_f1_csucstelefon_hol_kaphato_lista_hol_fogjak_arulni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a10d36f6-87c3-464f-8177-19bf16539f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a82300c4-90fc-4bdc-b16c-76a81d66915e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180829_xiaomi_pocophone_f1_csucstelefon_hol_kaphato_lista_hol_fogjak_arulni","timestamp":"2018. augusztus. 29. 10:03","title":"Megvan, hol fogják árulni a Xiaomi legújabb csúcsspecifikációjú, de olcsó telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]