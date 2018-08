Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d72e8ab0-0031-4f7e-82d0-0ebaedc2742e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A főtitkár többszöri ígérete ellenére az MTSZ egyetlen forintot sem fizetett ki a csapattagoknak, írja Fucsovics, igencsak nehézkes az együttműködés egy olyan szövetséggel, amely a regnáló páros világ- és Australian Open-bajnokot, jelenlegi páros világelsőt hónapokon keresztül ignorálja, írja Babos.","shortLead":"A főtitkár többszöri ígérete ellenére az MTSZ egyetlen forintot sem fizetett ki a csapattagoknak, írja Fucsovics...","id":"20180830_Fucsovics_Babos_teniszszovetseg_biralat_valasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d72e8ab0-0031-4f7e-82d0-0ebaedc2742e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b118bf-e8fe-4090-ad58-1104bcd57168","keywords":null,"link":"/sport/20180830_Fucsovics_Babos_teniszszovetseg_biralat_valasz","timestamp":"2018. augusztus. 30. 19:02","title":"Fucsovics és Babos ismét beolvasott a teniszszövetségnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d7cd94-a4d2-4ab4-b96f-7c50f255938a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180829_orban_semjen_dal_boross_szuletesnap_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1d7cd94-a4d2-4ab4-b96f-7c50f255938a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8faaddde-88c2-4d56-8248-d4844952d525","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_orban_semjen_dal_boross_szuletesnap_video","timestamp":"2018. augusztus. 29. 13:13","title":"Semjén Zsolt dalolásban lealázza Orbán Viktort és a teljes kormányt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7016e30-08b6-4df2-8b6f-7a53cff809e1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A folyó alacsony vízszintjének köszönhetően vette észre egy második világháborús bombázórepülő maradványait egy járókelő a tököli Duna-parton. A gép a Dunai Repülőgépgyárat támadta '44-ben, de a magyar légvédelem lelőtte. Most a szolnoki repülőmúzeumba szállították. ","shortLead":"A folyó alacsony vízszintjének köszönhetően vette észre egy második világháborús bombázórepülő maradványait...","id":"20180829_Vilaghaborus_bombazorepulo_maradvanyait_talaltak_meg_a_Dunaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7016e30-08b6-4df2-8b6f-7a53cff809e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf1376fe-9688-4d3a-bf9f-c5b7a4999b37","keywords":null,"link":"/elet/20180829_Vilaghaborus_bombazorepulo_maradvanyait_talaltak_meg_a_Dunaban","timestamp":"2018. augusztus. 29. 09:49","title":"Világháborús bombázórepülő maradványait találták meg a Dunában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50684215-168a-4dc8-a068-82dd8fa435df","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem ért be a csepeli polgármester a Fővárosi Közgyűlés ülésére, egy út felújításának elhalasztását már az autójából facebookozva bejelentette.","shortLead":"Nem ért be a csepeli polgármester a Fővárosi Közgyűlés ülésére, egy út felújításának elhalasztását már az autójából...","id":"20180829_Elhalasztanak_egy_csepeli_utfelujitast_miutan_a_polgarmester_is_beragadt_a_dugoba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50684215-168a-4dc8-a068-82dd8fa435df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1441511c-3f36-44cf-bc79-b06d577baded","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Elhalasztanak_egy_csepeli_utfelujitast_miutan_a_polgarmester_is_beragadt_a_dugoba","timestamp":"2018. augusztus. 29. 11:17","title":"Elhalasztanak egy csepeli útfelújítást, miután a polgármester is beragadt a dugóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ca1cea-50a8-43ec-89fd-116ac76c2b4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lépés miatt biztosan nehezebb lesz megszervezni a munkát az előre fixált műtéteknél, emiatt a várólisták is hosszabbodnak. ","shortLead":"A lépés miatt biztosan nehezebb lesz megszervezni a munkát az előre fixált műtéteknél, emiatt a várólisták is...","id":"20180830_Kaosz_johet_felallt_112_orvos_a_Honvedkorhazban_nem_tuloraznak_tobbet_ingyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11ca1cea-50a8-43ec-89fd-116ac76c2b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5fea3b6-5065-4796-9f08-ba050d8e3f6a","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Kaosz_johet_felallt_112_orvos_a_Honvedkorhazban_nem_tuloraznak_tobbet_ingyen","timestamp":"2018. augusztus. 30. 07:34","title":"Káosz jöhet: felállt 112 orvos a Honvédkórházban, nem túlóráznak többet ingyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba108a82-4119-4a58-ab2d-d89861f5c0ec","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Büszkén és szomorúan nyilatkozott Fucsovics Márton, miután kedden 6:3, 3:6, 6:4, 6:0-ra kikapott a 13-szoros Grand Slam-győztes Novak Djokovictól az amerikai nyílt teniszbajnokság első fordulójában.","shortLead":"Büszkén és szomorúan nyilatkozott Fucsovics Márton, miután kedden 6:3, 3:6, 6:4, 6:0-ra kikapott a 13-szoros Grand...","id":"20180829_fucsovics_marton_novak_djokovic_us_open","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba108a82-4119-4a58-ab2d-d89861f5c0ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feefac21-fde6-4ac9-b2d2-823d87f6a42a","keywords":null,"link":"/sport/20180829_fucsovics_marton_novak_djokovic_us_open","timestamp":"2018. augusztus. 29. 11:18","title":"Fucsovicsot lefagyasztotta a jeges fürdő, Djokovicot csak lehűtötte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8cfc54e-e24d-4562-a40a-a0d477efe04a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Érdemes lehet egy kis kerülőt tenni az olcsóbb töltőállomásokhoz.","shortLead":"Érdemes lehet egy kis kerülőt tenni az olcsóbb töltőállomásokhoz.","id":"20180830_60_forintos_kulonbseg_is_lehet_a_benzinarakban_az_egyes_kutaknal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8cfc54e-e24d-4562-a40a-a0d477efe04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f520b227-2a27-4ebd-a436-4c05485d9a12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_60_forintos_kulonbseg_is_lehet_a_benzinarakban_az_egyes_kutaknal","timestamp":"2018. augusztus. 30. 10:37","title":"60 forintos különbség is lehet a benzinárakban az egyes kutaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"162d01ee-a558-497b-9255-39d00b515fbd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fent vannak az első filmrészletek a Napszálltából, úgyhogy már a hétfői világpremier előtt bepillanthatunk Nemes Jeles László új filmjébe. ","shortLead":"Fent vannak az első filmrészletek a Napszálltából, úgyhogy már a hétfői világpremier előtt bepillanthatunk Nemes Jeles...","id":"20180830_Ejjelnappal_dolgoznak_a_nok_a_Napszallta_kalapszalonjaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=162d01ee-a558-497b-9255-39d00b515fbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e15b7c06-47ec-47aa-8683-17c113b9bae3","keywords":null,"link":"/kultura/20180830_Ejjelnappal_dolgoznak_a_nok_a_Napszallta_kalapszalonjaban","timestamp":"2018. augusztus. 30. 10:02","title":"Éjjel-nappal hajtanak a nők a Napszállta kalapszalonjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]