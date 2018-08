Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16c454bf-f81a-41ec-b8e6-c03f7790ddbf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem engedik el nyugdíjba 55 évesen a nőket, és 5 évet emelnek a férfiaknál is. Putyin a tízezreket megmozgató tüntetések hatására csak a nők tervezett korhatáremelését volt hajlandó mérsékelni.","shortLead":"Nem engedik el nyugdíjba 55 évesen a nőket, és 5 évet emelnek a férfiaknál is. Putyin a tízezreket megmozgató...","id":"20180829_Oriasit_esett_Putyin_nepszerusege_mert_megpiszkalta_a_nyugdijkorhatart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16c454bf-f81a-41ec-b8e6-c03f7790ddbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa737809-1c51-4e6a-9a6d-4392e337848c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Oriasit_esett_Putyin_nepszerusege_mert_megpiszkalta_a_nyugdijkorhatart","timestamp":"2018. augusztus. 29. 13:18","title":"Óriásit esett Putyin népszerűsége, mert megpiszkálta a nyugdíjkorhatárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c48b46b-d1fd-400c-b3bc-fd75fe248ba1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányhivatal elbontatta az építményt, de nem ússzák meg ennyivel.","shortLead":"A kormányhivatal elbontatta az építményt, de nem ússzák meg ennyivel.","id":"20180829_Beideztek_a_rendorsegre_a_felcsuti_buszmegallot_epito_kutyapartosokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c48b46b-d1fd-400c-b3bc-fd75fe248ba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c3d4616-abd7-40df-804c-5a2a439745d2","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Beideztek_a_rendorsegre_a_felcsuti_buszmegallot_epito_kutyapartosokat","timestamp":"2018. augusztus. 29. 12:54","title":"Beidézték a rendőrségre a felcsúti buszmegállót építő kutyapártosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ef2c99a-e2bf-4564-ba55-1aad1c054ec2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi ügyvédje szerint nincsenek olyan bizonyítékok, amelyek egyértelműen bizonyítanák az illető bűnösségét. \r

","shortLead":"A férfi ügyvédje szerint nincsenek olyan bizonyítékok, amelyek egyértelműen bizonyítanák az illető bűnösségét. \r

","id":"20180829_A_Terez_koruti_robbantas_gyanusitottjanak_felmenteset_kerte_a_vedo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ef2c99a-e2bf-4564-ba55-1aad1c054ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b17a35c9-9dc7-439c-85b2-a0ee89e09631","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_A_Terez_koruti_robbantas_gyanusitottjanak_felmenteset_kerte_a_vedo","timestamp":"2018. augusztus. 29. 13:43","title":"A Teréz körúti robbantás gyanúsítottjának felmentését kérte a védő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f3c4337-14c6-44da-bb8d-d3dc492bab5e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Van, ami a műanyag szívószálnál is nagyobb károkat okoz","shortLead":"Van, ami a műanyag szívószálnál is nagyobb károkat okoz","id":"20180829_Van_ami_a_muanyag_szivoszalnal_is_nagyobb_karokat_okoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f3c4337-14c6-44da-bb8d-d3dc492bab5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"083d240b-9a56-41c2-a9c9-8b0f85b474ed","keywords":null,"link":"/elet/20180829_Van_ami_a_muanyag_szivoszalnal_is_nagyobb_karokat_okoz","timestamp":"2018. augusztus. 29. 09:51","title":"Van, ami a műanyag szívószálnál is nagyobb károkat okoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cbdd319-7651-467a-8bdf-de88330ede54","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Anyamedvék és bocsok randalíroztak több ház udvarán is.","shortLead":"Anyamedvék és bocsok randalíroztak több ház udvarán is.","id":"20180830_Megint_medvek_miatt_kellett_intezkedniuk_a_csendoroknek_Tusnadfurdon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cbdd319-7651-467a-8bdf-de88330ede54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a1df3f9-6247-4f22-bc69-381340f0c47d","keywords":null,"link":"/vilag/20180830_Megint_medvek_miatt_kellett_intezkedniuk_a_csendoroknek_Tusnadfurdon","timestamp":"2018. augusztus. 30. 16:10","title":"Megint medvék miatt kellett intézkedniük a csendőröknek Tusnádfürdőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0f01c87-8896-4d10-bdb3-e209321a8ed1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A film már forog, de a nagy bejelentésre eddig kellett várni.","shortLead":"A film már forog, de a nagy bejelentésre eddig kellett várni.","id":"20180829_Es_Tarantino_vegre_megtalalta_az_o_Charles_Mansonjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0f01c87-8896-4d10-bdb3-e209321a8ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf0f572c-df41-4dad-a238-50b39d2de215","keywords":null,"link":"/kultura/20180829_Es_Tarantino_vegre_megtalalta_az_o_Charles_Mansonjat","timestamp":"2018. augusztus. 29. 10:30","title":"És Tarantino végre megtalálta az ő Charles Mansonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3edf666-f0d7-4988-be37-4c1923255174","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már csak bő két hét, és ismét találkozhatnak a borkedvelők Somlón a Juhfark Ünnepen, ahol szeptember 15-én immár harmadik alkalommal rendezik meg a fajta egyedülálló, reprezentatív bemutatóját. Az összes kiemelkedő tétel megkóstolható, első kézből a borásszal. \r

\r

\r

\r

","shortLead":"Már csak bő két hét, és ismét találkozhatnak a borkedvelők Somlón a Juhfark Ünnepen, ahol szeptember 15-én immár...","id":"20180830_Somlo_kulonleges_kincse","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3edf666-f0d7-4988-be37-4c1923255174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e26f195-28b8-408a-8d35-de11c128d615","keywords":null,"link":"/elet/20180830_Somlo_kulonleges_kincse","timestamp":"2018. augusztus. 30. 15:41","title":"Somló különleges kincse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01f550d-2cfc-4379-b564-f301a911ed42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz pedig folyamatosan erősödik az április választások óta, most a választókorú népesség körében 35 százalékon állnak. Ugyanekkora embertömegnek nincs pártja.","shortLead":"A Fidesz pedig folyamatosan erősödik az április választások óta, most a választókorú népesség körében 35 százalékon...","id":"20180830_A_Kutyapart_megelozte_a_Parbeszedet_behozta_az_LMPt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f01f550d-2cfc-4379-b564-f301a911ed42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6f8b8c5-c406-4c0d-a497-e95b3b1cd1aa","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_A_Kutyapart_megelozte_a_Parbeszedet_behozta_az_LMPt","timestamp":"2018. augusztus. 30. 16:08","title":"A Kutyapárt megelőzte a Párbeszédet, behozta az LMP-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]