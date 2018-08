Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43563b6a-7cfa-4119-8a35-7298ce7d01a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A helyi kalandpark alpinistái a katasztrófavédelem és a rendőrök segítségével hozták le az elakadt férfit. ","shortLead":"A helyi kalandpark alpinistái a katasztrófavédelem és a rendőrök segítségével hozták le az elakadt férfit. ","id":"20180830_Fotok_A_fan_logott_az_elakadt_sikloernyos_a_rendorok_es_alpinistak_szedtek_le","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43563b6a-7cfa-4119-8a35-7298ce7d01a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f11ad140-7f34-4f35-a7d8-cb4b6fabaa07","keywords":null,"link":"/elet/20180830_Fotok_A_fan_logott_az_elakadt_sikloernyos_a_rendorok_es_alpinistak_szedtek_le","timestamp":"2018. augusztus. 30. 15:15","title":"Fotók: A fán lógott az elakadt siklóernyős, a rendőrök és alpinisták szedték le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7683c614-5023-4c41-bdae-8afbab9c3a01","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt a márkát (technológiát) vásárolta most meg (vissza) a HMD Global a Microsofttól, amelyet jó pár éve egy Nokia telefonjainak fotózási képességei kapcsán ismerhetett a világ.","shortLead":"Azt a márkát (technológiát) vásárolta most meg (vissza) a HMD Global a Microsofttól, amelyet jó pár éve egy Nokia...","id":"20180830_hmd_global_nokia_pureview_visszavasarlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7683c614-5023-4c41-bdae-8afbab9c3a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29ce91b8-67d3-4f92-aaa0-a92d0f5f04d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180830_hmd_global_nokia_pureview_visszavasarlas","timestamp":"2018. augusztus. 30. 13:03","title":"Visszavásárolták a fotós márkát, ami egykor a Nokiáé volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8627ba1c-99ad-473e-94a2-ac3768899015","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ha mindenki, vagyis a nemzet Dzsudzsija ügyes lesz, visszakerülhet a válogatottba. Mindenesetre a csapat edzője megígérte, állandó kezdő lesz a ballábas szélső.","shortLead":"Ha mindenki, vagyis a nemzet Dzsudzsija ügyes lesz, visszakerülhet a válogatottba. Mindenesetre a csapat edzője...","id":"20180830_A_megye_Ies_Siklos_ajanlatott_tett_Dzsudzsaknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8627ba1c-99ad-473e-94a2-ac3768899015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60932ef-a3c0-43f5-a153-ea2d6af8c373","keywords":null,"link":"/sport/20180830_A_megye_Ies_Siklos_ajanlatott_tett_Dzsudzsaknak","timestamp":"2018. augusztus. 30. 13:41","title":"A megye I.-es Siklós ajánlatot tett Dzsudzsáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"557e66c2-f953-4572-b695-22cad4509421","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"Az \"élményalapú gazdaságban\" nem maradhat versenyképes az a vállalat, amelynek terméke, szolgáltatása nem párosul valamilyen kimagasló, különleges élménnyel. Ugyanígy nem maradhat versenyképes egy vállalat, mint munkáltató, ha nem fordít kellő figyelmet arra, hogy dolgozói milyen élménnyel találkoznak nap, mint nap. A pillanattól, hogy munkahelyükre belépnek, a munkaállomásukhoz leülnek vagy éppen a főnökükkel beszélnek. ","shortLead":"Az \"élményalapú gazdaságban\" nem maradhat versenyképes az a vállalat, amelynek terméke, szolgáltatása nem párosul...","id":"HVG_konferencia_20180827_megujulo_hr_az_elmenyalapu_gazdasagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=557e66c2-f953-4572-b695-22cad4509421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf3dfd48-964e-4eda-8b8e-75fc0a2bd7fa","keywords":null,"link":"/brandchannel/HVG_konferencia_20180827_megujulo_hr_az_elmenyalapu_gazdasagban","timestamp":"2018. augusztus. 30. 14:06","title":"Megújuló HR az élményalapú gazdaságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"},{"available":true,"c_guid":"6f6b2af6-1fd1-44c2-bae1-eb222a24d0fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elég konkrét kérdésekre kapott elég semmitmondó válaszokat Ungár Péter LMP-s politikus.","shortLead":"Elég konkrét kérdésekre kapott elég semmitmondó válaszokat Ungár Péter LMP-s politikus.","id":"20180831_Meg_nem_tudja_a_magyar_kormany_hogy_mit_tenne_a_no_del_Brexit_eseten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f6b2af6-1fd1-44c2-bae1-eb222a24d0fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f263f388-d49d-4882-82a9-ffe216ccd481","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180831_Meg_nem_tudja_a_magyar_kormany_hogy_mit_tenne_a_no_del_Brexit_eseten","timestamp":"2018. augusztus. 31. 15:34","title":"Még nem tudja a magyar kormány, hogy mit tenne, ha megállapodás nélkül lesz Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a740da3-2e29-4df8-a36e-a6a0a59ef671","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi oldal nagyon nem tudja, mit kezdjen a meztelenséggel.","shortLead":"A közösségi oldal nagyon nem tudja, mit kezdjen a meztelenséggel.","id":"20180831_A_mualkotasok_utan_az_oslakosok_fedetlen_melleit_is_konyortelenul_cenzurazza_a_Facebook","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a740da3-2e29-4df8-a36e-a6a0a59ef671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"901154e2-7757-4518-9da1-ab484f910917","keywords":null,"link":"/tudomany/20180831_A_mualkotasok_utan_az_oslakosok_fedetlen_melleit_is_konyortelenul_cenzurazza_a_Facebook","timestamp":"2018. augusztus. 31. 18:30","title":"Rubens aktjai után az őslakosok fedetlen melleit is könyörtelenül cenzúrázza a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80d9241e-31ac-49d7-b565-0ec3b17753c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kőbányai polgármester kérésére mozgósít a rendőrség.","shortLead":"A kőbányai polgármester kérésére mozgósít a rendőrség.","id":"20180831_rendorseg_fokozott_ellenorzes_kobanya_zuglo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80d9241e-31ac-49d7-b565-0ec3b17753c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0705678-d23b-4065-ad73-8ba36e9ec5e2","keywords":null,"link":"/itthon/20180831_rendorseg_fokozott_ellenorzes_kobanya_zuglo","timestamp":"2018. augusztus. 31. 15:56","title":"Lép a rendőrség: megszállja Kőbányát és Zuglót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b1e5f0b-b272-46af-9e4a-51f18891f35d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MOL-vezért a bíróság közlése szerint rendőrök kísérték múlt heti tárgyalására, ahonnan viszont szabadon távozhatott. ","shortLead":"A MOL-vezért a bíróság közlése szerint rendőrök kísérték múlt heti tárgyalására, ahonnan viszont szabadon távozhatott. ","id":"20180830_Rovid_idore_orizetbe_vettek_mult_heten_Hernadi_Zsoltot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b1e5f0b-b272-46af-9e4a-51f18891f35d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3af80b51-8e05-463c-8742-c4d923ac4b74","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Rovid_idore_orizetbe_vettek_mult_heten_Hernadi_Zsoltot","timestamp":"2018. augusztus. 30. 19:49","title":"Rövid időre őrizetbe vették múlt héten Hernádi Zsoltot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]