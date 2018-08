Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac4f8951-2f1d-44d7-8de4-fd0141cb1c51","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A bevándorlásellenes holland Szabadságpárt hirdette meg a versenyt, de végül biztonsági aggályok miatt nem tartják meg. ","shortLead":"A bevándorlásellenes holland Szabadságpárt hirdette meg a versenyt, de végül biztonsági aggályok miatt nem tartják meg. ","id":"20180830_Mohamedkarikaturavrsenyt_hirdettek_Hollandiaban_de_inkabb_lemondtak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac4f8951-2f1d-44d7-8de4-fd0141cb1c51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db1bd861-ed53-47c1-8ed3-a8b067f01341","keywords":null,"link":"/vilag/20180830_Mohamedkarikaturavrsenyt_hirdettek_Hollandiaban_de_inkabb_lemondtak","timestamp":"2018. augusztus. 30. 21:45","title":"Mohamed-karikatúravrsenyt hirdettek Hollandiában, de inkább lemondták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbc7b3df-0839-4d10-8178-abe88a4f27b7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két napja a húsz forintos kilónkénti árat elsőként megajánló Döhler Vaja Kft.-hez, ma pedig a legnagyobb feldogozó, az Austria Juice üzeméhez is megérkeztek az első szabolcsi léalma-szállítmányok. A gazdák még így is az önköltségi ár alatt adják be a termést. A szakértő viszont 90 milliárd forint állami támogatást kér számon a szabolcsi gazdákon.","shortLead":"Két napja a húsz forintos kilónkénti árat elsőként megajánló Döhler Vaja Kft.-hez, ma pedig a legnagyobb feldogozó...","id":"20180830_Az_Austria_Juicebol_is_kipreseltek_a_20_forintos_arat_a_gazdak_de_meg_igy_is_hatalmasat_buknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbc7b3df-0839-4d10-8178-abe88a4f27b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3193db7-74a2-4d57-9382-4764d758fb6d","keywords":null,"link":"/kkv/20180830_Az_Austria_Juicebol_is_kipreseltek_a_20_forintos_arat_a_gazdak_de_meg_igy_is_hatalmasat_buknak","timestamp":"2018. augusztus. 30. 11:48","title":"Az Austria Juice-ból is kipréselték a 20 forintos árat a gazdák, de még így is hatalmasat buknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ca1cea-50a8-43ec-89fd-116ac76c2b4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lépés miatt biztosan nehezebb lesz megszervezni a munkát az előre fixált műtéteknél, emiatt a várólisták is hosszabbodnak. ","shortLead":"A lépés miatt biztosan nehezebb lesz megszervezni a munkát az előre fixált műtéteknél, emiatt a várólisták is...","id":"20180830_Kaosz_johet_felallt_112_orvos_a_Honvedkorhazban_nem_tuloraznak_tobbet_ingyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11ca1cea-50a8-43ec-89fd-116ac76c2b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5fea3b6-5065-4796-9f08-ba050d8e3f6a","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Kaosz_johet_felallt_112_orvos_a_Honvedkorhazban_nem_tuloraznak_tobbet_ingyen","timestamp":"2018. augusztus. 30. 07:34","title":"Káosz jöhet: felállt 112 orvos a Honvédkórházban, nem túlóráznak többet ingyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc0f8475-db1d-4394-b186-4fea69ce6abb","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Egy fiatal színésznő azt állítja, Depardieu most augusztusban támadta le. ","shortLead":"Egy fiatal színésznő azt állítja, Depardieu most augusztusban támadta le. ","id":"20180830_Nemi_eroszak_miatt_nyomoznak_Gerard_Depardieu_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc0f8475-db1d-4394-b186-4fea69ce6abb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dfcd72f-8b84-49e5-8b2c-53ab56ed2669","keywords":null,"link":"/kultura/20180830_Nemi_eroszak_miatt_nyomoznak_Gerard_Depardieu_ellen","timestamp":"2018. augusztus. 30. 19:53","title":"Nemi erőszak miatt nyomoznak Gérard Depardieu ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34aa426d-a427-4bea-81ac-f7c9e814114a","c_author":"nyüzsi","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180830_A_Figyelobol_kiderul_Soros_Gyorggyel_az_a_baj_hogy_nem_is_igazi_zsido","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34aa426d-a427-4bea-81ac-f7c9e814114a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a7a4919-13ee-481c-afc4-b78bd4f55510","keywords":null,"link":"/kultura/20180830_A_Figyelobol_kiderul_Soros_Gyorggyel_az_a_baj_hogy_nem_is_igazi_zsido","timestamp":"2018. augusztus. 30. 15:52","title":"A Figyelőből kiderül: Soros Györggyel az a baj, hogy nem is igazi zsidó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f7db47-2143-45bd-9436-3a6088d03a8b","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Egy frissítésnek köszönhetően azt is jelzi mostantól a népszerű videómegosztó, ki mennyi időt tölt el a YouTube-on. Az idő megjelenítése mellett a szolgáltatás segítséget is ajánl annak, aki úgy érzi, ideje visszavenni kicsit.","shortLead":"Egy frissítésnek köszönhetően azt is jelzi mostantól a népszerű videómegosztó, ki mennyi időt tölt el a YouTube-on...","id":"20180830_youtube_fuggoseg_youtubeon_toltott_ido_megtekintesi_ido_ertesitesek_nemitasa_digital_wellbeing_android_pie","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6f7db47-2143-45bd-9436-3a6088d03a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b2ce8a0-3782-4f74-bc0c-d8f1e5e483b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180830_youtube_fuggoseg_youtubeon_toltott_ido_megtekintesi_ido_ertesitesek_nemitasa_digital_wellbeing_android_pie","timestamp":"2018. augusztus. 30. 07:02","title":"Mutatunk valamit a YouTube-on: itt nézheti meg, ön mennyi időt videózik el naponta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14da2a81-06b0-47a3-8b42-3aab4116405d","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Az egyik akár i9-es processzoral is rendelhető, a másik egyedi hangszórót vonultat fel, a harmadik pedig akár kopogtatással is nyitható. Meglestük a legújabb Lenovókat.","shortLead":"Az egyik akár i9-es processzoral is rendelhető, a másik egyedi hangszórót vonultat fel, a harmadik pedig akár...","id":"20180831_ifa_2018_lenovo_thinkpad_yoga_book_eink_epapir_windows_10","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14da2a81-06b0-47a3-8b42-3aab4116405d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5febe52-042c-411a-b15f-cfced448cf1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180831_ifa_2018_lenovo_thinkpad_yoga_book_eink_epapir_windows_10","timestamp":"2018. augusztus. 31. 14:03","title":"Fotókon a különlegességek: kisebb erőművet, alakváltó és e-tintás billentyűzetes notebookot is láttunk az IFA-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffabef95-053d-44ea-8e79-f96c51605be8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"23 iskola diákjai kapták meg a füzetcsomagot, az akció az önkormányzatnak 8 millió forintjába került.","shortLead":"23 iskola diákjai kapták meg a füzetcsomagot, az akció az önkormányzatnak 8 millió forintjába került.","id":"20180831_Turulmadaras_nagymagyarorszagos_fuzetet_kaptak_a_kisdiakok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffabef95-053d-44ea-8e79-f96c51605be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d505029c-2d14-4d59-a5f1-6583e3230490","keywords":null,"link":"/itthon/20180831_Turulmadaras_nagymagyarorszagos_fuzetet_kaptak_a_kisdiakok","timestamp":"2018. augusztus. 31. 08:09","title":"Turulmadaras, nagymagyarországos füzetet kaptak a kisdiákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]