[{"available":true,"c_guid":"6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zamárdiban, a Strand Fesztiválon csapatták.","shortLead":"Zamárdiban, a Strand Fesztiválon csapatták.","id":"20180829_Dzsudzsak_a_baratjaval_Szijjartoval_szelfizett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97c4ab04-0555-4171-bd76-6c5ef45567d6","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Dzsudzsak_a_baratjaval_Szijjartoval_szelfizett","timestamp":"2018. augusztus. 29. 13:50","title":"Dzsudzsák a barátjával, Szijjártóval szelfizett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31fe8e92-714c-4dff-8702-bce4707880a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hétvégi olasz futam előtt parádéztak Milánóban. Kicsit máshogy alakult a program, mint tervezték.","shortLead":"A hétvégi olasz futam előtt parádéztak Milánóban. Kicsit máshogy alakult a program, mint tervezték.","id":"20180830_Vettel_jol_beegett_osszetorte_a_Ferraijat_egy_utcai_bemutaton__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31fe8e92-714c-4dff-8702-bce4707880a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebbbcebd-80ec-4430-872b-9f0c2c98fa6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180830_Vettel_jol_beegett_osszetorte_a_Ferraijat_egy_utcai_bemutaton__video","timestamp":"2018. augusztus. 30. 12:25","title":"Vettel jól beégett: odacsapta a Ferrariját egy utcai bemutatón – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"994aed3f-cea0-4c0a-a2dc-4daf36ddad40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A francia elnök a Salvini–Orbán-találkozó után üzent a két populista politikusnak.","shortLead":"A francia elnök a Salvini–Orbán-találkozó után üzent a két populista politikusnak.","id":"20180829_Marcron_visszaszolt_Orbannak_Igaza_van_ha_ellenfelnek_let","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=994aed3f-cea0-4c0a-a2dc-4daf36ddad40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bb013b0-e3a1-43ba-b952-1be23ae8bc8a","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Marcron_visszaszolt_Orbannak_Igaza_van_ha_ellenfelnek_let","timestamp":"2018. augusztus. 29. 14:33","title":"Macron visszaszólt Orbánnak: Igaza van, ha ellenfélnek lát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907bbad0-e3ce-4df7-8f85-890ffda94046","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nemrégiben megújult G-osztály közel 600 lóerős csúcsmodelljét szétveti az erő, és még a gyári gyorsulási értéknél is jobbat produkál.","shortLead":"A nemrégiben megújult G-osztály közel 600 lóerős csúcsmodelljét szétveti az erő, és még a gyári gyorsulási értéknél is...","id":"20180820_video_a_vartnal_is_gyorsabban_katapultal_a_kocka_mercedes_g63_0rol_100ra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=907bbad0-e3ce-4df7-8f85-890ffda94046&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ff3c155-167d-4a58-9949-2b4d93e71d0b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180820_video_a_vartnal_is_gyorsabban_katapultal_a_kocka_mercedes_g63_0rol_100ra","timestamp":"2018. augusztus. 30. 11:21","title":"Videó: A vártnál is gyorsabban katapultál a kocka Mercedes-AMG G63 0-ról 100-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f015d5-27d8-4432-a112-d30bc534571e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Idén júliusban rekordot döntött az országos nyaralópiac: soha nem volt ekkora érdeklődés, éves szinten 30 százalékkal nőtt a kereslet, 2016 júliusához képes pedig közel 100 százalékkal emelkedett. A legolcsóbb nyaralóként hirdetett ingatlanokat a Balatonnál 2,2-4,9 millió forintért kínálták az eladók, kérdés, alkalmasak-e ezek az ingatlanok a felhőtlen kikapcsolódásra?","shortLead":"Idén júliusban rekordot döntött az országos nyaralópiac: soha nem volt ekkora érdeklődés, éves szinten 30 százalékkal...","id":"20180829_Ezek_most_a_legolcsobban_hirdetett_balatoni_nyaralok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3f015d5-27d8-4432-a112-d30bc534571e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44a1c449-1a67-4eb2-b9c0-f0aa84caf4cd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180829_Ezek_most_a_legolcsobban_hirdetett_balatoni_nyaralok","timestamp":"2018. augusztus. 29. 12:29","title":"Ezek most a legolcsóbban hirdetett balatoni nyaralók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"884cc02c-9408-41db-bc0e-b40d569d9279","c_author":"Szabó Yvette","category":"gazdasag","description":"Van mitől félni a részben éghajlati okokból Magyarországon megjelenő új állatfajok miatt, de a kormány épp most rekvirálja el a pénzt az alapkutatásoktól.\r

","shortLead":"Van mitől félni a részben éghajlati okokból Magyarországon megjelenő új állatfajok miatt, de a kormány épp most...","id":"20180829_Jol_taplalt_migransok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=884cc02c-9408-41db-bc0e-b40d569d9279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"622c4675-7f6d-4278-94c0-177e40364689","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Jol_taplalt_migransok","timestamp":"2018. augusztus. 29. 11:21","title":"Jól táplált migránsok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e9be044-1702-4687-91e9-d69a22572569","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Szabolcs a többi között azt akarja, rehabilitálják a parlamenti választás előtt visszalépőket.","shortLead":"Szabó Szabolcs a többi között azt akarja, rehabilitálják a parlamenti választás előtt visszalépőket.","id":"20180829_Szabo_Szabolcs_otthagyja_az_LMPt_ha_nem_teljesitik_koveteleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e9be044-1702-4687-91e9-d69a22572569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44913066-a02e-45b5-bf54-52b9613a2892","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Szabo_Szabolcs_otthagyja_az_LMPt_ha_nem_teljesitik_koveteleset","timestamp":"2018. augusztus. 29. 14:37","title":"Szabó Szabolcs otthagyja az LMP-t, ha nem teljesítik követeléseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a747bc49-c03c-4f0a-a915-2ce259a4b4df","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az olasz lapok szerint Salvini és Orbán Brüsszelbe készül, hogy bevegyék a folyosókat, miközben kettejük nagy egyetértése az olasz kormányban is konfliktusokat okoz. ","shortLead":"Az olasz lapok szerint Salvini és Orbán Brüsszelbe készül, hogy bevegyék a folyosókat, miközben kettejük nagy...","id":"20180829_OrbanSalvinitalalkozo_Macronellenes_tengelyrol_cikkeznek_az_olasz_lapok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a747bc49-c03c-4f0a-a915-2ce259a4b4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21cd47e5-fc92-49ed-9641-f620a9441e54","keywords":null,"link":"/vilag/20180829_OrbanSalvinitalalkozo_Macronellenes_tengelyrol_cikkeznek_az_olasz_lapok","timestamp":"2018. augusztus. 29. 11:39","title":"Orbán–Salvini-találkozó: Macron-ellenes tengelyről cikkeznek az olasz lapok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]