Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00464ab5-1f17-49ef-bb98-aae3ae7b6d65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 67 éves asszony gyakran fullad, ezért próbált volna nyitott ablaknál utazni, de egy utas ezt nehezményezte. ","shortLead":"A 67 éves asszony gyakran fullad, ezért próbált volna nyitott ablaknál utazni, de egy utas ezt nehezményezte. ","id":"20180830_Okollel_utottek_arcon_egy_nyugdijast_a_pesti_trolin_mert_kinyitotta_az_ablakot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00464ab5-1f17-49ef-bb98-aae3ae7b6d65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08b992c2-561a-4c34-ac3b-6b1754652976","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Okollel_utottek_arcon_egy_nyugdijast_a_pesti_trolin_mert_kinyitotta_az_ablakot","timestamp":"2018. augusztus. 30. 08:27","title":"Ököllel ütöttek arcon egy nyugdíjast a pesti trolin, mert kinyitotta az ablakot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4375a1f-a835-441d-a82f-b34b372d94a5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Néhány nappal ezelőtt civilek rendeztek figyelemfelhívó akciót a belvárosi Shoah Cellar előtt, az önkormányzat már lépett is.","shortLead":"Néhány nappal ezelőtt civilek rendeztek figyelemfelhívó akciót a belvárosi Shoah Cellar előtt, az önkormányzat már...","id":"20180831_Bezartak_a_Wesselenyi_utcai_holokausztalmuzeumot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4375a1f-a835-441d-a82f-b34b372d94a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"368c232a-d20f-4dc0-9f5e-8db22d5a118a","keywords":null,"link":"/kultura/20180831_Bezartak_a_Wesselenyi_utcai_holokausztalmuzeumot","timestamp":"2018. augusztus. 31. 14:24","title":"Bezárták a Wesselényi utcai holokauszt-álmúzeumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1eb8231-8661-49c2-9a3e-0f700d2bbe55","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az NSO információi szerint már folynak az egyeztetések.","shortLead":"Az NSO információi szerint már folynak az egyeztetések.","id":"20180831_A_Vidi_is_vinne_a_csapat_nelkuli_Dzsudzsakot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1eb8231-8661-49c2-9a3e-0f700d2bbe55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6840bdb2-47a0-404a-b2f9-47ec15893a3a","keywords":null,"link":"/sport/20180831_A_Vidi_is_vinne_a_csapat_nelkuli_Dzsudzsakot","timestamp":"2018. augusztus. 31. 12:57","title":"A Vidi is vinné a csapat nélküli Dzsudzsákot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13d5a827-cddd-47f8-b8a9-dd49fe48f17d","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A Me Too mozgalom hajnalán az egyik legkomolyabb aggály az volt, hogy az áldozatok vádjai karriereket tesznek tönkre, életműveket dobnak a süllyesztőbe, embereket lehetetlenítenek el. Egy év sem telt el az első nagy sztorik kipattanása óta, és úgy tűnik, maguk a vádlottak cáfolnak rá ezekre a félelmekre: a nagyvadak a visszatérésre készülnek.","shortLead":"A Me Too mozgalom hajnalán az egyik legkomolyabb aggály az volt, hogy az áldozatok vádjai karriereket tesznek tönkre...","id":"20180830_Me_too_szexualis_zaklatas_louis_ck_matt_lauer_marton_laszlo_kerenyi_miklos_gabor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13d5a827-cddd-47f8-b8a9-dd49fe48f17d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a37d02d-7bf0-4ebd-8078-2c24a6dff107","keywords":null,"link":"/elet/20180830_Me_too_szexualis_zaklatas_louis_ck_matt_lauer_marton_laszlo_kerenyi_miklos_gabor","timestamp":"2018. augusztus. 30. 10:31","title":"Me Too: ő is lebukott, ő is azt gondolja, elég volt a bűnhődésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4efdcfe-78ad-4d02-9111-2e97c4836681","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Utána az északnyugati megyékben kialakulhatnak záporok, zivatarok. ","shortLead":"Utána az északnyugati megyékben kialakulhatnak záporok, zivatarok. ","id":"20180830_delutanig_kitart_a_napsutes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4efdcfe-78ad-4d02-9111-2e97c4836681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dd96100-6ac4-412a-ba81-c5b56bd53c54","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_delutanig_kitart_a_napsutes","timestamp":"2018. augusztus. 30. 05:08","title":"Délutánig kitart a napsütés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d07f4cbc-b54b-4016-a264-6c6e6a27a05c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nemzetiségi önkormányzatokat hozhatnak létre a magyarországi oroszok, az orosz kisebbséghez tartozók ezt idén februárban kezdeményezték a Nemzeti Választási Bizottságnál. Erről ír a csütörtökön megjelent HVG hetilap.","shortLead":"Nemzetiségi önkormányzatokat hozhatnak létre a magyarországi oroszok, az orosz kisebbséghez tartozók ezt idén...","id":"20180830_A_PutyinOrban_talalkozok_arnyekaban_juthatnak_elonyokhoz_az_itteni_oroszok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d07f4cbc-b54b-4016-a264-6c6e6a27a05c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5e2982a-68ef-4c8f-9f6b-a1c4853629d7","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_A_PutyinOrban_talalkozok_arnyekaban_juthatnak_elonyokhoz_az_itteni_oroszok","timestamp":"2018. augusztus. 30. 11:05","title":"A Putyin–Orbán-találkozók árnyékában juthatnak előnyökhöz az itteni oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82c81111-f0d1-469f-88f7-57ee773ad655","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Heim Pál gyermekkórház a Facebookon azt írta: a látogatók vihették be a rovarokat.","shortLead":"A Heim Pál gyermekkórház a Facebookon azt írta: a látogatók vihették be a rovarokat.","id":"20180829_agyi_poloska_kisbaba_heim_pal_gyermekkorhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82c81111-f0d1-469f-88f7-57ee773ad655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25a11cae-027c-48bd-ab72-f67fb5fe4ac0","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_agyi_poloska_kisbaba_heim_pal_gyermekkorhaz","timestamp":"2018. augusztus. 29. 20:04","title":"Ágyi poloskák csíphettek össze egy kisbabát egy budapesti gyermekkórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ea720d3-05dd-41b3-a07e-3960017cf00e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gyanúsított neve, lakcíme, valamint az áldozat és a szemtanúk adatai is nyilvánosságra kerültek.","shortLead":"A gyanúsított neve, lakcíme, valamint az áldozat és a szemtanúk adatai is nyilvánosságra kerültek.","id":"20180830_Chemnitzi_tuntetesek_valaki_kiszivarogtatta_a_szelsojobboldali_csoportoknak_a_letartoztatott_iraki_ferfi_adatait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ea720d3-05dd-41b3-a07e-3960017cf00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df59b25d-f49e-4572-9fd0-7fffa36148d8","keywords":null,"link":"/vilag/20180830_Chemnitzi_tuntetesek_valaki_kiszivarogtatta_a_szelsojobboldali_csoportoknak_a_letartoztatott_iraki_ferfi_adatait","timestamp":"2018. augusztus. 30. 09:55","title":"Chemnitzi tüntetések: valaki kiszivárogtatta a szélsőjobboldali csoportoknak a letartóztatott iraki férfi adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]