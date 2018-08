Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa0f7c8b-88ce-4634-92e0-0dc4982aba20","c_author":"Solt Ádám","category":"kkv","description":"A nagy gyártócégek szinte kivétel nélkül a lean módszertan szerint termelnek, azaz folyamatosan fejlesztenek, miközben a veszteségek csökkentésére törekednek. A módszertan a kisebb termelővállalatoknak is hasznos lehet.","shortLead":"A nagy gyártócégek szinte kivétel nélkül a lean módszertan szerint termelnek, azaz folyamatosan fejlesztenek, miközben...","id":"20180831_Akadozva_termel_a_cege_Ezt_a_het_veszelyforrast_kell_megszuntetnie_a_sikerhez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa0f7c8b-88ce-4634-92e0-0dc4982aba20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65ccb5a7-e8c7-42fc-8989-e6d222e32e03","keywords":null,"link":"/kkv/20180831_Akadozva_termel_a_cege_Ezt_a_het_veszelyforrast_kell_megszuntetnie_a_sikerhez","timestamp":"2018. augusztus. 31. 06:06","title":"Akadozva termel a cége? Ezt a hét veszélyforrást kell megszüntetnie a sikerhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffabef95-053d-44ea-8e79-f96c51605be8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"23 iskola diákjai kapták meg a füzetcsomagot, az akció az önkormányzatnak 8 millió forintjába került.","shortLead":"23 iskola diákjai kapták meg a füzetcsomagot, az akció az önkormányzatnak 8 millió forintjába került.","id":"20180831_Turulmadaras_nagymagyarorszagos_fuzetet_kaptak_a_kisdiakok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffabef95-053d-44ea-8e79-f96c51605be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d505029c-2d14-4d59-a5f1-6583e3230490","keywords":null,"link":"/itthon/20180831_Turulmadaras_nagymagyarorszagos_fuzetet_kaptak_a_kisdiakok","timestamp":"2018. augusztus. 31. 08:09","title":"Turulmadaras, nagymagyarországos füzetet kaptak a kisdiákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61b2daab-f6be-40da-9722-4ee344752b8f","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Szakmai és fogyasztói zsűri választotta ki az idei év legjobb porterét, a Soproni első sörversenyén. A megmérettetés tétje nem csupán a félmillió forintos fődíj volt: az aranyérmes főzet jövőre a Soproni Óvatos Duhaj család tagjaként kerül majd az áruházak polcaira.","shortLead":"Szakmai és fogyasztói zsűri választotta ki az idei év legjobb porterét, a Soproni első sörversenyén. A megmérettetés...","id":"20180831_Negyedik_emeleti_pesti_lakasban_foztek_az_orszag_legjobb_porteret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61b2daab-f6be-40da-9722-4ee344752b8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87778c43-bee8-4dd7-8935-c333ff4db565","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180831_Negyedik_emeleti_pesti_lakasban_foztek_az_orszag_legjobb_porteret","timestamp":"2018. augusztus. 31. 10:53","title":"Negyedik emeleti pesti lakásban főzték az ország legjobb porterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de5517a-94cf-43c4-a64f-46624f0bcf55","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Tucatszám érkezik bejelentés a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, miszerint csalók küldenek a NAV nevében hamis elektronikus leveleket, hogy adó-visszatérítésre hivatkozva személyes ügyféladatokat szerezzenek meg.","shortLead":"Tucatszám érkezik bejelentés a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, miszerint csalók küldenek a NAV nevében hamis...","id":"20180831_A_csalok_nem_adjak_fel__az_ugyfeleitol_ker_segitseget_a_NAV","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9de5517a-94cf-43c4-a64f-46624f0bcf55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d30c337-fff6-4496-b29e-e31a3eafb889","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180831_A_csalok_nem_adjak_fel__az_ugyfeleitol_ker_segitseget_a_NAV","timestamp":"2018. augusztus. 31. 10:49","title":"„A csalók nem adják fel!” – az ügyfeleitől kér segítséget a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34aa426d-a427-4bea-81ac-f7c9e814114a","c_author":"nyüzsi","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180830_A_Figyelobol_kiderul_Soros_Gyorggyel_az_a_baj_hogy_nem_is_igazi_zsido","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34aa426d-a427-4bea-81ac-f7c9e814114a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a7a4919-13ee-481c-afc4-b78bd4f55510","keywords":null,"link":"/kultura/20180830_A_Figyelobol_kiderul_Soros_Gyorggyel_az_a_baj_hogy_nem_is_igazi_zsido","timestamp":"2018. augusztus. 30. 15:52","title":"A Figyelőből kiderül: Soros Györggyel az a baj, hogy nem is igazi zsidó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80d9241e-31ac-49d7-b565-0ec3b17753c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kőbányai polgármester kérésére mozgósít a rendőrség.","shortLead":"A kőbányai polgármester kérésére mozgósít a rendőrség.","id":"20180831_rendorseg_fokozott_ellenorzes_kobanya_zuglo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80d9241e-31ac-49d7-b565-0ec3b17753c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0705678-d23b-4065-ad73-8ba36e9ec5e2","keywords":null,"link":"/itthon/20180831_rendorseg_fokozott_ellenorzes_kobanya_zuglo","timestamp":"2018. augusztus. 31. 15:56","title":"Lép a rendőrség: megszállja Kőbányát és Zuglót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e35207f-061e-428b-975c-f6a4d5819f4e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"George Garofano számos híresség, köztük Jennifer Lawrence iCloud-fiókját is megbuherálta, hogy az ott talált fotókat később közszemlére tegye. Nyolc hónapot kapott, miután áprilisban enyhített büntetést kért. ","shortLead":"George Garofano számos híresség, köztük Jennifer Lawrence iCloud-fiókját is megbuherálta, hogy az ott talált fotókat...","id":"20180830_apple_icloud_fiok_hollywoodi_sztarok_aktfotok_meztelen_kepek_jennifer_lawrence","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e35207f-061e-428b-975c-f6a4d5819f4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9620f37-981b-4451-a45a-ecd5ced87367","keywords":null,"link":"/tudomany/20180830_apple_icloud_fiok_hollywoodi_sztarok_aktfotok_meztelen_kepek_jennifer_lawrence","timestamp":"2018. augusztus. 30. 07:35","title":"Börtönbe megy a sztárok iCloud-fiókját feltörő, majd meztelen képeket posztoló hacker","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4d800e6-fd1c-4410-ac58-5f6dcea1fd7c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„A szülők kénytelenek tétlenül nézni azt, ami a gyermekükkel történik. Közben persze a hírekben minden rendben van…” – A népszerű történelem szakos pedagógus, Balatoni József a Facebookon szólította meg a politikusokat.

","shortLead":"„A szülők kénytelenek tétlenül nézni azt, ami a gyermekükkel történik. Közben persze a hírekben minden rendben van…” –...","id":"20180830_Elgondolkodtato_nyilt_levelben_tett_fel_12_kerdest_az_oktatasiranyitoknak_Joco_bacsi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4d800e6-fd1c-4410-ac58-5f6dcea1fd7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfccb76c-1fe6-46cf-a61e-bb3e67b6be4e","keywords":null,"link":"/elet/20180830_Elgondolkodtato_nyilt_levelben_tett_fel_12_kerdest_az_oktatasiranyitoknak_Joco_bacsi","timestamp":"2018. augusztus. 30. 11:09","title":"Elgondolkodtató nyílt levélben tett fel 12 kérdést az oktatásirányítóknak Jocó bácsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]