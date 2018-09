Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"557e66c2-f953-4572-b695-22cad4509421","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"Az \"élményalapú gazdaságban\" nem maradhat versenyképes az a vállalat, amelynek terméke, szolgáltatása nem párosul valamilyen kimagasló, különleges élménnyel. Ugyanígy nem maradhat versenyképes egy vállalat, mint munkáltató, ha nem fordít kellő figyelmet arra, hogy dolgozói milyen élménnyel találkoznak nap, mint nap. A pillanattól, hogy munkahelyükre belépnek, a munkaállomásukhoz leülnek vagy éppen a főnökükkel beszélnek. ","shortLead":"Az \"élményalapú gazdaságban\" nem maradhat versenyképes az a vállalat, amelynek terméke, szolgáltatása nem párosul...","id":"HVG_konferencia_20180827_megujulo_hr_az_elmenyalapu_gazdasagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=557e66c2-f953-4572-b695-22cad4509421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf3dfd48-964e-4eda-8b8e-75fc0a2bd7fa","keywords":null,"link":"/brandchannel/HVG_konferencia_20180827_megujulo_hr_az_elmenyalapu_gazdasagban","timestamp":"2018. augusztus. 30. 14:06","title":"Megújuló HR az élményalapú gazdaságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"},{"available":true,"c_guid":"0c8f0e33-c261-4a1f-9b64-9e4411801c38","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vége a találgatásoknak, hivatalossá tette az idei új iPhone-ok bemutatásának napját az Apple. Az eseményen minden valószínűség szerint a telefonokon kívül több érdekességet is bemutatnak majd.","shortLead":"Vége a találgatásoknak, hivatalossá tette az idei új iPhone-ok bemutatásának napját az Apple. Az eseményen minden...","id":"20180830_apple_meghivo_iphone_9_iphone_x_plus_bemutato_napja_szeptember_12","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c8f0e33-c261-4a1f-9b64-9e4411801c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d7a15ab-56f9-4a5e-8432-149335d6be8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180830_apple_meghivo_iphone_9_iphone_x_plus_bemutato_napja_szeptember_12","timestamp":"2018. augusztus. 30. 19:33","title":"Megvan a dátum, két hét múlva rántják le a leplet az új iPhone-okról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5becb8a-eed7-49df-8955-8bb10079ae34","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Érintkezhettek az idegméreggel, amikor a rendőrség kivonult a helyszínre, ahol Szkripalt és lányát megmérgezték.","shortLead":"Érintkezhettek az idegméreggel, amikor a rendőrség kivonult a helyszínre, ahol Szkripalt és lányát megmérgezték.","id":"20180831_Novicsokkal_fertozott_hatosagi_jarmuveket_temettek_el_Salisbury_kornyeken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5becb8a-eed7-49df-8955-8bb10079ae34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"632bcf13-c48d-4dda-b5f1-42be2fd3b41a","keywords":null,"link":"/vilag/20180831_Novicsokkal_fertozott_hatosagi_jarmuveket_temettek_el_Salisbury_kornyeken","timestamp":"2018. augusztus. 31. 20:16","title":"Novicsokkal fertőzött hatósági járműveket temettek el Salisbury környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd0e5123-dbb5-4ace-b25d-1365ea899a0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Remek specifikációkkal ruházták fel, és ehhez képest meglepően olcsó a Xiaomi új telefonja. Egy rövid szétszereléses (teardown) videóban feltárul néhány titka.","shortLead":"Remek specifikációkkal ruházták fel, és ehhez képest meglepően olcsó a Xiaomi új telefonja. Egy rövid szétszereléses...","id":"20180831_xiaomi_pocophone_f1_teardown_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd0e5123-dbb5-4ace-b25d-1365ea899a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1552fa75-c767-448d-99af-ca89e6817ac6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180831_xiaomi_pocophone_f1_teardown_video","timestamp":"2018. augusztus. 31. 13:03","title":"Itt közelről megnézheti a Xiaomi izgalmas új telefonját – darabokra szedték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"624cc5fc-983d-4a1d-84c3-b18b7559f816","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A délkelet-franciaországi Vaucluse megye Murs nevű településén dühös helyi gazdálkodók munkagépekkel szálltak meg egy birtokot, amely már két éve kínai tulajdonban van.","shortLead":"A délkelet-franciaországi Vaucluse megye Murs nevű településén dühös helyi gazdálkodók munkagépekkel szálltak meg...","id":"20180831_Pofonok_is_elcsattantak_a_kinai_folvasarlasok_ellen_tiltakozo_francia_gazdak_akciojaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=624cc5fc-983d-4a1d-84c3-b18b7559f816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed9ce9f-3398-46f8-a8fc-e58fffca6158","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180831_Pofonok_is_elcsattantak_a_kinai_folvasarlasok_ellen_tiltakozo_francia_gazdak_akciojaban","timestamp":"2018. augusztus. 31. 09:34","title":"Pofonok is elcsattantak a kínai földvásárlások ellen tiltakozó francia gazdák akciójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ok: svéd miniszterek az elmúlt napokban Magyarországot bíráló nyilatkozatokat tettek.","shortLead":"Az ok: svéd miniszterek az elmúlt napokban Magyarországot bíráló nyilatkozatokat tettek.","id":"20180830_szijjarto_peter_kulugyminiszter_bekerette_a_sved_nagykovetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233e30b3-0a98-4dc7-a42a-4f27c5537bad","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_szijjarto_peter_kulugyminiszter_bekerette_a_sved_nagykovetet","timestamp":"2018. augusztus. 30. 12:05","title":"Berágott Szijjártó, bekérette a svéd nagykövetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff42661a-7517-47f6-b28c-55033a1be644","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Röviddel, hogy az Apple kiküldte idei telefonjainak bemutatójáról szóló meghívókat, meg is jelent az első kép, amely az új modellek lehetséges küllemét mutatja. ","shortLead":"Röviddel, hogy az Apple kiküldte idei telefonjainak bemutatójáról szóló meghívókat, meg is jelent az első kép, amely...","id":"20180901_iphone_xs_apple_watch_series_4_iphone_2018_uj_iphone_apple_bemutato_iphone_9","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff42661a-7517-47f6-b28c-55033a1be644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9e5641-d986-4c81-87d1-7b22560d1729","keywords":null,"link":"/tudomany/20180901_iphone_xs_apple_watch_series_4_iphone_2018_uj_iphone_apple_bemutato_iphone_9","timestamp":"2018. szeptember. 01. 09:03","title":"Nézze csak a fotókat: hihetőnek tűnő képen az új iPhone-ok és az új Apple Watch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bca9b9c4-13f8-402c-bc4d-9b789899b1f9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Árverezett a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., 28 cégben meglévő kisebbségi állami tulajdonon adott túl az árverésen.","shortLead":"Árverezett a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., 28 cégben meglévő kisebbségi állami tulajdonon adott túl az árverésen.","id":"20180831_Nem_talaltak_befektetot_az_allami_koporsogyarba_a_Magyar_Epitoert_viszont_nagyon_licitaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bca9b9c4-13f8-402c-bc4d-9b789899b1f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c5d7938-506d-4ded-81ab-91762c609733","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180831_Nem_talaltak_befektetot_az_allami_koporsogyarba_a_Magyar_Epitoert_viszont_nagyon_licitaltak","timestamp":"2018. augusztus. 31. 09:47","title":"Nem találtak befektetőt az állami koporsógyárba, a Magyar Építőért viszont nagyon licitáltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]