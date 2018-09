Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"77311216-4c09-4e16-980d-e7a77f2b0217","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt években egyre inkább elmosódott a munka és a magánélet közti határ azzal, hogy haza vagy épp a munkahely felé utazva a mobilt nyomkodva is a céges dolgokkal foglalkozunk. Egy friss kutatás szerint emiatt munkaidővé kellene nyilvánítani az így letöltött időt.","shortLead":"Az elmúlt években egyre inkább elmosódott a munka és a magánélet közti határ azzal, hogy haza vagy épp a munkahely felé...","id":"20180831_munkavegzes_vonat_busz_nyilt_wifi_kutatas_felmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77311216-4c09-4e16-980d-e7a77f2b0217&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c74be102-fe1f-4a31-a2f0-629b78bd44d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180831_munkavegzes_vonat_busz_nyilt_wifi_kutatas_felmeres","timestamp":"2018. augusztus. 31. 10:03","title":"Sokak szerint be kellene számítani a munkaidőbe, ha valaki a metrón ülve céges levelekre válaszolgat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac4f8951-2f1d-44d7-8de4-fd0141cb1c51","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A bevándorlásellenes holland Szabadságpárt hirdette meg a versenyt, de végül biztonsági aggályok miatt nem tartják meg. ","shortLead":"A bevándorlásellenes holland Szabadságpárt hirdette meg a versenyt, de végül biztonsági aggályok miatt nem tartják meg. ","id":"20180830_Mohamedkarikaturavrsenyt_hirdettek_Hollandiaban_de_inkabb_lemondtak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac4f8951-2f1d-44d7-8de4-fd0141cb1c51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db1bd861-ed53-47c1-8ed3-a8b067f01341","keywords":null,"link":"/vilag/20180830_Mohamedkarikaturavrsenyt_hirdettek_Hollandiaban_de_inkabb_lemondtak","timestamp":"2018. augusztus. 30. 21:45","title":"Mohamed-karikatúravrsenyt hirdettek Hollandiában, de inkább lemondták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da6fcf87-fe96-4c6a-892a-558a720541be","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A VEKE arról ír Facebookján, egy kisebb baleset után hibásodott meg az új magyar jármű, fel is kellett szórni homokkal az egész Rákóczi utat, az olajcsíkon kerékpárosok, motorosok is elestek.","shortLead":"A VEKE arról ír Facebookján, egy kisebb baleset után hibásodott meg az új magyar jármű, fel is kellett szórni homokkal...","id":"20180830_Vegigfolyatta_az_olajat_Budan_es_Pesten_az_Ikarus_Egyedi_sokat_kritizalt_busza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da6fcf87-fe96-4c6a-892a-558a720541be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe736db3-a98e-4b86-bae4-0d9ce0e9b571","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_Vegigfolyatta_az_olajat_Budan_es_Pesten_az_Ikarus_Egyedi_sokat_kritizalt_busza","timestamp":"2018. augusztus. 30. 18:21","title":"Végigfolyatta az olajat Budán és Pesten az Ikarus Egyedi sokat kritizált busza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f736b249-a0e2-48ee-946c-b3efc0f638e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az asszony nem bírná az eljárással járó tortúrát, ezért inkább annyiban hagyja.","shortLead":"Az asszony nem bírná az eljárással járó tortúrát, ezért inkább annyiban hagyja.","id":"20180831_arcon_utottek_a_trolin_de_nem_tesz_feljelentest_a_nyudijas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f736b249-a0e2-48ee-946c-b3efc0f638e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c99a5341-98f9-4db1-b5bd-e8f50267aacc","keywords":null,"link":"/itthon/20180831_arcon_utottek_a_trolin_de_nem_tesz_feljelentest_a_nyudijas","timestamp":"2018. augusztus. 31. 20:27","title":"Arcon ütötték a trolin, de nem tesz feljelentést a nyudíjas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7aec74-65d2-4eb6-bab0-adc330d927f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az öt budapesti kaszinóból háromban elvitték a főnyereményt az elmúlt egy hónapban. ","shortLead":"Az öt budapesti kaszinóból háromban elvitték a főnyereményt az elmúlt egy hónapban. ","id":"20180830_Milliokat_vittek_el_Andy_Vajna_kaszinoibol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b7aec74-65d2-4eb6-bab0-adc330d927f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb64918-b4d1-44f8-bf5c-6cb0415b72da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_Milliokat_vittek_el_Andy_Vajna_kaszinoibol","timestamp":"2018. augusztus. 30. 21:40","title":"Milliókat vittek el Andy Vajna kaszinóiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc0f8475-db1d-4394-b186-4fea69ce6abb","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Egy fiatal színésznő azt állítja, Depardieu most augusztusban támadta le. ","shortLead":"Egy fiatal színésznő azt állítja, Depardieu most augusztusban támadta le. ","id":"20180830_Nemi_eroszak_miatt_nyomoznak_Gerard_Depardieu_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc0f8475-db1d-4394-b186-4fea69ce6abb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dfcd72f-8b84-49e5-8b2c-53ab56ed2669","keywords":null,"link":"/kultura/20180830_Nemi_eroszak_miatt_nyomoznak_Gerard_Depardieu_ellen","timestamp":"2018. augusztus. 30. 19:53","title":"Nemi erőszak miatt nyomoznak Gérard Depardieu ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5aff146-df7d-463c-a075-697b8805dcf7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szakított a hagyományos berögződéssel az Audi, és egy meglehetősen izgalmas hirdetéssel jelentkeztek.","shortLead":"Szakított a hagyományos berögződéssel az Audi, és egy meglehetősen izgalmas hirdetéssel jelentkeztek.","id":"20180901_audi_a8_video_reklam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5aff146-df7d-463c-a075-697b8805dcf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1a0b161-f8db-4625-a292-87d029e8ff6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180901_audi_a8_video_reklam","timestamp":"2018. szeptember. 01. 16:33","title":"Videó: Jó kis hongkongi karatés film az új Audi A8 reklámja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"794f5c0e-d265-42f1-9746-6c453a6921e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly összeget adományoz a múlt heti floridai e-sport-versenyen életét vesztő két videojátékos hozzátartozóinak az eseményt szervező Electronic Arts. ","shortLead":"Komoly összeget adományoz a múlt heti floridai e-sport-versenyen életét vesztő két videojátékos hozzátartozóinak...","id":"20180831_electronic_arts_videojatek_jacksonville_david_katz_lovoldozes_madden_nfl_adomany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=794f5c0e-d265-42f1-9746-6c453a6921e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5f9c11d-6377-47ed-956f-142e0e324978","keywords":null,"link":"/tudomany/20180831_electronic_arts_videojatek_jacksonville_david_katz_lovoldozes_madden_nfl_adomany","timestamp":"2018. augusztus. 31. 15:03","title":"Jacksonville-i lövöldözés: 1 millió dollárt adományoz az EA a lelőtt videojátékosok családjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]