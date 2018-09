Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"533d8e70-cde3-492b-bc6f-b8bbdde14173","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"„A falakról festék mállik, egy letűnt rendszer gépjárműi szétszerelve állnak a háttérben, miközben egy zavarodott kutya sétál előttük, mint egy kísértet a havon. Az egész egy rothadó szürreális festmény része… Mindig van valaki, aki átfest egy csorba falat, és a romos autócsodákat újakra alakítja. Röviden, a barkácsolókban még mindig van egy kis fantázia. Sorozatom kelet-európai szomszédságom mindennapjait ábrázolja: a darabok egy bomló létezés magasságát és mélypontját fedik fel. A fényképek megmutatják a hely kettős természetét: a laissez-faire hozzáállás és a sorsán erősen változtatni akaró attitűd furcsa keveredését.” – Hajdu Tamás erdélyi magyar fotós képei kelet-európai szomszédságunk mindennapjait és egy letűnt rendszer romjait örökítik meg.","shortLead":"„A falakról festék mállik, egy letűnt rendszer gépjárműi szétszerelve állnak a háttérben, miközben egy zavarodott kutya...","id":"20180831_nagyitas_hajdu_tamas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=533d8e70-cde3-492b-bc6f-b8bbdde14173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fc92ad6-fa68-4d8c-8956-05f88c277475","keywords":null,"link":"/nagyitas/20180831_nagyitas_hajdu_tamas","timestamp":"2018. augusztus. 31. 20:00","title":"Egy letűnt rendszer romjai – képek keleti szomszédunkból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95616ac4-39ad-40f4-a493-3fc1cec6e704","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt hónapokban megkérdezték az unió polgárait, és mivel ők az évente kétszer esedékes óraátállítás ellen foglaltak állást, ezért Jean-Claude Juncker még ma az Európai Bizottság elé viszi ennek megszüntetését – mondta el a testület elnöke a német közszolgálati televízióban.","shortLead":"Az elmúlt hónapokban megkérdezték az unió polgárait, és mivel ők az évente kétszer esedékes óraátállítás ellen...","id":"20180831_Juncker_dontott_az_EUban_eltorlik_a_teli_oraallitast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95616ac4-39ad-40f4-a493-3fc1cec6e704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"256e1446-9664-4ea6-b10e-c406b2448734","keywords":null,"link":"/itthon/20180831_Juncker_dontott_az_EUban_eltorlik_a_teli_oraallitast","timestamp":"2018. augusztus. 31. 09:20","title":"Juncker javasolja, hogy az EU-ban vezessék be az állandó nyári időszámítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70162ea1-525e-4945-bb8d-bdb44673b689","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Senki nem tudott róla, hogy a rapper új lemezen dolgozik. ","shortLead":"Senki nem tudott róla, hogy a rapper új lemezen dolgozik. ","id":"20180831_Meglepetes_Eminem_uj_albummal_jelentkezett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70162ea1-525e-4945-bb8d-bdb44673b689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ae5fd4-06fb-4688-bad7-6b0c152c1af3","keywords":null,"link":"/kultura/20180831_Meglepetes_Eminem_uj_albummal_jelentkezett","timestamp":"2018. augusztus. 31. 15:19","title":"Meglepetés: Eminem új albummal jelentkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67406607-b930-464f-8826-36b2d1fac477","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szekszárdi gimnázium igazgatónője rendőrségi eljárást indított az egyik diák ellen, mert úgy gondolta, ő a felelős az interneten terjedő, tanárokat kigúnyoló videókért. Miután a diák elhagyta az iskolát, utólag igazolatlan hiányzásokat és egy osztályfőnöki rovót is beírtak neki.","shortLead":"A szekszárdi gimnázium igazgatónője rendőrségi eljárást indított az egyik diák ellen, mert úgy gondolta, ő a felelős...","id":"20180831_Az_Emmi_es_a_KLIK_szerint_teljesen_normalis_ha_az_iskolaigazgato_meghurcol_egy_diakot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67406607-b930-464f-8826-36b2d1fac477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79584c8d-9de2-4d0f-8c58-867a210b2304","keywords":null,"link":"/itthon/20180831_Az_Emmi_es_a_KLIK_szerint_teljesen_normalis_ha_az_iskolaigazgato_meghurcol_egy_diakot","timestamp":"2018. augusztus. 31. 14:09","title":"Az Emmi és a Klik szerint teljesen normális, ha az iskolaigazgató meghurcol egy diákot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da6fcf87-fe96-4c6a-892a-558a720541be","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A VEKE arról ír Facebookján, egy kisebb baleset után hibásodott meg az új magyar jármű, fel is kellett szórni homokkal az egész Rákóczi utat, az olajcsíkon kerékpárosok, motorosok is elestek.","shortLead":"A VEKE arról ír Facebookján, egy kisebb baleset után hibásodott meg az új magyar jármű, fel is kellett szórni homokkal...","id":"20180830_Vegigfolyatta_az_olajat_Budan_es_Pesten_az_Ikarus_Egyedi_sokat_kritizalt_busza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da6fcf87-fe96-4c6a-892a-558a720541be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe736db3-a98e-4b86-bae4-0d9ce0e9b571","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_Vegigfolyatta_az_olajat_Budan_es_Pesten_az_Ikarus_Egyedi_sokat_kritizalt_busza","timestamp":"2018. augusztus. 30. 18:21","title":"Végigfolyatta az olajat Budán és Pesten az Ikarus Egyedi sokat kritizált busza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c4a1f9-4a1f-45ad-aa6f-b2830f6b0deb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eladó a Peridot lúgos, csökkentett deutérium tartalmú vizet palackozó pusztazámori üzem, csaknem félmilliárd forintot kérnek érte. A Peridot-Line Kft. április óta felszámolási eljárás alatt áll.","shortLead":"Eladó a Peridot lúgos, csökkentett deutérium tartalmú vizet palackozó pusztazámori üzem, csaknem félmilliárd forintot...","id":"20180901_Mikozben_egyre_tobb_asvanyvizet_iszunk_ez_a_magyar_gyarto_befuccsolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85c4a1f9-4a1f-45ad-aa6f-b2830f6b0deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"561624e0-ea88-48d0-a6f2-a34c30605daf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180901_Mikozben_egyre_tobb_asvanyvizet_iszunk_ez_a_magyar_gyarto_befuccsolt","timestamp":"2018. szeptember. 01. 17:35","title":"Miközben egyre több ásványvizet iszunk, ez a magyar gyártó befuccsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15c5905f-8fe8-4958-8efd-5d5d1cc1d0e8","c_author":"Gáti Júlia","category":"itthon","description":"Hatalmas elszántság, jó fizikai erőnlét és megfelelő informáltság kell ahhoz, hogy egy beteget a hozzátartozói otthon ápoljanak. Megnéztük, mit jelent ez, ha csak forintban mérjük. ","shortLead":"Hatalmas elszántság, jó fizikai erőnlét és megfelelő informáltság kell ahhoz, hogy egy beteget a hozzátartozói otthon...","id":"201835__otthoni_betegapolas__eszkoztelenseg__informaciohiany__kolcsonagy_visszajar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15c5905f-8fe8-4958-8efd-5d5d1cc1d0e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58206c3a-2725-4df2-974e-17886c2b9bba","keywords":null,"link":"/itthon/201835__otthoni_betegapolas__eszkoztelenseg__informaciohiany__kolcsonagy_visszajar","timestamp":"2018. szeptember. 01. 07:00","title":"Az emberi méltóság ára: mennyibe kerül az otthoni betegápolás? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb5cfb5-029a-465f-b944-d65c509e6212","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram is bekapcsolja a szimpla felhasználónév-jelszó párosnál komolyabb védelmi szintet jelentő kétfaktoros azonosítás lehetőségét. A gyanús fiókokat pedig könnyebben lehet majd ellenőrizni.","shortLead":"Az Instagram is bekapcsolja a szimpla felhasználónév-jelszó párosnál komolyabb védelmi szintet jelentő kétfaktoros...","id":"20180831_instagram_ketfaktoros_hitelesites_azonositas_uj_instagram_funkciok_about_this_account_account_info","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bb5cfb5-029a-465f-b944-d65c509e6212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb2da33e-4e1a-4947-94b7-12bc848d76a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180831_instagram_ketfaktoros_hitelesites_azonositas_uj_instagram_funkciok_about_this_account_account_info","timestamp":"2018. augusztus. 31. 11:03","title":"Ha nem szeretné, hogy betörjenek az Instagram-fiókjába, ennek az újításnak örülni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]