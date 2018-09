Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6fb02904-1076-4842-8db0-ced94c93d113","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szombattól nem használhatnak vékony műanyag zacskót a brüsszeli üzletek.","shortLead":"Szombattól nem használhatnak vékony műanyag zacskót a brüsszeli üzletek.","id":"20180901_Brusszel_is_hadat_uzent_a_muanyagnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fb02904-1076-4842-8db0-ced94c93d113&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"845fcc45-cb44-48c3-b069-110bb62ff98d","keywords":null,"link":"/elet/20180901_Brusszel_is_hadat_uzent_a_muanyagnak","timestamp":"2018. szeptember. 01. 15:24","title":"Brüsszel is hadat üzent a műanyagnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b88929ae-c481-4ca9-a0ee-49adec69dc11","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A német labdarúgó Bundesligában szereplő SC Freiburghoz szerződött Sallai Roland.","shortLead":"A német labdarúgó Bundesligában szereplő SC Freiburghoz szerződött Sallai Roland.","id":"20180831_freiburgban_folytatja_a_magyar_valogatott_szelsoje_sallai_roland","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b88929ae-c481-4ca9-a0ee-49adec69dc11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"526d180e-7f65-449e-90e5-326c7b334246","keywords":null,"link":"/sport/20180831_freiburgban_folytatja_a_magyar_valogatott_szelsoje_sallai_roland","timestamp":"2018. augusztus. 31. 19:18","title":"Freiburgban folytatja a magyar válogatott szélsője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6efdcc48-a3d5-4244-8a1a-fdd5150e6fee","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Részleges sávlezárás lesz.","shortLead":"Részleges sávlezárás lesz.","id":"20180901_Lemossak_az_Erzsebet_hidat_a_hetvegen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6efdcc48-a3d5-4244-8a1a-fdd5150e6fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4173bc5c-9eaa-4cf5-b278-4d3fa623c8bd","keywords":null,"link":"/itthon/20180901_Lemossak_az_Erzsebet_hidat_a_hetvegen","timestamp":"2018. szeptember. 01. 07:42","title":"Lemossák az Erzsébet hidat a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7845b6c-9e56-43ad-821d-0d8718a8f864","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Már a tanárok sem juthatnak kávéhoz az intézményekben, de ezzel is csak a diákoknak akarnak jót.","shortLead":"Már a tanárok sem juthatnak kávéhoz az intézményekben, de ezzel is csak a diákoknak akarnak jót.","id":"20180831_Szamuzik_a_kavet_a_delkoreai_iskolakbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7845b6c-9e56-43ad-821d-0d8718a8f864&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5118590-eb1c-47e0-97b9-a128a37a9815","keywords":null,"link":"/elet/20180831_Szamuzik_a_kavet_a_delkoreai_iskolakbol","timestamp":"2018. augusztus. 31. 19:53","title":"Száműzik a kávét a dél-koreai iskolákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d0f4859-e9b0-4d95-907d-db57ac0824ec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Respect?","shortLead":"Respect?","id":"20180901_Ugy_tunik_Ariana_Grande_melle_nagyon_utban_volt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d0f4859-e9b0-4d95-907d-db57ac0824ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b9bb81e-79fd-4ad5-9a2f-e7d1961dd3dc","keywords":null,"link":"/elet/20180901_Ugy_tunik_Ariana_Grande_melle_nagyon_utban_volt","timestamp":"2018. szeptember. 01. 13:43","title":"Úgy tűnik, Ariana Grande melle nagyon útban volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc0f8475-db1d-4394-b186-4fea69ce6abb","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Egy fiatal színésznő azt állítja, Depardieu most augusztusban támadta le. A módszertan a kisebb termelővállalatoknak is hasznos lehet. 