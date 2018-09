Szombaton késő délutántól, estétől a Dunántúlon és a középső országrészben kiterjedt zivatartevékenység kezdődik – áll a meteorológiai szolgálat előrejelzésében. Zivatarokra, felhőszakadásra még az esti, éjszakai órákban is számítani kell, továbbra is leginkább az ország középső részén és a Dunántúlon. Heves és intenzív zivatarok is főleg ebben a térségben alakulhatnak ki viharos széllökések és jégeső kíséretében. Legjellemzőbb azonban a felhőszakadás lesz, tehát rövid idő alatt 20-40 mm csapadék is leeshet.

Vasárnap hasonló lesz a zivatarok lefolyása és menete. A nap első felében még jellemzően heves események nélkül zajlanak le a zivatarok (elsősorban a Dunántúl északi és nyugati részein), majd a késő délután folyamán ismét nyugatról intenzívebb zivatarok érkeznek, amelyek éjfélig nagyjából a Duna vonaláig jutnak majd el. Heves zivatarok kialakulására leginkább a Dunántúlon lesz esély, ahol a zivatarokat viharos széllökések és jégeső kísérheti. Felhőszakadásra is számítani kell, rövid idő alatt 20-30 mm csapadék eshet.