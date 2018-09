Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c3f5cda-405a-4254-8402-393207ad5e11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamis állításon alapul, és több helyen is pontatlanságot tartalmaz az a sajtóértesülés, amely szerint a Mastercard részletes adatmegosztási megállapodást kötött a Google-lel – közölte a kártyatársaság. Azt ugyanakkor elismerték, hogy bizonyos (anonimizált) adatokat megosztanak partnereikkel, de konkrét vásárlások konkrét tételeit azok nem tartalmazzák.","shortLead":"Hamis állításon alapul, és több helyen is pontatlanságot tartalmaz az a sajtóértesülés, amely szerint a Mastercard...","id":"20180831_mastercard_google_adatmegosztas_anonimitas_aggregalt_adatok_vasarlasi_kartya_tranzakciok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c3f5cda-405a-4254-8402-393207ad5e11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff7394d-f541-4cf9-b195-849c893e4c27","keywords":null,"link":"/tudomany/20180831_mastercard_google_adatmegosztas_anonimitas_aggregalt_adatok_vasarlasi_kartya_tranzakciok","timestamp":"2018. augusztus. 31. 14:33","title":"Mastercard: bizonyos (tömbösített) adatokat tényleg kiadunk, de személyeset soha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7683c614-5023-4c41-bdae-8afbab9c3a01","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt a márkát (technológiát) vásárolta most meg (vissza) a HMD Global a Microsofttól, amelyet jó pár éve egy Nokia telefonjainak fotózási képességei kapcsán ismerhetett a világ.","shortLead":"Azt a márkát (technológiát) vásárolta most meg (vissza) a HMD Global a Microsofttól, amelyet jó pár éve egy Nokia...","id":"20180830_hmd_global_nokia_pureview_visszavasarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7683c614-5023-4c41-bdae-8afbab9c3a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29ce91b8-67d3-4f92-aaa0-a92d0f5f04d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180830_hmd_global_nokia_pureview_visszavasarlas","timestamp":"2018. augusztus. 30. 13:03","title":"Visszavásárolták a fotós márkát, ami egykor a Nokiáé volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aab44c1-29df-4082-b074-3ecdaef54414","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy drónt reptetett az egyik ellenzéki szervezet gyűlése felett, azonnal a nemzetbiztonság veszélyeztetésével vádolták meg. ","shortLead":"Egy drónt reptetett az egyik ellenzéki szervezet gyűlése felett, azonnal a nemzetbiztonság veszélyeztetésével vádolták...","id":"20180831_Kemkedesert_hat_ev_bortonre_iteltek_egy_ausztal_filmet_Kambodzsaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4aab44c1-29df-4082-b074-3ecdaef54414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"392c06d2-8e64-4af2-a5c0-aba4b1d04751","keywords":null,"link":"/vilag/20180831_Kemkedesert_hat_ev_bortonre_iteltek_egy_ausztal_filmet_Kambodzsaban","timestamp":"2018. augusztus. 31. 07:01","title":"Kémkedésért hat év börtönre ítéltek egy ausztál filmest Kambodzsában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"602b099c-2415-4c5f-8193-ba7c24749b67","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Ősszel esedékes a Huawei idei legerősebb telefonja, amely a gyártó által sejtetett paraméterek szerint rendkívül nagy akkumlátorral érkezik majd. A berlini IFA 2018 szakkiállításon leleplezték ennek középkategóriás előfutárát, a Mate 20 lite-ot. Kézbe vettük.","shortLead":"Ősszel esedékes a Huawei idei legerősebb telefonja, amely a gyártó által sejtetett paraméterek szerint rendkívül nagy...","id":"20180831_huawei_mate_20_lite_ifa_2018_berlin_4_kamera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=602b099c-2415-4c5f-8193-ba7c24749b67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e76cab16-fec5-4ae8-813a-e0e19bc6bf9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180831_huawei_mate_20_lite_ifa_2018_berlin_4_kamera","timestamp":"2018. augusztus. 31. 18:03","title":"Gyorsan kipróbáltuk az új Huawei Mate 20 lite-ot, amelynek 2+2 kamerája van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18be5f00-4354-47cd-b030-aa1e1a26b76a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az után döntöttek a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztőnél a káoszt okozó útlezárásról, hogy megtudták, a Magyar Közút is épp arra végez egy másik munkát.","shortLead":"Az után döntöttek a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztőnél a káoszt okozó útlezárásról, hogy megtudták, a Magyar Közút is...","id":"20180830_Magyarazza_a_delpesti_kaoszt_a_Nemzeti_Infrastruktura_Fejleszto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18be5f00-4354-47cd-b030-aa1e1a26b76a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfefa0e7-7b26-4b6c-9372-772a6675ee19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_Magyarazza_a_delpesti_kaoszt_a_Nemzeti_Infrastruktura_Fejleszto","timestamp":"2018. augusztus. 30. 16:37","title":"Magyarázza a dél-pesti káoszt a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13920d1f-1019-458e-9a72-7e08798ef9fb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"45 százalékról 60-ra emelte az irányadó kamatot az argentin jegybank csütörtökön, de a peso árfolyama meredeken zuhant a döntés után is.","shortLead":"45 százalékról 60-ra emelte az irányadó kamatot az argentin jegybank csütörtökön, de a peso árfolyama meredeken zuhant...","id":"20180830_Sulyosbosik_az_inflacio_kamatot_emelt_a_jegybank_Argentinaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13920d1f-1019-458e-9a72-7e08798ef9fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2cfad03-6cd0-4526-9d68-e1f231e6bcbe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_Sulyosbosik_az_inflacio_kamatot_emelt_a_jegybank_Argentinaban","timestamp":"2018. augusztus. 30. 21:18","title":"Súlyosbodik az infláció, kamatot emelt a jegybank Argentínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zacher Gábor délelőtt mondott fel a kórházban, két hónapig még maradt volna. Délután a miniszter úgy döntött, éjfélig kell csak maradnia, felmentette a felmondási idő kitöltése alól. Zacher közben nagyon súlyos kritikát fogalmaz meg a sürgősségi osztályról: azt mondja, a minimumfeltételeket sem tudják teljesíteni.","shortLead":"Zacher Gábor délelőtt mondott fel a kórházban, két hónapig még maradt volna. Délután a miniszter úgy döntött, éjfélig...","id":"20180831_Zacher_Gabor_A_mai_nappal_beadtam_felmondasom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8352ff9e-1a70-472b-acb2-9afb69344c7d","keywords":null,"link":"/itthon/20180831_Zacher_Gabor_A_mai_nappal_beadtam_felmondasom","timestamp":"2018. augusztus. 31. 11:48","title":"Zacher Gábor: \"A mai nappal beadtam felmondásom\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69cc924e-0130-421b-a445-52140e8f716d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zalaegerszegi rendőrök elfogták és gyanúsítottként hallgatták ki a 33 éves helyi férfit.","shortLead":"A zalaegerszegi rendőrök elfogták és gyanúsítottként hallgatták ki a 33 éves helyi férfit.","id":"20180830_sulyt_kotott_a_kutyaja_nyakara_aztan_bedobta_a_toba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69cc924e-0130-421b-a445-52140e8f716d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5da261f1-eba6-4105-9fa9-f3e63ddee4e8","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_sulyt_kotott_a_kutyaja_nyakara_aztan_bedobta_a_toba","timestamp":"2018. augusztus. 30. 10:52","title":"Súlyt kötött a kutyája nyakára, aztán bedobta a tóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]