Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2c41ca2-0d0f-471f-96d0-c5d1761d5af1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába tudta a Magyar Közút és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. is, hogy egymástól néhány kilométerre végeznek munkákat, mégsem tettek ellene semmit, emiatt aztán a Csepel-szigeten tízezrek állnak minden reggel a dugóban. A megoldás? Rendőrt a posztra.","shortLead":"Hiába tudta a Magyar Közút és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. is, hogy egymástól néhány kilométerre végeznek...","id":"20180831_Rendorokkel_oldana_meg_az_altala_eloidezett_katasztrofalis_szigetszentmiklosi_helyzetet_a_Magyar_Kozut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2c41ca2-0d0f-471f-96d0-c5d1761d5af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1b1a24-03e2-4d6d-9b8a-17832da75aad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180831_Rendorokkel_oldana_meg_az_altala_eloidezett_katasztrofalis_szigetszentmiklosi_helyzetet_a_Magyar_Kozut","timestamp":"2018. augusztus. 31. 11:57","title":"Rendőrökkel oldaná meg az általa előidézett katasztrofális szigetszentmiklósi helyzetet a Magyar Közút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b0b5e3-eefd-42c5-93ff-257853506b7d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az együttes Dallamképek című akciójával a Jel Alapítványnak gyűjt.","shortLead":"Az együttes Dallamképek című akciójával a Jel Alapítványnak gyűjt.","id":"20180831_Kiallitassal_tamogat_hallasserulteket_a_Quimby","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46b0b5e3-eefd-42c5-93ff-257853506b7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1570608-2a30-492c-a4ed-071655c6549a","keywords":null,"link":"/elet/20180831_Kiallitassal_tamogat_hallasserulteket_a_Quimby","timestamp":"2018. augusztus. 31. 18:14","title":"Kiállítással támogat hallássérülteket a Quimby","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52795f29-5ec7-4467-b57a-34269b91b626","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA megfigyelése szerint az Opportunity 3000 km-es körzetében már nincs porvihar, így csak idő kérdése, hogy kitisztuljon felette az ég és újra használni tudja a napelemeit. ","shortLead":"A NASA megfigyelése szerint az Opportunity 3000 km-es körzetében már nincs porvihar, így csak idő kérdése...","id":"20180901_nasa_mars_porvihar_opportunity_marsjaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52795f29-5ec7-4467-b57a-34269b91b626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec259820-44a5-420a-88f9-427ae1c86ce6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180901_nasa_mars_porvihar_opportunity_marsjaro","timestamp":"2018. szeptember. 01. 15:03","title":"Jó hír: enyhült a porvihar a Marson, 45 napja lesz hazatelefonálni az Opportunity marsjárónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8bb59d-ed6f-4643-bec7-49f98651a9e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jamie Olivernek villámgyorsan kellett több milliárd forintot utalnia vállalkozása számlájára. Máig nem érti, hogyan történhetett ez.","shortLead":"Jamie Olivernek villámgyorsan kellett több milliárd forintot utalnia vállalkozása számlájára. Máig nem érti, hogyan...","id":"20180901_Csak_nehany_ora_valasztotta_el_a_brit_sztarsefet_a_teljes_csodtol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a8bb59d-ed6f-4643-bec7-49f98651a9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f54d1a3-f689-4857-abe5-f235e1548700","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180901_Csak_nehany_ora_valasztotta_el_a_brit_sztarsefet_a_teljes_csodtol","timestamp":"2018. szeptember. 01. 07:45","title":"Csak néhány órán múlt, hogy üzletileg nem kozmált oda a brit sztárséf ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"def01c92-37a9-4317-8a3f-b6d219914d5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Övé volt a világ legkúlabb állása, most a felesége jön.","shortLead":"Övé volt a világ legkúlabb állása, most a felesége jön.","id":"20180831_Lemondott_a_norveg_kozlekedesi_miniszter_hogy_most_a_felesege_epithesse_a_karrierjet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=def01c92-37a9-4317-8a3f-b6d219914d5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ff31632-0464-4a73-8af2-ef6810678387","keywords":null,"link":"/elet/20180831_Lemondott_a_norveg_kozlekedesi_miniszter_hogy_most_a_felesege_epithesse_a_karrierjet","timestamp":"2018. augusztus. 31. 17:38","title":"Lemondott a norvég közlekedési miniszter, hogy most a felesége építhesse a karrierjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70162ea1-525e-4945-bb8d-bdb44673b689","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Senki nem tudott róla, hogy a rapper új lemezen dolgozik. ","shortLead":"Senki nem tudott róla, hogy a rapper új lemezen dolgozik. ","id":"20180831_Meglepetes_Eminem_uj_albummal_jelentkezett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70162ea1-525e-4945-bb8d-bdb44673b689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ae5fd4-06fb-4688-bad7-6b0c152c1af3","keywords":null,"link":"/kultura/20180831_Meglepetes_Eminem_uj_albummal_jelentkezett","timestamp":"2018. augusztus. 31. 15:19","title":"Meglepetés: Eminem új albummal jelentkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06b9264-8ab2-48dd-9d32-49972ee93a1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most épp Ganxsta Zolee koncertjét írta felül a két előadó szakítása.","shortLead":"Most épp Ganxsta Zolee koncertjét írta felül a két előadó szakítása.","id":"20180901_Majka_es_Curtis_konfliktusa_ujabb_hullamokat_ver","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b06b9264-8ab2-48dd-9d32-49972ee93a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e73f3218-127c-4a14-a54b-fa9dd499e29d","keywords":null,"link":"/elet/20180901_Majka_es_Curtis_konfliktusa_ujabb_hullamokat_ver","timestamp":"2018. szeptember. 01. 08:45","title":"Majka és Curtis konfliktusa újabb hullámokat ver","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Honvédkorház sürgősségi osztályának volt vezetője szerint csak akkor fog megjavulni a magyar egészségügy, ha bedől a rendszer, és ehhez most közel vagyunk.","shortLead":"A Honvédkorház sürgősségi osztályának volt vezetője szerint csak akkor fog megjavulni a magyar egészségügy, ha bedől...","id":"20180901_Zacher_Gabor_Az_egyik_leggazabb_a_magyar_orvostarsadalom_ami_letezik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"737b6fc7-e783-4e60-b7dc-1569bd8a5e24","keywords":null,"link":"/elet/20180901_Zacher_Gabor_Az_egyik_leggazabb_a_magyar_orvostarsadalom_ami_letezik","timestamp":"2018. szeptember. 01. 09:38","title":"Zacher Gábor: Az egyik leggázabb a magyar orvostársadalom, ami létezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]