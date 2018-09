Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52795f29-5ec7-4467-b57a-34269b91b626","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA megfigyelése szerint az Opportunity 3000 km-es körzetében már nincs porvihar, így csak idő kérdése, hogy kitisztuljon felette az ég és újra használni tudja a napelemeit. ","shortLead":"A NASA megfigyelése szerint az Opportunity 3000 km-es körzetében már nincs porvihar, így csak idő kérdése...","id":"20180901_nasa_mars_porvihar_opportunity_marsjaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52795f29-5ec7-4467-b57a-34269b91b626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec259820-44a5-420a-88f9-427ae1c86ce6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180901_nasa_mars_porvihar_opportunity_marsjaro","timestamp":"2018. szeptember. 01. 15:03","title":"Jó hír: enyhült a porvihar a Marson, 45 napja lesz hazatelefonálni az Opportunity marsjárónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9fe1e6b-e9c6-4d72-b2b8-5dbe133fc09d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Formabontó fesztivállal várja a Pécsieket, és az oda látogatókat jövő csütörtöktől a baranyai megyeszékhely. A Zeneszüret Fesztiválon lépten-nyomon élő klasszikus zenébe botlik majd a járókelő, bármerre is jár a városban - ígérik a szervezők. ","shortLead":"Formabontó fesztivállal várja a Pécsieket, és az oda látogatókat jövő csütörtöktől a baranyai megyeszékhely...","id":"20180901_Zeneszuret_lesz_Pecsett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9fe1e6b-e9c6-4d72-b2b8-5dbe133fc09d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f09a714-0b7a-433c-b717-4bf33c3b87a3","keywords":null,"link":"/kultura/20180901_Zeneszuret_lesz_Pecsett","timestamp":"2018. szeptember. 01. 14:44","title":"Zeneszüret lesz Pécsett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63e588c1-89f6-4198-88bc-72cc9b1013fa","c_author":"RTL Hírek","category":"gazdasag","description":"A Magyar Orvosi Kamara elnöke, Éger István elnök azt mondta az RTL Híradónak, hogy sürgősen megoldást kell találni, mert a sürgősségiken dolgozó orvosok annyira leterheltek, hogy folyamatosan hagyják el a pályát. ","shortLead":"A Magyar Orvosi Kamara elnöke, Éger István elnök azt mondta az RTL Híradónak, hogy sürgősen megoldást kell találni...","id":"20180901_orvos_orvoshiany_surgossegi_kamara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63e588c1-89f6-4198-88bc-72cc9b1013fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5e6cc3d-a6b9-41aa-a996-b6d03c054460","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180901_orvos_orvoshiany_surgossegi_kamara","timestamp":"2018. szeptember. 01. 19:08","title":"Nem csak a Honvédkórházban vannak gondok, több száz orvos hiányzik a sürgősségi osztályokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"072e72b5-430c-4c2f-89c3-c1187980992d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Chelsea 2-0-ra legyőzte a vendég Bournemouth csapatát a labdarúgó Premier League negyedik fordulójában.","shortLead":"A Chelsea 2-0-ra legyőzte a vendég Bournemouth csapatát a labdarúgó Premier League negyedik fordulójában.","id":"20180901_A_Vidi_Europaligas_angol_ellenfele_nem_hibazott_a_hazai_bajnoksagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=072e72b5-430c-4c2f-89c3-c1187980992d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0178474-ac88-44b5-8567-ba51ccafe8e9","keywords":null,"link":"/sport/20180901_A_Vidi_Europaligas_angol_ellenfele_nem_hibazott_a_hazai_bajnoksagban","timestamp":"2018. szeptember. 01. 18:25","title":"A Vidi Európa-ligás angol ellenfele nem hibázott a hazai bajnokságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"688b25d6-b5b4-44d7-814f-5dfb3aae30f0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ami egy Phantom hátsó utasterében történik, az ott is marad. ","shortLead":"Ami egy Phantom hátsó utasterében történik, az ott is marad. ","id":"20180901_Igy_oldja_meg_a_teljes_diszkreciot_a_RollsRoyce","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=688b25d6-b5b4-44d7-814f-5dfb3aae30f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62ab4f5d-6331-41bb-ab37-174ecde07ab3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180901_Igy_oldja_meg_a_teljes_diszkreciot_a_RollsRoyce","timestamp":"2018. szeptember. 01. 13:22","title":"Így oldja meg a Rolls-Royce, hogy a sofőr semmiről ne tudjon, ami hátul történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05c1a394-235f-4744-8717-d7e15db84490","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország területének legnagyobb részén nagyon magas lesz a parlagfű pollenjének koncentrációja a hétvégén. ","shortLead":"Az ország területének legnagyobb részén nagyon magas lesz a parlagfű pollenjének koncentrációja a hétvégén. ","id":"20180831_parlagfu_figyelmeztetes_pollen_pollenterheles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05c1a394-235f-4744-8717-d7e15db84490&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b2600f2-8254-41c6-8371-eb98688e36be","keywords":null,"link":"/itthon/20180831_parlagfu_figyelmeztetes_pollen_pollenterheles","timestamp":"2018. augusztus. 31. 17:30","title":"Vöröslik az ország, rengeteg a parlagfű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3","c_author":"Eduline","category":"kultura","description":"Vannak kiskapuk az új Nemzeti Alaptantrevben.","shortLead":"Vannak kiskapuk az új Nemzeti Alaptantrevben.","id":"20180901_Tenyleg_nem_lesznek_fizika_kemia_es_biologiaorak_az_altalanos_iskolakban_Vagy_megis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2490e154-cb8e-41fb-82e0-073dc07a0fa5","keywords":null,"link":"/kultura/20180901_Tenyleg_nem_lesznek_fizika_kemia_es_biologiaorak_az_altalanos_iskolakban_Vagy_megis","timestamp":"2018. szeptember. 01. 08:26","title":"Tényleg nem lesznek fizika-, kémia- és biológiaórák az általános iskolákban. Vagy mégis?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb87c28b-4b61-46fb-ba5c-eb43e6b05ad2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság főtárgyalója szerint szorít az idő.","shortLead":"Az Európai Bizottság főtárgyalója szerint szorít az idő.","id":"20180831_Mar_oktoberben_megallapodas_szulethet_a_Brexitrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb87c28b-4b61-46fb-ba5c-eb43e6b05ad2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"259959b8-fbd0-46f0-a234-964d5e0862bd","keywords":null,"link":"/vilag/20180831_Mar_oktoberben_megallapodas_szulethet_a_Brexitrol","timestamp":"2018. augusztus. 31. 15:09","title":"Már októberben megállapodás születhet a Brexitről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]