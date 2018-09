Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1e5bdb3-385d-4c97-ae7c-062c5c7c1818","c_author":"Fokasz Oresztész","category":"gazdasag","description":"A légi mentési képesség fejlesztésére és ingatlanfelújításra különített el újabb mintegy 20 milliárd forintot a kormány.","shortLead":"A légi mentési képesség fejlesztésére és ingatlanfelújításra különített el újabb mintegy 20 milliárd forintot a kormány.","id":"201835__legi_mentes__atlathatatlansag__helikopterezes__elszallo_koltesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1e5bdb3-385d-4c97-ae7c-062c5c7c1818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8599e2f3-f8f7-4932-a310-20457fe858ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/201835__legi_mentes__atlathatatlansag__helikopterezes__elszallo_koltesek","timestamp":"2018. szeptember. 02. 16:00","title":"Kormánytrükkök: mi köze a terrorizmusnak a légi mentéshez? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d3bb26b-86d5-47fe-9e0a-43065d9e8db4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump jelenlegi amerikai elnök távollétében kezdődött meg John McCain néhai arizonai szenátor búcsúztatása a washingtoni Nemzeti Székesegyházban.","shortLead":"Donald Trump jelenlegi amerikai elnök távollétében kezdődött meg John McCain néhai arizonai szenátor búcsúztatása...","id":"20180901_Trump_tavolleteben_kezdodott_meg_John_McCain_bucsuztatasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d3bb26b-86d5-47fe-9e0a-43065d9e8db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88157f41-6c9f-4077-92bf-51f6bb89dd2b","keywords":null,"link":"/vilag/20180901_Trump_tavolleteben_kezdodott_meg_John_McCain_bucsuztatasa","timestamp":"2018. szeptember. 01. 18:50","title":"Trump távollétében kezdődött meg John McCain búcsúztatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d662333-dadc-4c63-bfc2-c354f8c40338","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A német sajtó szerint a neonácik újra szervezkednek, miközben a polgármester arról beszél, hogy továbbra is szívesen látják a külföldieket.","shortLead":"A német sajtó szerint a neonácik újra szervezkednek, miközben a polgármester arról beszél, hogy továbbra is szívesen...","id":"20180831_Ujabb_tuntetesek_lesznek_a_hetvegen_Chemnitzben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d662333-dadc-4c63-bfc2-c354f8c40338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a87f180-ef8b-4188-9ef8-2772576f5714","keywords":null,"link":"/vilag/20180831_Ujabb_tuntetesek_lesznek_a_hetvegen_Chemnitzben","timestamp":"2018. augusztus. 31. 21:00","title":"Újabb tüntetések lesznek a hétvégén Chemnitzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d1a9f8a-375b-4bef-8b31-d99f7783575f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vannak olyan szakaszok a német autópályán, ahol olyan gyorsan hajthatnak az autósok, ahogy csak akarnak. Ezt használta ki egy Bugatti Veyron sofőrje.","shortLead":"Vannak olyan szakaszok a német autópályán, ahol olyan gyorsan hajthatnak az autósok, ahogy csak akarnak. Ezt használta...","id":"20180901_bugatti_veyron_nemet_autopalya_sebessegrekord","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d1a9f8a-375b-4bef-8b31-d99f7783575f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae6530fb-e657-4873-8497-4656ee6ff2a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180901_bugatti_veyron_nemet_autopalya_sebessegrekord","timestamp":"2018. szeptember. 01. 10:36","title":"Ez rekord lehet: 402,5 km/h-val száguldottak a német autópályán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2dcdb14-67c3-47af-a9fc-fc17f206795b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":" ","shortLead":" ","id":"20180902_Uj_Nathoz_uj_dizajn_illik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2dcdb14-67c3-47af-a9fc-fc17f206795b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"240f6a66-5df9-48e7-a33e-184d15475c63","keywords":null,"link":"/kultura/20180902_Uj_Nathoz_uj_dizajn_illik","timestamp":"2018. szeptember. 02. 11:11","title":"Új Nathoz új dizájn illik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"140f22e5-e1a9-4bef-aefe-c29931fd4b75","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A korallevő töviskoronás tengericsillag (Acanthaster planci) levadászására és megölésére képes robot-tengeralattjárót fejlesztettek ki ausztrál kutatók a Nagy-korallzátony védelmére.","shortLead":"A korallevő töviskoronás tengericsillag (Acanthaster planci) levadászására és megölésére képes robot-tengeralattjárót...","id":"20180901_ausztral_nagy_korallzatony_korallevo_toviskoronas_tengericsillag_rangerbot_robot_tengeralattjaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=140f22e5-e1a9-4bef-aefe-c29931fd4b75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68a7bcfa-d52a-49da-85fd-7055dd6e4229","keywords":null,"link":"/tudomany/20180901_ausztral_nagy_korallzatony_korallevo_toviskoronas_tengericsillag_rangerbot_robot_tengeralattjaro","timestamp":"2018. szeptember. 01. 14:03","title":"Tengeralattjáró-vadászgépet vetnek be a korallokat megevő tengericsillag ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9203da71-bf2d-4a16-a4a1-d0faf318ab43","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Életbe lép a tanítási időszakban érvényes menetrend a BKK-nál, több felújítás is véget ér.","shortLead":"Életbe lép a tanítási időszakban érvényes menetrend a BKK-nál, több felújítás is véget ér.","id":"20180901_Mas_erzes_lesz_a_villamosozas_jovo_hettol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9203da71-bf2d-4a16-a4a1-d0faf318ab43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b92d4b7-df53-4613-80fc-424f068d71fe","keywords":null,"link":"/itthon/20180901_Mas_erzes_lesz_a_villamosozas_jovo_hettol","timestamp":"2018. szeptember. 01. 12:16","title":"Más érzés lesz a villamosozás jövő héttől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a3479a-45b3-47b5-ac6a-7691d314291a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A napokban készített videót egy férfi arról, hogy a Tesla Model 3 hogyan viselkedik, ha a robotpilóta be van kapcsolva. A kommentelők viszont szétszedték az \"észrevételét\".","shortLead":"A napokban készített videót egy férfi arról, hogy a Tesla Model 3 hogyan viselkedik, ha a robotpilóta be van kapcsolva...","id":"20180901_tesla_model_3_elektromos_auto_robotpilota_onvezeto_auto_onvezeto_mod_robotpilota","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31a3479a-45b3-47b5-ac6a-7691d314291a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53a0b57c-5027-4eb5-a568-16dad8953688","keywords":null,"link":"/cegauto/20180901_tesla_model_3_elektromos_auto_robotpilota_onvezeto_auto_onvezeto_mod_robotpilota","timestamp":"2018. szeptember. 01. 08:16","title":"Íme a tökéletes példa arra, hogy nem való mindenkinek a Tesla – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]