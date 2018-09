Az Indexhez eljutott dokumentumból kiolvasható: különböző osztályokról átvezényelt orvosokat osztanak be vizsgálóba, így például bőrgyógyász kezelhet olyan, életveszélyes állapotban lévő beteget, akinek megsérült a verőere.

Egy az intézményben dolgozó orvos a portálnak azt mondta, a helyzet bizony veszélyezteti a betegeket, ugyanis olyan szakemberek kezei közé kerülhetnek, akiknek nincs már gyakorlatuk a sürgős kórképek ellátásában. Például szemészként vagy szájsebészként nem feltétlenül tudják készség szinten felidézni, mit kell tenni egy infarktussal.

Az Index forrása szerint szeptember közepétől sokkal kevesebb traumatológus fog majd ügyelni egy adott éjszaka, négy helyett egy vagy kettő. Úgy véli, emiatt idővel a betegeket egyszerűen nem fogják tudni ellátni. Azt állítja, most is gyakran elhalasztanak műtéteket, de a jövőben előfordulhat, hogy a törések operálása egy hétnél is tovább húzódik, ami már szövődményekhez fog vezetni. Az informátor úgy tudja, az aneszteziológusok között akkora lesz a munkaerőhiány szeptembertől, hogy átlagosan két műtő nem fog működni. Azt is állítja: több műszakban sincs a fektetőben orvos, ezért a sürgősségi centrum nem fogadhat olyan betegeket, akiknek orvosi megfigyelésre van szükségük, például gépi lélegeztetettek, újraélesztettek, vagy véreznek.ű

Az orvos hozzáteszi: az eszközpark elavult, az alapvető megfigyelési eszközök elfogytak, egyik betegről a másikra kell áttenni a vérnyomásmérőt. Összesen két lélegeztetőgép van, amelyek majdhogynem pöfögnek. Ráadásul szerinte a kórház sok pénzzel tartozik a dolgozóknak, nemcsak az orvosoknak, hanem a szakdolgozóknak is, esetenként több, mint százezer forinttal.

Zacher Gábor, a sürgősségi osztály volt vezetője pénteken adta be felmondását, a miniszter pedig mentesítette a felmondási idő kitöltése alól, vagyis aznap dolgozott utoljára a kórházban. Ő is azzal indokolta döntését, hogy az a fajta személyügyi és tárgyi krízis, ami az évek során kialakult az intézményben, már a munkavégzést veszélyeztette. Az egészségügyi munkavégzés veszélyeztetése egyben a beteg számára is veszélyeztető – szögezte le. Azt mondta, az elmúlt időszakban kilenc orvos adta be felmondását – ezt épp a minap tagadta le a Honvédelmi Minisztérium.

„Szeretek itt dolgozni, de kénytelen voltam a döntést meghozni. Nem tudok elszámolni a lelkiismeretemmel, hogy ilyen állományprobléma, ilyen felszerelésügyi gondok mellett a betegellátást folytassam” – fogalmazott Zacher. Hozzátette: az osztály a minimumfeltételeket sem tudja teljesíteni, van, hogy a szükséges hat orvos helyett négy vagy öt látja el a feladatokat, közülük pedig sokan rezidensek.

Még márciusban egy háziorvos, Mateisz Erzsébet egyenesen no go zónának kiáltotta ki a Honvédkórházat, miután meghalt egy betege, akit először a sürgősségire vittek be, de onnan hazaküldték.