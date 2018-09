Már egy fél napja nem jár az 56A és a 61-es villamos a szombat esti esőzések miatt Budapesten. A BKK nem tudja megmondani, mikor indulhat újra a közlekedés, addig is pótlóbuszok szállítják az utasokat. A gond csak az, hogy az érintett meghibásodott pályaszakasz egyrészt most lett felújítva, másrészt ha hétfő reggelig nem sikerül megjavítani, akkor óriási káoszt okoz majd az iskolakezdéskor, hiszen a Hűvösvölgyet a centrummal összekötő pálya mellett az autóút hagyományosan forgalmas, most ebbe a dugóba tudnak beállni majd a pótlóbuszok. A történet részleteit az Index cikke dolgozta fel.

Az elmosott szakasz a Közlekedő Tömeg Facebook-posztjában: