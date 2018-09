Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec5ba0c9-37cc-42f2-bb17-71cdef7502f3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Győzött a férfi négypárevezős az U23-as Európa-bajnokságon Bresztben.","shortLead":"Győzött a férfi négypárevezős az U23-as Európa-bajnokságon Bresztben.","id":"20180902_Magyar_arany_Feheroroszorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec5ba0c9-37cc-42f2-bb17-71cdef7502f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff84a8bd-4909-4b11-ba4c-890be2bd99c5","keywords":null,"link":"/sport/20180902_Magyar_arany_Feheroroszorszagban","timestamp":"2018. szeptember. 02. 18:29","title":"Magyar arany Fehéroroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6ecec2-f45c-462e-9c0d-a343631adc26","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kultura","description":"Ezen háborog Kathleen Turner, aki maga is több mint harminc éve sztárnak számít Hollywoodban. Most könyvet ad ki, és ennek reklámozására nyilatkozott a londoni Observernek. ","shortLead":"Ezen háborog Kathleen Turner, aki maga is több mint harminc éve sztárnak számít Hollywoodban. Most könyvet ad ki, és...","id":"20180902_Hollywood_erkolcstelenul_sokat_keresnek_a_sztarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a6ecec2-f45c-462e-9c0d-a343631adc26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d99cad7a-2691-4ebd-9388-cac53be0f9c8","keywords":null,"link":"/kultura/20180902_Hollywood_erkolcstelenul_sokat_keresnek_a_sztarok","timestamp":"2018. szeptember. 02. 11:23","title":"Hollywood: erkölcstelenül sokat keresnek a sztárok!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"198f0064-8dbe-47ba-ac22-4a91c9bcdcf1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nightwatch Cybersecurity kiberbiztonsági cég még év elején talált egy igen komoly biztonsági rést az Androidban, amin keresztül a hackerek megtámadhatják a hálózatot, de akár követhetik is az eszköz útját.","shortLead":"A Nightwatch Cybersecurity kiberbiztonsági cég még év elején talált egy igen komoly biztonsági rést az Androidban, amin...","id":"20180903_android_biztonsagi_res_android_pie_kiberbiztonsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=198f0064-8dbe-47ba-ac22-4a91c9bcdcf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5c2d586-f2ae-46a4-bf53-8623ac1cf812","keywords":null,"link":"/tudomany/20180903_android_biztonsagi_res_android_pie_kiberbiztonsag","timestamp":"2018. szeptember. 03. 09:01","title":"Komoly biztonsági rést találtak az Androidban: az alkalmazásokon keresztül kémkedhetnek utánunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47437ca-dfc8-43f5-b502-e9167285d53e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A biztonsági kamera képe viszont nem segít túl sokat.\r

50 éve alakult a Led Zeppelin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"140f22e5-e1a9-4bef-aefe-c29931fd4b75","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A korallevő töviskoronás tengericsillag (Acanthaster planci) levadászására és megölésére képes robot-tengeralattjárót fejlesztettek ki ausztrál kutatók a Nagy-korallzátony védelmére.","shortLead":"A korallevő töviskoronás tengericsillag (Acanthaster planci) levadászására és megölésére képes robot-tengeralattjárót...","id":"20180901_ausztral_nagy_korallzatony_korallevo_toviskoronas_tengericsillag_rangerbot_robot_tengeralattjaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=140f22e5-e1a9-4bef-aefe-c29931fd4b75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68a7bcfa-d52a-49da-85fd-7055dd6e4229","keywords":null,"link":"/tudomany/20180901_ausztral_nagy_korallzatony_korallevo_toviskoronas_tengericsillag_rangerbot_robot_tengeralattjaro","timestamp":"2018. szeptember. 01. 14:03","title":"Tengeralattjáró-vadászgépet vetnek be a korallokat megevő tengericsillag ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b145cfd7-c08c-48a8-b383-49642d6ec76d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A soul királynőjének tetemes vagyona volt, melynek feltérképezése évekig is eltarthat.","shortLead":"A soul királynőjének tetemes vagyona volt, melynek feltérképezése évekig is eltarthat.","id":"20180902_Nem_vegrendelkezett_Aretha_Franklin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b145cfd7-c08c-48a8-b383-49642d6ec76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e88fa8-6620-46c9-87bd-35a9250bfab4","keywords":null,"link":"/kultura/20180902_Nem_vegrendelkezett_Aretha_Franklin","timestamp":"2018. szeptember. 02. 19:57","title":"Nem végrendelkezett Aretha Franklin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]