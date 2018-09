Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ecc832b-667b-45d3-b17a-89d64c4b768e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Igaz, fideszes politikus nem is indult a posztért.","shortLead":"Igaz, fideszes politikus nem is indult a posztért.","id":"20180902_Orulet_volt_ma_egy_polgarmestervalasztas_es_nem_fideszes_nyerte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ecc832b-667b-45d3-b17a-89d64c4b768e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d119f5d9-d21d-41d6-bd2f-b7fc18bfb59d","keywords":null,"link":"/itthon/20180902_Orulet_volt_ma_egy_polgarmestervalasztas_es_nem_fideszes_nyerte","timestamp":"2018. szeptember. 02. 20:53","title":"Őrület: volt ma egy polgármester-választás, és nem fideszes nyerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e334465-f342-479d-88e3-6b57428c44f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába kormánypárti szavazó valaki, még így is talál kivetnivalót az oktatásban. Egy felmérés szerint ez a második legnagyobb probléma itthon, kevés a pénz, sok a tanagyag.","shortLead":"Hiába kormánypárti szavazó valaki, még így is talál kivetnivalót az oktatásban. Egy felmérés szerint ez a második...","id":"20180903_Meg_a_Fidesz_szavazoi_szerint_is_bajban_az_oktatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e334465-f342-479d-88e3-6b57428c44f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a327c22a-9c8f-4611-a9f5-1c68e5cfe2d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Meg_a_Fidesz_szavazoi_szerint_is_bajban_az_oktatas","timestamp":"2018. szeptember. 03. 08:17","title":"Még a Fidesz szavazói szerint is bajban az oktatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e810de77-bc88-400d-825b-d55428af978f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az elmúlt hét legnagyobb szenzációja Franciaországban Nicolas Hulot környezetvédelmi miniszter lemondása volt. Ő nem klasszikus politikai karrier alapján került be a Macron elnök által 15 hónapja kinevezett kormányba. ","shortLead":"Az elmúlt hét legnagyobb szenzációja Franciaországban Nicolas Hulot környezetvédelmi miniszter lemondása volt. Ő nem...","id":"20180902_Semmitol_sem_riadnak_vissza_a_nyomulo_lobbistak_A_francia_minisztert_is_kicsinaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e810de77-bc88-400d-825b-d55428af978f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec2b120-952f-4446-adb1-34486f7f6beb","keywords":null,"link":"/kkv/20180902_Semmitol_sem_riadnak_vissza_a_nyomulo_lobbistak_A_francia_minisztert_is_kicsinaltak","timestamp":"2018. szeptember. 02. 09:10","title":"Semmitől sem riadnak vissza a nyomuló lobbisták? A francia minisztert is kicsinálták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a75e4c86-7fd6-4251-ab30-7048facdbda7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az érintetteket mentők vizsgálják, forgalomkorlátozásra és torlódásra lehet számítani.\r

Érdekesek lesznek viszont a frissítéssel érkező újdonságok.","shortLead":"A Microsoft hivatalosan is megerősítette, hogy – felváltva a Redstone 5 kódnevet – mi lesz a Windows 10 októberi...","id":"20180902_oktoberi_windows_10_frissites_neve_funkciok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c64d90c5-995d-401b-8575-5886ebdc317e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5553b37b-67de-46f9-824b-466c7d2aad16","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_oktoberi_windows_10_frissites_neve_funkciok","timestamp":"2018. szeptember. 02. 10:03","title":"Windows 10 van a számítógépén? Hamarosan kap egy egy nagyobb frissítőcsomagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7271bd44-3f1d-4d7f-aeda-102cce282f6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemcsak az iskolákban, a kampányguruk laborjában is becsengettek.","shortLead":"Nemcsak az iskolákban, a kampányguruk laborjában is becsengettek.","id":"20180903_Elkezdte_az_EPkampanyt_a_Fidesz_megint_csak_a_bevandorlok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7271bd44-3f1d-4d7f-aeda-102cce282f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8963fca0-a56e-4c0d-b775-03392ada4b57","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Elkezdte_az_EPkampanyt_a_Fidesz_megint_csak_a_bevandorlok","timestamp":"2018. szeptember. 03. 10:21","title":"Elkezdte az EP-kampányt a Fidesz, megint csak a bevándorlók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0885fb6a-1049-456d-bcb0-66db396830b1","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Jelenleg az innovatív és előrelátó gazdák kiváltsága a termőföldek feltérképezése a levegőből, de hamarosan általánossá válhat. A kérdés már csak az, milyen messziről érdemes szemlélni a veteményest.","shortLead":"Jelenleg az innovatív és előrelátó gazdák kiváltsága a termőföldek feltérképezése a levegőből, de hamarosan általánossá...","id":"201835__agrarinformatika__dronok_es_muholdak__adatvedelem__kinek_terkep_e_taj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0885fb6a-1049-456d-bcb0-66db396830b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d1126f6-fdcf-4ffe-8114-fffc4d97e884","keywords":null,"link":"/tudomany/201835__agrarinformatika__dronok_es_muholdak__adatvedelem__kinek_terkep_e_taj","timestamp":"2018. szeptember. 02. 12:30","title":"Hogy mit keres egy drón a búzamező fölött? Tulajdonképpen pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9fd497e-0000-41c2-8d80-216b64b4f1e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két férfi két alkalommal is kirabolta ugyanazt a rákosmenti dohányboltot.","shortLead":"A két férfi két alkalommal is kirabolta ugyanazt a rákosmenti dohányboltot.","id":"20180903_ketszer_raboltak_ki_ugyanazt_a_trafikot_elfogtak_oket_a_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9fd497e-0000-41c2-8d80-216b64b4f1e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3012610b-21c8-4eb2-9f37-2ee235f0a432","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_ketszer_raboltak_ki_ugyanazt_a_trafikot_elfogtak_oket_a_rendorok","timestamp":"2018. szeptember. 03. 12:25","title":"Úgy fogták el a visszaeső trafikrablókat, hogy felocsúdni sem volt idejük – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]